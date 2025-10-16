Többmilliós pénzbüntetést kapott az edző, amiért megünnepelte csapata gólját

Kirúgtak Angliában egy buszsofőrt, mert Szoboszlaiék mezében volt
Felkerült egy videó, amelyen Chelsea-drukkerek állják el az útját.
Megbüntették a Chelsea vezetőedzőjét. Enzo Maresca pénzbüntetést és eltiltást kapott.
Egy mérkőzésre eltiltották, valamint pénzbüntetéssel sújtották Enzo Marescát, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Chelsea vezetőedzőjét – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
Az olasz tréner szombaton a Nottingham Forest elleni Premier League-meccsen nem ülhet a kispadon, mert október 4-én második sárga lappal kiállította a játékvezető a Liverpool ellen 2–1-re megnyert találkozó 96. percében, a győztes gól megszerzését követően.
A klubvilágbajnok Chelsea edzője elismerte a fegyelmi vétséget, ennek ellenére 8000 fontot (átszámítva 3,5 millió forintot) is kell fizetnie. Csapata hét forduló után a tabella hetedik helyén áll.
Fotó: Glyn Kirk/AFP