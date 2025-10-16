Kirúgtak Angliában egy buszsofőrt, mert Szoboszlaiék mezében volt

Liverpool supporting London bus driver meets Chelsea fans 😂



Szoboszlaiék régebbi vendégmezében vezetett, kirúgták

Ullahot felkereste és megszólaltatta a Liverpool Echo, és mint kiderült, a fiatal buszsofőrnek két nappal az eset után felmondtak. Aznap egyébként egy vasúti pótlóbuszban vállalt műszakot, és csak reggel, az indulása után tudta meg, hogy a busszal majd el kell haladnia a Stamford Bridge mellett. A mezt – amelyet nem először viselt munkában – azért vette aznap fel, mert meccsnap volt.

Azt mondta, azért rúgták ki, mert megszegte az egyenruha-szabályzatot, noha a szerződésükben nincs előírva az egyenruha viselése (az ügynökségnél dolgozva nem is kapnak), és nem olyan öltözékben volt, amivel bármelyik pontban megszegte volna a szerződését. Szerinte minden rendben volt addig, amíg a stadion környékéhez nem ért a busszal. A kirúgással megsértették őt, de tudja, hogy mindez az internetre felkerült felvétel okozta nyomás miatt történt. Hangsúlyozta: azután tudta meg az útvonalat, hogy reggel felvette volna a mezt, de nem is mondta neki senki, hogy takarja el vagy öltözzön át.

Fotó: Niklas Halle'n/AFP