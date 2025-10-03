Ft
demokrácia Németország Emmanuel Macron Franciaország Friedrich Merz

Európa vezetői nekiálltak eltemetni a demokráciát

2025. október 03. 21:02

A német kancellár és a francia elnök szerint Európát kívülről és belülről is soha nem látott fenyegetések érik.

2025. október 03. 21:02
null

„Az európai demokrácia súlyos válságban van” – figyelmeztetett Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök Németország újraegyesítésének 35. évfordulóján rendezett ünnepségen. A Politico szerint mindkét vezető az autokrata államok összefogásától fél, és úgy látják, hogy a belső megosztottság alapjaiban rengetheti meg a kontinens politikai rendszerét.

Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés és Alice Weidel, az AfD elnöke - mindkettejüket a demokrácia jegyében akarják ellehetetleníteni
Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés és Alice Weidel, az AfD elnöke – mindkettejüket a demokrácia jegyében akarják ellehetetleníteni
Forrás: X

Merz: új autokrata tengely fenyeget

A német kormányfő beszédében kiemelte: a világ erőközpontjai olyan mértékben tolódnak el, amilyenre a hidegháború óta nem volt példa.

Az autokrata államok tengelye közvetlen kihívást jelent a liberális világrendre. Vissza kell szereznünk a képességet, hogy megvédjük szabadságunkat”

– hangsúlyozta.

A kancellár szerint a nyugati demokráciák vonzereje halványul, és ma már nem természetes, hogy a világ a liberális értékekhez igazodik. Új szövetségek alakulnak, amelyek egyenesen a nyugati életforma ellen irányulnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Németországot különösen súlyosan érintette

  • az ukrajnai háború,
  • az energiaár-robbanás, valamint
  • Donald Trump kereskedelmi háborúja,

ezért masszív haderőfejlesztésbe kezdett.

Macron: belülről is erodálódik a demokrácia

Emmanuel Macron osztotta Merz aggodalmait, ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a nyugati-európai demokrácia belülről rohad.

Nem szabad naivnak lennünk. Belülről fordulunk egymás ellen, kétségbe vonjuk saját demokráciánkat. A viták gyűlöletbeszédbe fordulnak”

– fogalmazott.

Ezt is ajánljuk a témában

Franciaország elnöke szerint ebben döntő szerepe van a közösségi médiának, amelyet amerikai és kínai cégek uralnak.

Bűnösök vagyunk, amiért átengedtük a demokratikus nyilvánosságot olyan platformoknak, amelyeknek semmi érdekük a mi demokráciánk túlélésében”

– jelentette ki meglehetősen baljóslatúan a francia elnök.

Gazdasági versenyképesség és új szabályok

Mindkét vezető hangsúlyozta: Európának vissza kell nyernie gazdasági erejét, különben nem lesz képes talpon maradni a globális átrendeződésben.

Merz a protekcionizmus ellen emelt szót, új kereskedelmi szabályokat és piacokat sürgetve.

A világgazdasági rendet újraírják, és nekünk ehhez alkalmazkodva kell visszaszerezni a versenyképességünket”

– szögezte le a kancellár.

***

Fotó: Jean-Christophe VERHAEGEN / POOL / AFP

europész
2025. október 03. 22:29
Mint ha oroltek hablatyolnanak a bolondok hazaban.Ezek a fellegekben jarkalnak a kezuk a bilibe log es nem ebrednek fel.
Válasz erre
0
0
kailniris
2025. október 03. 21:56
Baszki, ha ezek nem kommunisták, akkor nem tudom kik! Asszongya, "a mi demokráciánk", cseszd meg a demokrácia az demokrácia, nincs olyan a te demokráciád, mert akkor az már autokrácia. Ez meg a másik, "amelyek egyenesen a nyugati életforma ellen irányulnak.", ilyeneket csak kommunista pártfőtitkároktól lehet(tett) hallani, csak ők szocializmusnak hívták, de a gondolatmenet ugyan az. A harmadik, "Bűnösök vagyunk, amiért átengedtük a demokratikus nyilvánosságot olyan platformoknak, amelyeknek semmi érdekük a mi demokráciánk túlélésében" ez meg a legalja, igen, elcsesztétek, engedtétek hogy az embereknek lehet saját véleményük legyen, és már már nem érdekük a rémuralmatok fenntartása. Ezek tényleg fel akarják gyújtani a világot!
Válasz erre
5
0
hátakkor
2025. október 03. 21:46
Iszlám állam a megoldás..
Válasz erre
2
0
tapir32
2025. október 03. 21:43
A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!