Őrizetbe vettek egy Volodimir Z. nevű férfit az Északi Áramlat robbantása kapcsán

Döntött a bíróság: kiadják Németországnak az Északi Áramlat felrobbantásával vádolt ukrán férfit
Korábban Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna nem érintett a robbantásokban, és javasolta, hogy elemezzék, kiknek lehetett érdeke egy ilyen támadás.
A férfit egy Varsó melletti városban vették őrizetbe.
Őrizetbe vették Volodimir Z. ukrán búvárt, akit Németország köröz a Északi Áramlat robbanásokban való állítólagos részvétele miatt kedden Lengyelországban – idézi a tvp world a férfi ügyvédjének nyilatkozatát.
A Moszkva és a Nyugat által egyaránt szabotázsakciónak minősített robbanások 2022-ben jelentős részben elvágták Európát az orosz gázszállításoktól, jelentős eszkalációt hozva az ukrajnai konfliktusban, és szűkítve a kontinens energiaellátását. A támadásért senki nem vállalta a felelősséget, és Ukrajna tagadta, hogy köze lenne hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
Korábban Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna nem érintett a robbantásokban, és javasolta, hogy elemezzék, kiknek lehetett érdeke egy ilyen támadás.
Ma reggel egy Varsó melletti városban vették őrizetbe”
– mondta Volodimir Z. ügyvédje, Tymoteusz Paprocki.
Az RMF FM magántelevízió számolt be először a letartóztatásról. A csatorna szerint Volodimir Z.-t Pruszkówban, a fővárostól nyugatra vették őrizetbe. Paprocki közölte, hogy a védelem küzdeni fog Németországba történő kiadatása ellen, azzal érvelve, hogy az ellene kiadott európai elfogatóparancs végrehajtása elfogadhatatlan Oroszország Ukrajna elleni háborújára tekintettel.
„Az Északi Áramlat infrastruktúra elleni támadás az egyik tulajdonost érinti, a Gazpromot, amely közvetlenül finanszírozza az ukrajnai katonai műveleteket” – mondta.
A lengyel ügyészek augusztusban közölték a Reuters-szel, hogy Berlin európai elfogatóparancsot adott ki a Északi Áramlat elleni támadással kapcsolatban, de a gyanúsított addigra már elhagyta Lengyelországot.
Nyitókép: MTI/AP/Dán fegyveres erők
Ezt is ajánljuk a témában
Korábban Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna nem érintett a robbantásokban, és javasolta, hogy elemezzék, kiknek lehetett érdeke egy ilyen támadás.