Az elmúlt hónapokban újra kiéleződött a diplomáciai feszültség Németország és Lengyelország között az Északi Áramlat gázvezeték elleni terrortámadással kapcsolatban. Donald Tusk lengyel miniszterelnök és más lengyel politikusok élesen bírálták Németországot, miközben az ügyben hozott döntéseikkel nyíltan szembementek Berlin érdekeivel. Nemrég Lengyelországban letartóztattak egy ukrán férfit, akit azzal vádolnak, hogy részt vett az Északi Áramlat – Németország létfontosságú energia-infrastruktúrája – elleni terrortámadásban. Berlin azonnal kérte a gyanúsított kiadását a lengyel hatóságoktól.

Az Ésszki Áramlat Németország kritikus infrastruktúrája volt, Berlin ennek ellenére sem sietett kideríteni, hogy kik robbantották fel.

Forrás: John MACDOUGALL / AFP

Donald Tusk beint Németországnak

Tusk azonban kijelentette, hogy a kiadatás „nem szolgálja Lengyelország érdekeit”, és a gázvezeték felrobbantását „hőstettnek” nevezte, hozzátéve, hogy nem a támadás, hanem a vezeték megépítése volt a valódi botrány. A lengyel bíróság – Tusk kijelentéseivel összhangban – megtagadta a gyanúsított kiadását, mire a lengyel kormányfő cinikusan megjegyezte, hogy az „ügy le van zárva”.

A lengyel hírszerzés vezetője, Slawomir Cenckiewicz is megszólalt az ügyben. A Financial Timesnak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az Északi Áramlatot felrobbantók üldözése „nem ésszerű”, sem Lengyelország, sem a NATO érdekei szempontjából, anélkül, hogy pontosította volna, milyen érdekekre gondol.