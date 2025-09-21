Háromgyermekes anyák, figyelem: októbertől jön az SZJA-mentesség! (VIDEÓ)

A számok nem hazudnak: ennyi pénzt venne ki a magyarok zsebéből Magyar Péterék gazdasági programja
A Tisza-csomag hatásai mindenkit hátrányosan érintenének.
Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat!
Októbertől jelentős pénzügyi könnyítés lép életbe a háromgyermekes édesanyák számára Magyarországon: a személyi jövedelemadó (SZJA) mentesség, amely minden olyan anyát megillet, aki három vagy több gyermeket nevel, függetlenül a gyermekek életkorától. Koncz Zsófia Facebook-videójában részletesen ismertette az új intézkedést, amely komoly anyagi támogatást nyújthat körülbelül 250 ezer háromgyermekes családnak.
Az új szabály szerint a háromgyermekes anyák mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, ami
egy átlagkeresetű édesanya esetében havonta körülbelül 109 ezer forint, évente pedig 1,3 millió forint megtakarítást jelenthet.
Ez a kedvezmény nemcsak a fiatal anyákra, hanem azokra is vonatkozik, akiknek gyermekeik már felnőttek, feltéve, hogy jogosultak a családi pótlékra, vagy korábban legalább 12 évig jogosultak voltak rá. Az örökbefogadó szülők szintén igénybe vehetik a mentességet, és a kedvezmény élethosszig érvényes, amíg az anya adóköteles jövedelemmel rendelkezik.
Fontos tudnivaló, hogy az adómentesség nem jár automatikusan, azt külön igényelni kell. Erre két lehetőség áll rendelkezésre:
Az SZJA-mentesség minden olyan háromgyermekes anyára vonatkozik, aki családi pótlékra jogosult, vagy korábban legalább 12 évig jogosult volt rá. Ez azt jelenti, hogy a kedvezmény akkor is jár, ha a gyermekek már nagykorúak, és az örökbefogadó szülők is részesülhetnek belőle.
Az SZJA-mentesség mellett további jó hír, hogy 2026 januárjától a háromgyermekes családok családi adókedvezménye is jelentősen megemelkedik: havonta 198 ezer forintra nő. Ez további pénzügyi támogatást biztosít a családoknak, tovább növelve az anyagi biztonságot.
Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza-csomag hatásai mindenkit hátrányosan érintenének.
***