Volt Fradi-edzővel példálóztak a Chelsea sajtótájékoztatóján

A hosszú bedobások most nagyjából ugyanazt jelentik Angliában, mint tíz-tizenöt évvel ezelőtt Enzo Maresca, a Chelsea labdarúgócsapatának olasz vezetőedzője szerint. Ennek pedig továbbra is a volt Fradi-edző, Rory Delap a királya.
Robbie Keane korábbi segítője, Rory Delap családi okokra hivatkozva hagyta ott a Ferencváros labdarúgócsapatát még júniusban, helyét az Aberdeen és a Newcastle korábbi játékosa, az egyszeres skót válogatott Stephen Glass vette át a szakmai stábban. A volt Fradi-edző a 2000-es évek végén nem akármilyen hírnévre tett szert az angol élvonalbeli bajnokságban, a Premier League-ben: rendszeresen a kapu közvetlen közelébe tudta bedobni a labdát. Fia, a klubvilágbajnok Chelsea támadója, Liam Delap kapcsán ismét előjött a neve.
Az FTC szurkolóinak lassan hozzá kell szokniuk ehhez a furcsa érzéshez.
A londoniak olasz vezetőedzője, Enzo Maresca – a liverpooli Arne Slothoz hasonlóan – mintha csak most eszmélne rá a brit foci egyik nagy és hatékony fegyverére, a hosszú bedobásokra.
„Tisztában vagyunk vele, hogy a Premier League-ben – de más bajnokságokban is – a legtöbb csapat használ hosszú bedobásokat jelenleg, ezért mi is próbálunk megoldásokat találni, és megtanulni, hogyan tudunk ezekkel megbirkózni. Ez nehéz azonban. A legtöbb hosszú bedobás a kapu előtérbe, a hatoson belülre érkezik, úgyhogy elég bonyolult feladat. Visszanéztük a Brentford ellen kapott gólunkat, és azokat, amelyeket ők szereztek más csapatokkal szemben ilyen szituációkból. Ha mi nem alkalmazzuk ezt, valószínűleg azért van, mert én személy szerint nem kedvelem, de elismerem, a futballban fejlődni kell, így talán egyszer majd mi is megpróbáljuk. Jelenleg nem tervezzük, hogy hosszú bedobásokkal játsszunk, de ez a fejlődés része, és lehet, egy napon mi is alkalmazni fogjuk ezt a módszert. Ha más klubok csinálják, az azért van, mert szerintük ez hasznos.
A hosszú bedobások most nagyjából ugyanazt jelentik Angliában, mint tíz-tizenöt évvel ezelőtt – és Liam édesapja volt ennek a királya! Ha egyszer úgy döntünk, hogy bevetjük ezt a fegyvert, akkor Liamet lecseréljük, és behozzuk az apukáját”
– viccelődött Maresca az egyik sajtótájékoztatón.
Rory Delap fiatalon gerelyhajításban volt bajnok, ennek köszönhetően fejlesztette ki egyedi képességét. 2006-ban került a Stoke Cityhez kölcsönben, amely akkor a másodosztályban szerepelt. Az idény elején komoly sérülést szenvedett, ennek ellenére végleg szerződtették később. Második idényében feljutottak a Premier League-be. A statisztikai adatok szerint pályafutása alatt 21-szer született gól a bedobásait követően. Sokszor a legnagyobb csapatok, többek között
elszenvedői voltak a Delap-specialitásnak, aki bár technikailag nem volt kiemelkedő képességű labdarúgó, mégis legenda lett a PL-ben.
A Chelsea szerdán közép-európai idő szerint 20.45-kor a Wolves otthonában lép pályára az Angol Ligakupa nyolcaddöntőjében.
