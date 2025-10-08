Szijjártó kőkemény üzenetet küldött Tusknak: „Még minek a felrobbantása számít bocsánatos bűnnek?”

Egészen elképesztő Tuskék hozzáállása: nem adják ki az Északi Áramlat felrobbantóját
Lengyelország nem akarja kiadni a németeknek Északi-Áramlat felrobbantásával gyanúsított Volodimir Z.-t.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint felháborító, hogy Lengyelország nem hajlandó kiadni az Északi Áramlatot felrobbantásával megvádolt ukránt.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Donald Tusk vezette lengyel kormány nem hajlandó kiadni Németországnak Volodimir Z. ukrán állampolgárt, akit Lengyelországban fogtak el és tartóztattak le múlt héten.
Ezt is ajánljuk a témában
Lengyelország nem akarja kiadni a németeknek Északi-Áramlat felrobbantásával gyanúsított Volodimir Z.-t.
A férfit Németország azzal gyanúsítja, hogy 2022-ben búvárként részt vett az Északi Áramlat gázvezeték elleni támadásban.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Németország „Európának okozott problémát” azzal, hogy megépítette az Északi Áramlat-2 gázvezetéket.
A mi szempontunkból az Északi Áramlat-2 kapcsán csak azoknak kellene szégyenkezniük és hallgatniuk, akik a gázvezeték megépítése mellett döntöttek”
– jelentette ki Tusk. Hozzátette: Lengyelországnak „nem áll érdekében kiadni őt egy idegen államnak, és ez nem is lenne tisztességes”.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált Tusk kijelentéseire. „Donald Tusk szerint rendben van, ha valaki felrobbant egy gázvezetéket” – írta a magyar miniszter, megdöbbentőnek nevezve a lengyel kormány hozzáállását az ügyhöz.
Adódik a kérdés, hogy akkor még minek a felrobbantása számít bocsánatos bűnnek vagy üdvözölendő cselekedetnek?”
– tette fel a kérdést Szijjártó.
Hozzáfűzte:
Egy biztos: mi nem akarunk olyan Európát, ahol a miniszterelnökök terroristákat mentegetnek.”
A német hatóságok szerint 2022 szeptemberében egy csoport a németországi Rostockból a dániai Bornholm-sziget közelébe hajózott, ahol távolról irányítható robbanószerkezeteket helyeztek el az Északi Áramlat-1 és Északi Áramlat-2 tenger mélyén futó vezetékrendszerein, majd működésbe hozták azokat. A támadás következtében a négy vezetékből három súlyosan megrongálódott.
Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A férfit egy Varsó melletti városban vették őrizetbe.
***