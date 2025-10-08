Szijjártó kőkemény üzenetet küldött Tusknak: „Még minek a felrobbantása számít bocsánatos bűnnek?”

– jelentette ki Tusk. Hozzátette: Lengyelországnak „nem áll érdekében kiadni őt egy idegen államnak, és ez nem is lenne tisztességes”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált Tusk kijelentéseire. „Donald Tusk szerint rendben van, ha valaki felrobbant egy gázvezetéket” – írta a magyar miniszter, megdöbbentőnek nevezve a lengyel kormány hozzáállását az ügyhöz.

Adódik a kérdés, hogy akkor még minek a felrobbantása számít bocsánatos bűnnek vagy üdvözölendő cselekedetnek?”

– tette fel a kérdést Szijjártó.

Hozzáfűzte: