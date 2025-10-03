Európa vezetői nekiálltak eltemetni a demokráciát

Lesújtó beismerést tett a német kancellár: véget kell vetni a német jóléti államnak
Friedrich Merz elmondta, mire kell költenie az államnak.
A német kancellár és a francia elnök szerint Európát kívülről és belülről is soha nem látott fenyegetések érik.
„Az európai demokrácia súlyos válságban van” – figyelmeztetett Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök Németország újraegyesítésének 35. évfordulóján rendezett ünnepségen. A Politico szerint mindkét vezető az autokrata államok összefogásától fél, és úgy látják, hogy a belső megosztottság alapjaiban rengetheti meg a kontinens politikai rendszerét.
A német kormányfő beszédében kiemelte: a világ erőközpontjai olyan mértékben tolódnak el, amilyenre a hidegháború óta nem volt példa.
Az autokrata államok tengelye közvetlen kihívást jelent a liberális világrendre. Vissza kell szereznünk a képességet, hogy megvédjük szabadságunkat”
– hangsúlyozta.
A kancellár szerint a nyugati demokráciák vonzereje halványul, és ma már nem természetes, hogy a világ a liberális értékekhez igazodik. Új szövetségek alakulnak, amelyek egyenesen a nyugati életforma ellen irányulnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Friedrich Merz elmondta, mire kell költenie az államnak.
Németországot különösen súlyosan érintette
ezért masszív haderőfejlesztésbe kezdett.
Emmanuel Macron osztotta Merz aggodalmait, ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a nyugati-európai demokrácia belülről rohad.
Nem szabad naivnak lennünk. Belülről fordulunk egymás ellen, kétségbe vonjuk saját demokráciánkat. A viták gyűlöletbeszédbe fordulnak”
– fogalmazott.
Ezt is ajánljuk a témában
Lecornu-nak gyorsan be kell bizonyítania tárgyalási képességeit.
Franciaország elnöke szerint ebben döntő szerepe van a közösségi médiának, amelyet amerikai és kínai cégek uralnak.
Bűnösök vagyunk, amiért átengedtük a demokratikus nyilvánosságot olyan platformoknak, amelyeknek semmi érdekük a mi demokráciánk túlélésében”
– jelentette ki meglehetősen baljóslatúan a francia elnök.
Mindkét vezető hangsúlyozta: Európának vissza kell nyernie gazdasági erejét, különben nem lesz képes talpon maradni a globális átrendeződésben.
Merz a protekcionizmus ellen emelt szót, új kereskedelmi szabályokat és piacokat sürgetve.
A világgazdasági rendet újraírják, és nekünk ehhez alkalmazkodva kell visszaszerezni a versenyképességünket”
– szögezte le a kancellár.
***
Fotó: Jean-Christophe VERHAEGEN / POOL / AFP