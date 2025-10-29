Ft
Rory Delap Enzo Maresca Fradi Ferencváros Chelsea FTC

Volt Fradi-edzővel példálóztak a Chelsea sajtótájékoztatóján

2025. október 29. 14:40

A hosszú bedobások most nagyjából ugyanazt jelentik Angliában, mint tíz-tizenöt évvel ezelőtt Enzo Maresca, a Chelsea labdarúgócsapatának olasz vezetőedzője szerint. Ennek pedig továbbra is a volt Fradi-edző, Rory Delap a királya.

null

Robbie Keane korábbi segítője, Rory Delap családi okokra hivatkozva hagyta ott a Ferencváros labdarúgócsapatát még júniusban, helyét az Aberdeen és a Newcastle korábbi játékosa, az egyszeres skót válogatott Stephen Glass vette át a szakmai stábban. A volt Fradi-edző a 2000-es évek végén nem akármilyen hírnévre tett szert az angol élvonalbeli bajnokságban, a Premier League-ben: rendszeresen a kapu közvetlen közelébe tudta bedobni a labdát. Fia, a klubvilágbajnok Chelsea támadója, Liam Delap kapcsán ismét előjött a neve. 

Rory Delap, Fradi, edző, Stoke City, bedobás
A mai napig legenda a Premier League-ben a volt Fradi-edző, Rory Delap / Fotó: Paul Ellis / AFP

A londoniak olasz vezetőedzője, Enzo Maresca – a liverpooli Arne Slothoz hasonlóan – mintha csak most eszmélne rá a brit foci egyik nagy és hatékony fegyverére, a hosszú bedobásokra.

„Tisztában vagyunk vele, hogy a Premier League-ben – de más bajnokságokban is – a legtöbb csapat használ hosszú bedobásokat jelenleg, ezért mi is próbálunk megoldásokat találni, és megtanulni, hogyan tudunk ezekkel megbirkózni. Ez nehéz azonban. A legtöbb hosszú bedobás a kapu előtérbe, a hatoson belülre érkezik, úgyhogy elég bonyolult feladat. Visszanéztük a Brentford ellen kapott gólunkat, és azokat, amelyeket ők szereztek más csapatokkal szemben ilyen szituációkból. Ha mi nem alkalmazzuk ezt, valószínűleg azért van, mert én személy szerint nem kedvelem, de elismerem, a futballban fejlődni kell, így talán egyszer majd mi is megpróbáljuk. Jelenleg nem tervezzük, hogy hosszú bedobásokkal játsszunk, de ez a fejlődés része, és lehet, egy napon mi is alkalmazni fogjuk ezt a módszert. Ha más klubok csinálják, az azért van, mert szerintük ez hasznos. 

A hosszú bedobások most nagyjából ugyanazt jelentik Angliában, mint tíz-tizenöt évvel ezelőtt – és Liam édesapja volt ennek a királya! Ha egyszer úgy döntünk, hogy bevetjük ezt a fegyvert, akkor Liamet lecseréljük, és behozzuk az apukáját”

– viccelődött Maresca az egyik sajtótájékoztatón. 

Rory Delap fiatalon gerelyhajításban volt bajnok, ennek köszönhetően fejlesztette ki egyedi képességét. 2006-ban került a Stoke Cityhez kölcsönben, amely akkor a másodosztályban szerepelt. Az idény elején komoly sérülést szenvedett, ennek ellenére végleg szerződtették később. Második idényében feljutottak a Premier League-be. A statisztikai adatok szerint pályafutása alatt 21-szer született gól a bedobásait követően. Sokszor a legnagyobb csapatok, többek között 

  • az Arsenal, 
  • a Manchester City és 
  • a Tottenham is 

elszenvedői voltak a Delap-specialitásnak, aki bár technikailag nem volt kiemelkedő képességű labdarúgó, mégis legenda lett a PL-ben.

A Chelsea szerdán közép-európai idő szerint 20.45-kor a Wolves otthonában lép pályára az Angol Ligakupa nyolcaddöntőjében. 

Nyitókép: fradi.hu

