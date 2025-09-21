Háromgyermekes anyák, figyelem: októbertől jön az SZJA-mentesség! (VIDEÓ)

Októbertől jelentős pénzügyi könnyítés lép életbe a háromgyermekes édesanyák számára Magyarországon: a személyi jövedelemadó (SZJA) mentesség, amely minden olyan anyát megillet, aki három vagy több gyermeket nevel, függetlenül a gyermekek életkorától. Koncz Zsófia Facebook-videójában részletesen ismertette az új intézkedést, amely komoly anyagi támogatást nyújthat körülbelül 250 ezer háromgyermekes családnak.

Mit jelent az SZJA-mentesség?

Az új szabály szerint a háromgyermekes anyák mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, ami

egy átlagkeresetű édesanya esetében havonta körülbelül 109 ezer forint, évente pedig 1,3 millió forint megtakarítást jelenthet.

Ez a kedvezmény nemcsak a fiatal anyákra, hanem azokra is vonatkozik, akiknek gyermekeik már felnőttek, feltéve, hogy jogosultak a családi pótlékra, vagy korábban legalább 12 évig jogosultak voltak rá. Az örökbefogadó szülők szintén igénybe vehetik a mentességet, és a kedvezmény élethosszig érvényes, amíg az anya adóköteles jövedelemmel rendelkezik.