Többmilliós pénzbüntetést kapott az edző, amiért megünnepelte csapata gólját

Többmilliós pénzbüntetést kapott az edző, amiért megünnepelte csapata gólját

2025. október 16. 13:49

Megbüntették a Chelsea vezetőedzőjét. Enzo Maresca pénzbüntetést és eltiltást kapott.

2025. október 16. 13:49
Egy mérkőzésre eltiltották, valamint pénzbüntetéssel sújtották Enzo Marescát, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Chelsea vezetőedzőjét – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Maresca pénzbüntetést és eltiltást kapott, de aligha bánja
Maresca pénzbüntetést és eltiltást kapott, de aligha bánja (Fotó: Glyn Kirk/AFP)

Az olasz tréner szombaton a Nottingham Forest elleni Premier League-meccsen nem ülhet a kispadon, mert október 4-én második sárga lappal kiállította a játékvezető a Liverpool ellen 2–1-re megnyert találkozó 96. percében, a győztes gól megszerzését követően.

Súlyos pénzbüntetés

A klubvilágbajnok Chelsea edzője elismerte a fegyelmi vétséget, ennek ellenére 8000 fontot (átszámítva 3,5 millió forintot) is kell fizetnie. Csapata hét forduló után a tabella hetedik helyén áll.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Glyn Kirk/AFP

