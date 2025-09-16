Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szergej Kuznyecov Németország Északi Áramlat

Döntött a bíróság: kiadják Németországnak az Északi Áramlat felrobbantásával vádolt ukrán férfit

2025. szeptember 16. 12:30

Korábban Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna nem érintett a robbantásokban, és javasolta, hogy elemezzék, kiknek lehetett érdeke egy ilyen támadás.

2025. szeptember 16. 12:30
null

Az olasz bíróság döntést hozott Szergej Kuznyecov, ukrán állampolgár kiadatásáról Németországnak, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások koordinálásával gyanúsítanak – számolt be az Europian Pravda. A portál szerint a bolognai fellebbviteli bíróság úgy döntött, hogy Szergej Kuznyecovot, akit augusztus 21-én Rimini-ben európai elfogatóparancs alapján letartóztattak, átadják a német szövetségi legfelsőbb kasszációs bíróságnak.

A döntést szeptember 9-én, a meghallgatás után hozták meg.

Kuznyecov védője, Nicola Canestrini ügyvéd bejelentette, hogy fellebbezést nyújtanak be az olasz Kasszációs Bírósághoz, mert szerinte megsértették az ukrán állampolgár alapvető jogait – a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot, a fogva tartás feltételeit és a funkcionális mentességet.

Ezt is ajánljuk a témában

A német ügyészség augusztusban közzétett nyilatkozata szerint Kuznyecov tagja volt annak a csoportnak, amely robbanószerkezeteket helyezett el a dán Bornholm-sziget közelében, a Balti-tengeren található csővezetékeken. Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna nem érintett a robbantásokban, és javasolta, hogy elemezzék, kiknek lehetett érdeke egy ilyen támadás.

Nyitókép: a szivárgó Északi Áramlat a robbanás után (Danish Defence; AFP)

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
obi-wankenobi
2025. szeptember 16. 14:09
Ha bidé nem szólta volna el magát, hogy "... higgyék el képesek leszünk rá!"" Vagyis, hogy képesek lesznek felrobbantani az északi áramlat vezetéket, -akkor talán most bizonytalanul állítanánk azt, hogy ebben az egész zselés bidés németes rothadó háttérhatalom nyakig benne volt. De mivel a hazug ember ugye előbb utólérni..... így nekünk csak nyugtáznunk kell az ő elszólásaikat. Ők állandóan lebuktatják saját magukat.
Válasz erre
1
0
obi-wankenobi
2025. szeptember 16. 14:03
Ennyire szar a helyzet a halál csillagban, hogy a kevésbé népszerű rohamosztagosaikat a Jedik lába elé dobják?
Válasz erre
1
0
Tippmann-M4-223
2025. szeptember 16. 13:47
Az annyit ér, mint szarnak a pofon. Az oroszoknak adják ki........................
Válasz erre
2
0
Chekke-Faint
2025. szeptember 16. 13:35
Legjobb védelem alatt ott lesz. Talán még kitüntetést is kap...DDD
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!