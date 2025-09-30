Őrizetbe vettek egy Volodimir Z. nevű férfit az Északi Áramlat robbantása kapcsán

Az RMF FM magántelevízió számolt be először a letartóztatásról. A csatorna szerint Volodimir Z.-t Pruszkówban, a fővárostól nyugatra vették őrizetbe. Paprocki közölte, hogy a védelem küzdeni fog Németországba történő kiadatása ellen, azzal érvelve, hogy az ellene kiadott európai elfogatóparancs végrehajtása elfogadhatatlan Oroszország Ukrajna elleni háborújára tekintettel.

„Az Északi Áramlat infrastruktúra elleni támadás az egyik tulajdonost érinti, a Gazpromot, amely közvetlenül finanszírozza az ukrajnai katonai műveleteket” – mondta.

A lengyel ügyészek augusztusban közölték a Reuters-szel, hogy Berlin európai elfogatóparancsot adott ki a Északi Áramlat elleni támadással kapcsolatban, de a gyanúsított addigra már elhagyta Lengyelországot.

