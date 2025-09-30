Ft
Őrizetbe vettek egy Volodimir Z. nevű férfit az Északi Áramlat robbantása kapcsán

2025. szeptember 30. 17:54

A férfit egy Varsó melletti városban vették őrizetbe.

2025. szeptember 30. 17:54
Őrizetbe vették Volodimir Z. ukrán búvárt, akit Németország köröz a Északi Áramlat robbanásokban való állítólagos részvétele miatt kedden Lengyelországban – idézi a tvp world a férfi ügyvédjének nyilatkozatát.

A Moszkva és a Nyugat által egyaránt szabotázsakciónak minősített robbanások 2022-ben jelentős részben elvágták Európát az orosz gázszállításoktól, jelentős eszkalációt hozva az ukrajnai konfliktusban, és szűkítve a kontinens energiaellátását. A támadásért senki nem vállalta a felelősséget, és Ukrajna tagadta, hogy köze lenne hozzá.

Ma reggel egy Varsó melletti városban vették őrizetbe” 

– mondta Volodimir Z. ügyvédje, Tymoteusz Paprocki.

Az RMF FM magántelevízió számolt be először a letartóztatásról. A csatorna szerint Volodimir Z.-t Pruszkówban, a fővárostól nyugatra vették őrizetbe. Paprocki közölte, hogy a védelem küzdeni fog Németországba történő kiadatása ellen, azzal érvelve, hogy az ellene kiadott európai elfogatóparancs végrehajtása elfogadhatatlan Oroszország Ukrajna elleni háborújára tekintettel.

„Az Északi Áramlat infrastruktúra elleni támadás az egyik tulajdonost érinti, a Gazpromot, amely közvetlenül finanszírozza az ukrajnai katonai műveleteket” – mondta.

A lengyel ügyészek augusztusban közölték a Reuters-szel, hogy Berlin európai elfogatóparancsot adott ki a Északi Áramlat elleni támadással kapcsolatban, de a gyanúsított addigra már elhagyta Lengyelországot.

Nyitókép: MTI/AP/Dán fegyveres erők

Lami66
2025. szeptember 30. 18:25 Szerkesztve
Csak arra ügyeljenek,nehogy viziszonyos legyen az a szerencsétlen balek akire rá akarják kenni, azt amit az usa robbantott fel. Elég kellemetlen lenne ha a nemzetközi biróság előtt derülne ki hogy még úszni sem tud.
olvaso9
2025. szeptember 30. 18:18
Ízlelgetem a nevet: Volodomir, Volodimir ... valami Z. családból... Sokszor kellene leírni, mondani ennek a Volodomir Z. rövidítésű gyanúsítottnak a nevét, rákérdezve, hol is tartózkodik, mivel gyanúsítják, kiadják-e Németországnak, ha nem adják ki, mire hivatkoznak, stb. stb., hogy közszájon forogjon ez a ritka név, hogy Volodimir (Vlagyimir) Z. ... Ez a Z. betű a családneveknél elég ritka, habár most eszembe jut egy filmcím: Z. avagy egy politikai gyilkosság anatómiája... igaz, ez olasz maffia-film volt...
red-bullshit
2025. szeptember 30. 18:07
Volodimir Z. akkor lett gyanús, amikor a robnantás helyszinéhez közel, találtak egy zongorát.
survivor
2025. szeptember 30. 18:05
1.Ez vicc ? V.Z.🤣🤣🤣🤣 2.Nemeto miert nem jö😱😱😱😱
