Többmilliós pénzbüntetést kapott az edző, amiért megünnepelte csapata gólját

Egy mérkőzésre eltiltották, valamint pénzbüntetéssel sújtották Enzo Marescát, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Chelsea vezetőedzőjét – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Maresca pénzbüntetést és eltiltást kapott, de aligha bánja (Fotó: Glyn Kirk/AFP)

Az olasz tréner szombaton a Nottingham Forest elleni Premier League-meccsen nem ülhet a kispadon, mert október 4-én második sárga lappal kiállította a játékvezető a Liverpool ellen 2–1-re megnyert találkozó 96. percében, a győztes gól megszerzését követően.

Enzo Maresca sprinting 28km/hr to celebrate with the Chelsea players after last minute winner vs Liverpool……



and getting sent off ♦️



pic.twitter.com/pQC0Cg91pW https://t.co/Dj7kPyiaEH — Peter Not Drury ₿ (@PeterNotDrury) October 13, 2025