Mit keresett Orosházán a Chelsea klublegendája?

Meglepő képet osztott meg a Facebook-oldalán az orosházi Aranypatkó Csárda: Michael Essien, a Chelsea korábbi sztárja és 58-szoros ghánai válogatott középpályás látogatta meg az éttermet. A Bajnokok Ligája-győztes, „Bölény” becenévre hallgató futballista orosházi látogatása elsőre rejtélynek tűnt, de Pisont Richárd elárulta, mi áll a háttérben – írja az oroscafe.hu.

A történet középpontjában Pisont Richárd fia, ifjabb Pisont Richárd áll. A fiatal tehetség Orosházán, az OMTK-ULE csapatában kezdte pályafutását, majd a Honvéd akadémiáján nevelkedett. Később Angliába is eljutott próbajátékra, ahol több neves klub, köztük a Blackburn Rovers, a Liverpool és az Everton is felfigyelt rá. Egyik mérkőzésén pedig – a Derby County ellen – éppen Michael Essien is a nézők között volt, aki a találkozó után személyesen gratulált a fiatal magyar játékosnak. Ekkor kezdődött a kapcsolat, amely végül odáig vezetett, hogy a ghánai legenda játékosügynökként felkarolta Pisont Ricsit.

Essien az elmúlt hónapokban rendszeresen figyelemmel kísérte a tehetséges magyar labdarúgót, és 6000 fiatal közül őt választotta ki, hogy menedzselje és segítse karrierje építését. A két fél Budapesten már alá is írta a szerződést, amely új lehetőségeket nyithat Ricsi előtt. Essien most azért járt Orosházán, mert Ricsihez kapcsolódó ügyeket intézett, közben pedig megnézte a város sportlétesítményeit, majd betért az Aranypatkó Csárdába, ahol Márton-napi lakoma várta. A világklasszis örömmel fényképezkedett a vendégekkel és a személyzettel – így vált a Békés vármegyei város egy pillanatra a nemzetközi futballvilág egyik különleges állomásává.

Nyitókép: GLYN KIRK / AFP