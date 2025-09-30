Orbán Viktor: Most már a bíróság szerint is átver a Tisza!

Egy bejegyzést tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, amelyben arra a hírre reagált, hogy a Tisza Párt élesen kritizálta a Fővárosi Törvényszéket, amiért az a párt által az Index ellen indított helyreigazítási pert elutasította. „A Fővárosi Törvényszék is felkerült a Tisza egyre növekvő bosszúlistájára” – írta Orbán Viktor, hozzátéve:

Itt azokat gyűjtik, akik ellen vendettát hirdetett a Tisza elnöke, szigorúan a felebaráti szeretet jegyében.

Orbán Viktor szerint „a bírák vétke” azzal kezdődött, hogy kiszivárogtak a Tisza adóemelési tervei. Majd a párt alelnöke egy nyilvános rendezvényen, a kamerába nézve elismerte, valóban terveznek progresszív adóemelést, de erről (az alelnök elmondása szerint) a választás előtt nem szabad beszélni, mert abba belebuknának. Ezt a felvételt saját akaratukból közzé is tették, a sajtó pedig megírta.

Orbán Viktor rámutatott, hogy a Tisza elnöke erre ismét dühbe gurult, beperelte az Index nevű lapot, de a pert elvesztette. Most pedig megy a hiszti és a tombolás, ezúttal a bírákkal, a kartonbábu után. A bejegyzést így zárta a miniszterelnök: