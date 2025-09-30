Ft
Tisza Párt Index Fővárosi Törvényszék hírek Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán Viktor: Most már a bíróság szerint is átver a Tisza!

2025. szeptember 30. 08:07

„Rájuk fér már egy hidegzuhany. Legkésőbb áprilisban” – írta Orbán Viktor, aki szerint már a Fővárosi Törvényszék is felkerült a Tisza egyre növekvő bosszúlistájára.

2025. szeptember 30. 08:07
null

Egy bejegyzést tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, amelyben arra a hírre reagált, hogy a Tisza Párt élesen kritizálta a Fővárosi Törvényszéket, amiért az a párt által az Index ellen indított helyreigazítási pert elutasította. „A Fővárosi Törvényszék is felkerült a Tisza egyre növekvő bosszúlistájára” – írta Orbán Viktor, hozzátéve:

Itt azokat gyűjtik, akik ellen vendettát hirdetett a Tisza elnöke, szigorúan a felebaráti szeretet jegyében.

Orbán Viktor szerint „a bírák vétke” azzal kezdődött, hogy kiszivárogtak a Tisza adóemelési tervei. Majd a párt alelnöke egy nyilvános rendezvényen, a kamerába nézve elismerte, valóban terveznek progresszív adóemelést, de erről (az alelnök elmondása szerint) a választás előtt nem szabad beszélni, mert abba belebuknának. Ezt a felvételt saját akaratukból közzé is tették, a sajtó pedig megírta.

Orbán Viktor rámutatott, hogy a Tisza elnöke erre ismét dühbe gurult, beperelte az Index nevű lapot, de a pert elvesztette. Most pedig megy a hiszti és a tombolás, ezúttal a bírákkal, a kartonbábu után. A bejegyzést így zárta a miniszterelnök:

Rájuk fér már egy hidegzuhany. Legkésőbb áprilisban.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

 

nogradi
2025. szeptember 30. 10:05
Igy megy ez NERniában.
regi-nyarakon21
2025. szeptember 30. 09:48
A pert VESZTETT- ből az a szó, hogy vesztett megemészthetetlen és feldolgozhatatlan egy nárcisztikus pszichopata számára. Ezért vergődik, hisztizik, sőt, szokásához híven, a szektatagoknak hazudott egy jó nagyot, ők meg szegények elhiszik, hogy az Index vesztett. Pár hete petike már kijelentette, hogy többször is nyert az Index ellen, ezt a portál cáfolta, bemutatva, hogy egyetlenegy bírósági ügye nem volt ezidáig a tiszával. A kommentek alapján ez sem jutott el a hívekhez, akik csak peti facebook posztjából, rs öccsének lakájmédiájából, a kontrollból tájékozódnak
belbuda
2025. szeptember 30. 09:43
Az Index hazudik valamit,az állampárt rárepül,és az Index gyáva módon azt mondja,hogy bocs csak vélemény…. Bindzsisztán…💁
Cs72
•••
2025. szeptember 30. 09:34 Szerkesztve
Számomra felfoghatatlan és visszataszító, hogy egyes emberek képtelenek felfogni ,hogy egy hazug cikkre hivatkozva a fidesz a kormánnyal karöltve eltapsol több milliárdot . Az idex ügyvédje azzal érvel, hogy a cikk nem a Tisza Pártról szól, és egyébként is csak véleményt fogalmaztak meg a címben. Mi nem érthető?
