Európa vezetői nekiálltak eltemetni a demokráciát

„Az európai demokrácia súlyos válságban van” – figyelmeztetett Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök Németország újraegyesítésének 35. évfordulóján rendezett ünnepségen. A Politico szerint mindkét vezető az autokrata államok összefogásától fél, és úgy látják, hogy a belső megosztottság alapjaiban rengetheti meg a kontinens politikai rendszerét.

Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés és Alice Weidel, az AfD elnöke – mindkettejüket a demokrácia jegyében akarják ellehetetleníteni

Forrás: X

Merz: új autokrata tengely fenyeget

A német kormányfő beszédében kiemelte: a világ erőközpontjai olyan mértékben tolódnak el, amilyenre a hidegháború óta nem volt példa.