10. 08.
szerda
Lengyelország Ukrajna Északi Áramlat-1 Északi Áramlat-2 gázvezeték Szijjártó Péter Donald Tusk

Szijjártó kőkemény üzenetet küldött Tusknak: „Még minek a felrobbantása számít bocsánatos bűnnek?”

2025. október 08. 16:42

A külgazdasági és külügyminiszter szerint felháborító, hogy Lengyelország nem hajlandó kiadni az Északi Áramlatot felrobbantásával megvádolt ukránt.

2025. október 08. 16:42
null

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Donald Tusk vezette lengyel kormány nem hajlandó kiadni Németországnak Volodimir Z. ukrán állampolgárt, akit Lengyelországban fogtak el és tartóztattak le múlt héten.

A férfit Németország azzal gyanúsítja, hogy 2022-ben búvárként részt vett az Északi Áramlat gázvezeték elleni támadásban.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Németország „Európának okozott problémát” azzal, hogy megépítette az Északi Áramlat-2 gázvezetéket.

A mi szempontunkból az Északi Áramlat-2 kapcsán csak azoknak kellene szégyenkezniük és hallgatniuk, akik a gázvezeték megépítése mellett döntöttek”

– jelentette ki Tusk. Hozzátette: Lengyelországnak „nem áll érdekében kiadni őt egy idegen államnak, és ez nem is lenne tisztességes”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált Tusk kijelentéseire. „Donald Tusk szerint rendben van, ha valaki felrobbant egy gázvezetéket” – írta a magyar miniszter, megdöbbentőnek nevezve a lengyel kormány hozzáállását az ügyhöz.

Adódik a kérdés, hogy akkor még minek a felrobbantása számít bocsánatos bűnnek vagy üdvözölendő cselekedetnek?”

– tette fel a kérdést Szijjártó.

Hozzáfűzte:

Egy biztos: mi nem akarunk olyan Európát, ahol a miniszterelnökök terroristákat mentegetnek.”

A német hatóságok szerint 2022 szeptemberében egy csoport a németországi Rostockból a dániai Bornholm-sziget közelébe hajózott, ahol távolról irányítható robbanószerkezeteket helyeztek el az Északi Áramlat-1 és Északi Áramlat-2 tenger mélyén futó vezetékrendszerein, majd működésbe hozták azokat. A támadás következtében a négy vezetékből három súlyosan megrongálódott.

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

makapaka2
2025. október 08. 18:06
Tusk ezzel nyiltan bűnpártolóvá vált.
esvany-0
2025. október 08. 17:48
Egy terrorcselekmény nem attól bűncselekmény, vagy sem, hogy tetszik-e Tusknak, vagy sem. A bűnöst ki kell adni, máskülönben a lengyel kormány bűnpártolást követ el.
kalyibagaliba
2025. október 08. 17:14
Túl sok lehet a lengyel kötődés?! Nem hiába megy az LNG biznisz.
rasdi1
2025. október 08. 17:13
T. Szerkesztőség! Könyörgöm, figyeljenek már egy kicsit! "nem hajlandó kiadni az Északi Áramlatot felrobbantásával megvádolt ukránt." Miért tették tárgyesetbe a nyelvtanilag "birtokos" jelző "Északi Áramlat"-ot? Mert igaz, hogy az ukrán azt robbantotta fel, de így HIBA. Roppant sajnálom, de - a kommentek is beleszámítva - 10 percen belül ez már a második.
