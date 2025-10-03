Orbán Viktor: Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért! (VIDEÓ)

170-180 milliárd eurót költöttünk eddig a háborúra, és nincs válasz arra, meddig tart a háború.

Orbán Viktor: Ez példátlan!

Példátlan a háborúk történetében, hogy a szembenálló felek nem tárgyalnak egymással, az uniónak és az oroszoknak tárgyalnia kell. Lassan többségbe kerülök ezekben a kérdésekben – mondta Orbán Viktor.

Egyre több ország érzi úgy, hogy bele fogunk sodródni egy háborúba, és többen meg fognak halni.

A legtöbb európai országban súlyos gazdasági gondok vannak. Míg nálunk egy bővülő gazdasági program zajlik, addig Nyugaton összehúzódás van – tette hozzá. Komoly bajban vagyunk az egyre kétségbeesettebb ötletek miatt.