NAV adókedvezmény szja-mentesség Koncz Zsófia

Háromgyermekes anyák, figyelem: októbertől jön az SZJA-mentesség! (VIDEÓ)

2025. szeptember 21. 10:22

Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat!

2025. szeptember 21. 10:22
null

Októbertől jelentős pénzügyi könnyítés lép életbe a háromgyermekes édesanyák számára Magyarországon: a személyi jövedelemadó (SZJA) mentesség, amely minden olyan anyát megillet, aki három vagy több gyermeket nevel, függetlenül a gyermekek életkorától. Koncz Zsófia Facebook-videójában részletesen ismertette az új intézkedést, amely komoly anyagi támogatást nyújthat körülbelül 250 ezer háromgyermekes családnak.

Mit jelent az SZJA-mentesség?

Az új szabály szerint a háromgyermekes anyák mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, ami

egy átlagkeresetű édesanya esetében havonta körülbelül 109 ezer forint, évente pedig 1,3 millió forint megtakarítást jelenthet.

Ez a kedvezmény nemcsak a fiatal anyákra, hanem azokra is vonatkozik, akiknek gyermekeik már felnőttek, feltéve, hogy jogosultak a családi pótlékra, vagy korábban legalább 12 évig jogosultak voltak rá. Az örökbefogadó szülők szintén igénybe vehetik a mentességet, és a kedvezmény élethosszig érvényes, amíg az anya adóköteles jövedelemmel rendelkezik.

Hogyan lehet igénybe venni?

Fontos tudnivaló, hogy az adómentesség nem jár automatikusan, azt külön igényelni kell. Erre két lehetőség áll rendelkezésre:

  • Adóelőleg-nyilatkozat: Ezt a munkáltatónál vagy a NAV honlapján lehet leadni. Ahhoz, hogy az októberi fizetésben már megjelenjen a kedvezmény, érdemes október első felében benyújtani a nyilatkozatot. Ezt elég egyszer megtenni, nem kell évente megújítani.
  • Adóbevallás: Azok, akik nem adják fel előzetesen a nyilatkozatot, a következő évi adóbevallásban, májusban érvényesíthetik a kedvezményt. Ebben az esetben egy összegben kapják vissza a kedvezményt, néhány kattintással vagy pár sor kitöltésével.

Kik jogosultak?

Az SZJA-mentesség minden olyan háromgyermekes anyára vonatkozik, aki családi pótlékra jogosult, vagy korábban legalább 12 évig jogosult volt rá. Ez azt jelenti, hogy a kedvezmény akkor is jár, ha a gyermekek már nagykorúak, és az örökbefogadó szülők is részesülhetnek belőle.

Duplázódik a családi adókedvezmény

Az SZJA-mentesség mellett további jó hír, hogy 2026 januárjától a háromgyermekes családok családi adókedvezménye is jelentősen megemelkedik: havonta 198 ezer forintra nő. Ez további pénzügyi támogatást biztosít a családoknak, tovább növelve az anyagi biztonságot.

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás

***

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2025. szeptember 21. 11:26
A baloldalt meg a tiszásokat a kádári proli irígység és gyűlölet élteti azok iránt, akik tőlük különbek, jobbak, értelmesebbek, normálisabbak.
Válasz erre
3
1
gyozoporgorugasa
2025. szeptember 21. 11:10
Az új szabály szerint a háromgyermekes anyák mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, ami 325 MILLIÁRD FORINT.Ami nem sok, nem fog hiányozni ,egy átlagos ember 12 millió év alatt összegyűjti.Vagy épülhetne belőle 13 vadi új korház ,a legmodernebb berendezésekkel 3 napos várólistákkal.😊😂😂De az csak az emberek életét mentené meg,az nem buli, akkor tovább kell neki folyósítani a nyugdíját.👍👍👍
Válasz erre
1
4
Búvár Kund
•••
2025. szeptember 21. 10:54 Szerkesztve
Barátnőm 3 gyermekes anya. Nagyon gondolkozik rajta, hogy melyik lehetőséget válassza. A 22 %os jövadót vagy az adómentességet... 🤭🤭🤭 Ja, mégsem! 😀😀😀 🇭🇺🇭🇺❤️
Válasz erre
5
0
Lakat1983
2025. szeptember 21. 10:54
Nagyon várjuk a tiszaros poloskák mélyen átgondolt vinnyogásait a témában...! 😂😂😂
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!