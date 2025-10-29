Volt Fradi-edzővel példálóztak a Chelsea sajtótájékoztatóján

„Tisztában vagyunk vele, hogy a Premier League-ben – de más bajnokságokban is – a legtöbb csapat használ hosszú bedobásokat jelenleg, ezért mi is próbálunk megoldásokat találni, és megtanulni, hogyan tudunk ezekkel megbirkózni. Ez nehéz azonban. A legtöbb hosszú bedobás a kapu előtérbe, a hatoson belülre érkezik, úgyhogy elég bonyolult feladat. Visszanéztük a Brentford ellen kapott gólunkat, és azokat, amelyeket ők szereztek más csapatokkal szemben ilyen szituációkból. Ha mi nem alkalmazzuk ezt, valószínűleg azért van, mert én személy szerint nem kedvelem, de elismerem, a futballban fejlődni kell, így talán egyszer majd mi is megpróbáljuk. Jelenleg nem tervezzük, hogy hosszú bedobásokkal játsszunk, de ez a fejlődés része, és lehet, egy napon mi is alkalmazni fogjuk ezt a módszert. Ha más klubok csinálják, az azért van, mert szerintük ez hasznos.

A hosszú bedobások most nagyjából ugyanazt jelentik Angliában, mint tíz-tizenöt évvel ezelőtt – és Liam édesapja volt ennek a királya! Ha egyszer úgy döntünk, hogy bevetjük ezt a fegyvert, akkor Liamet lecseréljük, és behozzuk az apukáját”

– viccelődött Maresca az egyik sajtótájékoztatón.

Rory Delap fiatalon gerelyhajításban volt bajnok, ennek köszönhetően fejlesztette ki egyedi képességét. 2006-ban került a Stoke Cityhez kölcsönben, amely akkor a másodosztályban szerepelt. Az idény elején komoly sérülést szenvedett, ennek ellenére végleg szerződtették később. Második idényében feljutottak a Premier League-be. A statisztikai adatok szerint pályafutása alatt 21-szer született gól a bedobásait követően. Sokszor a legnagyobb csapatok, többek között