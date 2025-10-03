Orbán Viktor: Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért! (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Végre nyíltan beszéltek róla, mik Európa háborús céljai (VIDEÓ)
A miniszterelnök szerint a koppenhágai csúcsot „fontos napokként jegyzik majd fel az európai történelemben”.
Az európai háborús stratégia egy tévedésen alapul, hogy az oroszok hamarabb fogynak ki a gazdasági erőforrásokból, magyarul a pénzből, mint mi – hangzott el a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! – című műsorában.Orbán Viktor közölte, a magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal.
Orbán Viktor miniszterelnök a beszélgetés elején arról beszélt, hogy nem véleménykülönbség van az EU-ban, hanem hogy ki mit akar csinálni. Egyesek azt mondják, hogy ez a mi háborúnk, ezért támogatni kell Ukrajnát – tette hozzá. Az európai háborús stratégia egy tévedésen alapul, mivel azt mondja, hogy az oroszok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi – tette hozzá. Ha az oroszoknak nem lesz pénze fegyvergyártásra, mi pedig képesek leszünk az ukránokat továbbra is támogatni, ezért a gazdasági összeomlás miatt Oroszország feladja a háborút – mondta a kormányfő.
Az egész uniós háborús stratégiának súlyos következményei lesznek, mert több kérdésre választ kell adni.
170-180 milliárd eurót költöttünk eddig a háborúra, és nincs válasz arra, meddig tart a háború.
Példátlan a háborúk történetében, hogy a szembenálló felek nem tárgyalnak egymással, az uniónak és az oroszoknak tárgyalnia kell. Lassan többségbe kerülök ezekben a kérdésekben – mondta Orbán Viktor.
Egyre több ország érzi úgy, hogy bele fogunk sodródni egy háborúba, és többen meg fognak halni.
A legtöbb európai országban súlyos gazdasági gondok vannak. Míg nálunk egy bővülő gazdasági program zajlik, addig Nyugaton összehúzódás van – tette hozzá. Komoly bajban vagyunk az egyre kétségbeesettebb ötletek miatt.
Mi együttérzünk a heroikusan küzdő ukránokkal, mi nem tudunk változtatni az orosz-ukrán konflitkuson.
Ha felvesszük az ukránokat, akkor háborúban leszünk az oroszokkal. Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért! –
mondta a kormányő. Pénzben is annyit akarunk nekik adni, amennyit tudunk – tette hozzá.
Orbán Viktor a tervezett aláírásgyűjtésről azt mondta, Magyarország megosztott Ukrajna uniós tagságának ügyében. A Tisza szervezett egy pártszavazást, ahol 58 százalék igennel voksolt Kijev csatlakozására. Még ide kell számítani a DK-sokat is – tette hozzá. Mindenkinek tudnia kell, hogy nagyon sokan támogatják az ukrán EU-csatlakozást, ezért ez egy folyamatos politikai harv. Ha a Tisza, vagy a DK alakít kormányt, akkor belépünk a háborúba, ez a választás legfontosabb kérdése lesz. A magyaroknak folyamatosan meg kell erősítenie a véleményét abban a kérdésben, hogy kimaradjunk a háborúból – tette hozzá. Mi két világháborúból akartunk kimaradni, de nem sikerült. Most ismét ki akarunk maradni a háborúból, ezért szükséges a nemzeti egység – mondta a kormányfő.
Az Európai Bizottság elnöke szerdán tartotta évértékelő beszédét az Európai Parlamentben.
Nekem politikai megerősítés kell, hogy nem támogatunk semmilyen háborús stratégiát.
A kormányfő a háromgyermekes édesanyák szja mentességéről azt mondta, hogy egy zsugoródó ország nem lehet sikeres. Orbán Viktor szerint létkérdés, hogy mennyi gyermek születik. A nyugatiak útja a migráció – tette hozzá. Ezt az utat is lehet választani, de nem tanácsolnám. Mi nem engedtük be az idegeneket – mondta. Ha nem követjük a nyugati utat, akkor kell saját gyereket.
Mi egy dolgot tudunk csinálni: elismerjük a kétgyermekes édesanyákat. Méltányolni és elismerni kell, akik hajléandóak gyermekeket nevelni. Minden gazdasági eszközt a gyermekes családok megsegítésére fordítunk –
mondta Orbán Viktor. Ez egy családbarát ország. Ha Magyarországnak pénze van, akkor a családokra kell költeni a forrásokat – mondta.
Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat!
A Tisza Párt bejelentette, hogy nem mondhatják el, hogy mit tesznek majd, mert különben megbuknának. Világosan megmondták, hogy nem mondják el az állásontjukat. Ők sunnyognak. Orbán Viktor rámutatott arra, hogy idén és jövőre is megvan a fedezete a családtámogatásokra. A Tisza és a DK el akarja törölni a bankadót és a multik adóját és a családoktól vennék el a forrásokat. Ráadásul Ukrajnát is támogatni kell Brüsszel szerint, tehát a családoktól vennék el a pénzt.
„Rájuk fér már egy hidegzuhany. Legkésőbb áprilisban” – írta Orbán Viktor, aki szerint már a Fővárosi Törvényszék is felkerült a Tisza egyre növekvő bosszúlistájára.
A Tisza természetes módon támogatni fogja a brüsszeli terveket.
Orbán Viktor közölte, 1990 óta parlamenti képviselő. 35 költségvetési vitát hallott, és már hallotta a kórház-és iskolabezárásokat – tette hozzá.
Surányi György, Bod Péter Ákos és Kármán András mindig azt képviselték, hogy a különadók nem kellenek, és a családokat nem támogatják.
Most pedig belépett Brüsszel is, aki szintén ellenzi a családbarát politikát. Ha a Tisza csak sunnyog a valói terveiről, akkor meg kell beszélni ezeket a kérdéseket. A közteherviselés a magyar jövő egyik legfontosabb kérdése – mondta a kormányfő.
Orbán Vitor arról is beszélt, hogy Brüsszel miatt változott meg a szlovák-magyar viszony.
Teljesen mindegy, hogy ki milyen nemzetiségű, Brüsszel elveszi a nemzeti jogokat –
tette hozzá. Minden nemzet életébe megy bele Brüsszel, és ezért a kis nemzetek küzdenek a szuverenitásukért, és ebben a szlovákok és magyarok egy csónakban eveznek – tette hozzá. Éppen ezért ma sokkal több az egyetértés a magyarok és a szlovákok között – zárta a kormányfő.
„Nehéz nem volt tegnap, és a mai nap sem lesz könnyű” – mondta Orbán Viktor az EU-csúcson még csütörtökön. A magyar miniszterelnök elmondta, lényegében minden javaslat, ami az asztalon volt a csúcson, háborús javaslat. Több pénzt, több fegyvert akarnak adni az ukránoknak háborúra, fel akarják gyorsítani a belépésüket az Európai Unióba.
„Mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból.”
Elmondta, ő úgy látja, hogy az Unió elhatározta, hogy háborúba megy. Szerdán bemutatták a háborús stratégiát azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat.
„Hátborzongató, rossz Magyarországnak, rossz az Európai Uniónak, de a nyomás nagy”, ezért a Fidesz-elnökségének azt fogja tanácsolni, hogy indítsanak Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, „mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból.”
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala