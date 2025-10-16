Kirúgtak Angliában egy buszsofőrt, mert Szoboszlaiék mezében volt

Chelsea–Liverpool: Szoboszlai kivette a részét az egyenlítő gólból, de csapata kikapott a hosszabbításban
2–1-re nyert a londoni gárda.
Bejárta a közösségi oldalakat egy videó, amelyen Chelsea-drukkerek állják el egy busz útját. A Szoboszlaiék mezét viselő buszsofőrt végül kirúgták.
Nagy port kavart Angliában egy videó, amelyen Chelsea-szurkolók állják el egy busz útját, amelyet egy Liverpool-mezes buszsofőr vezet nem messze a londoni „kékek” stadionjától. Az esetről a Liverpool Echo is beszámolt, és mint kiderült, kirúgták a sofőrt, aki Szoboszlaiék mezében végezte a munkáját.
A Chelsea–Liverpool angol élvonalbeli labdarúgó-mérkőzést még október 4-én, a válogatott szünet előtt rendezték. A találkozót a londoniak egy 95. percben szerzett góllal 2–1-re megnyerték, így Szoboszlaiék egymás után a harmadik vereségüket szenvedték el tétmeccsen.
Ezt is ajánljuk a témában
2–1-re nyert a londoni gárda.
Cikkünk főszereplője egy 21 éves buszsofőr, Isaac Ullah, aki a mérkőzés napján Liverpool-mezben látta el a munkáját Londonban. Ahogyan a promotions.hu írja, ő egy olyan buszos cég alkalmazottja, amely külön- és mentesítőjáratokra szakosodott. Ullah aznap éppen a Chelsea stadionja előtt gurult át, vagyis próbált volna, de a győztes csapat szurkolói kiszúrták az öltözékét, majd elállták a busz útját és énekelni, mutogatni és cukkolni kezdték őt. Fizikai atrocitásra nem került sor, és a rendőrök pár pillanat elteltével feloszlatták a Chelsea-rigmusokat skandáló szurkolói csoportot. A történet azonban itt nem ért véget.
Ullahot felkereste és megszólaltatta a Liverpool Echo, és mint kiderült, a fiatal buszsofőrnek két nappal az eset után felmondtak. Aznap egyébként egy vasúti pótlóbuszban vállalt műszakot, és csak reggel, az indulása után tudta meg, hogy a busszal majd el kell haladnia a Stamford Bridge mellett. A mezt – amelyet nem először viselt munkában – azért vette aznap fel, mert meccsnap volt.
Azt mondta, azért rúgták ki, mert megszegte az egyenruha-szabályzatot, noha a szerződésükben nincs előírva az egyenruha viselése (az ügynökségnél dolgozva nem is kapnak), és nem olyan öltözékben volt, amivel bármelyik pontban megszegte volna a szerződését. Szerinte minden rendben volt addig, amíg a stadion környékéhez nem ért a busszal. A kirúgással megsértették őt, de tudja, hogy mindez az internetre felkerült felvétel okozta nyomás miatt történt. Hangsúlyozta: azután tudta meg az útvonalat, hogy reggel felvette volna a mezt, de nem is mondta neki senki, hogy takarja el vagy öltözzön át.
Fotó: Niklas Halle'n/AFP