Döntött a bíróság: kiadják Németországnak az Északi Áramlat felrobbantásával vádolt ukrán férfit

Az olasz bíróság döntést hozott Szergej Kuznyecov, ukrán állampolgár kiadatásáról Németországnak, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások koordinálásával gyanúsítanak – számolt be az Europian Pravda. A portál szerint a bolognai fellebbviteli bíróság úgy döntött, hogy Szergej Kuznyecovot, akit augusztus 21-én Rimini-ben európai elfogatóparancs alapján letartóztattak, átadják a német szövetségi legfelsőbb kasszációs bíróságnak.

A döntést szeptember 9-én, a meghallgatás után hozták meg.

Kuznyecov védője, Nicola Canestrini ügyvéd bejelentette, hogy fellebbezést nyújtanak be az olasz Kasszációs Bírósághoz, mert szerinte megsértették az ukrán állampolgár alapvető jogait – a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot, a fogva tartás feltételeit és a funkcionális mentességet.