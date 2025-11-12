Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orosháza Aranypatkó Csárda Michael Essien Chelsea

Mit keresett Orosházán a Chelsea klublegendája?

2025. november 12. 21:43

Békés vármegyei városban tűnt fel a ghánai válogatott 58-szoros középpályása.

2025. november 12. 21:43
null

Meglepő képet osztott meg a Facebook-oldalán az orosházi Aranypatkó Csárda: Michael Essien, a Chelsea korábbi sztárja és 58-szoros ghánai válogatott középpályás látogatta meg az éttermet. A Bajnokok Ligája-győztes, „Bölény” becenévre hallgató futballista orosházi látogatása elsőre rejtélynek tűnt, de Pisont Richárd elárulta, mi áll a háttérben – írja az oroscafe.hu.

A történet középpontjában Pisont Richárd fia, ifjabb Pisont Richárd áll. A fiatal tehetség Orosházán, az OMTK-ULE csapatában kezdte pályafutását, majd a Honvéd akadémiáján nevelkedett. Később Angliába is eljutott próbajátékra, ahol több neves klub, köztük a Blackburn Rovers, a Liverpool és az Everton is felfigyelt rá. Egyik mérkőzésén pedig – a Derby County ellen – éppen Michael Essien is a nézők között volt, aki a találkozó után személyesen gratulált a fiatal magyar játékosnak. Ekkor kezdődött a kapcsolat, amely végül odáig vezetett, hogy a ghánai legenda játékosügynökként felkarolta Pisont Ricsit.

Essien az elmúlt hónapokban rendszeresen figyelemmel kísérte a tehetséges magyar labdarúgót, és 6000 fiatal közül őt választotta ki, hogy menedzselje és segítse karrierje építését. A két fél Budapesten már alá is írta a szerződést, amely új lehetőségeket nyithat Ricsi előtt. Essien most azért járt Orosházán, mert Ricsihez kapcsolódó ügyeket intézett, közben pedig megnézte a város sportlétesítményeit, majd betért az Aranypatkó Csárdába, ahol Márton-napi lakoma várta. A világklasszis örömmel fényképezkedett a vendégekkel és a személyzettel – így vált a Békés vármegyei város egy pillanatra a nemzetközi futballvilág egyik különleges állomásává.

Nyitókép: GLYN KIRK / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!