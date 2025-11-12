Ft
Benjamin Netanjahu Donald Trump Izrael

Donald Trump levelet írt: újabb ügyben vállalja magára a főszerepet az amerikai elnök

2025. november 12. 21:58

Az amerikai elnök sikerén most Benjamin Netanjahu sorsa múlik.

2025. november 12. 21:58
null

Donald Trump amerikai elnök levelet írt Isaac Herzog izraeli elnöknek, amelyben arra kéri, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnököt „teljes körű kegyelemben” részesítse – számolt be róla a BBC.  A levélben Trump azt írja, hogy „teljes mértékben” tiszteletben tartja Izrael igazságszolgáltatásának függetlenségét, de úgy véli, Netanjahu „ indokolatlan politikai üldöztetés” áldozata. Herzog irodája közölte, hogy „a legmagasabb tiszteletben tartja” Trumpot, de a kegyelmet kérvényezőnek hivatalos kérelmet kell benyújtania.

Netanjahu_Donald Trump
Benjamin Netanjahu tagadja az ellene felhozott vádakat, Donald Trump barátsága mentheti meg. Forrás: Oliver Contreras / AFP

Netanjahutól nem érkezett azonnali reakció, de korábban megköszönte Trump hasonló felhívásait beszédekben és a közösségi médiában. 2020-ban Netanjahu lett az első hivatalban lévő izraeli miniszterelnök, aki bíróság elé állt.

  • Az első ügyben az ügyészek szerint ajándékokat – főként szivarokat és pezsgőt – fogadott el befolyásos üzletemberektől szívességekért cserébe.
  • A második ügyben azzal vádolják, hogy felajánlotta egy izraeli újság forgalmának javítását pozitív híradásokért cserébe.
  • A harmadikban pedig azt állítják az ügyészek, hogy szabályozási döntéseket hozott egy izraeli távközlési cég többségi tulajdonosának javára egy hírportál pozitív híreiért cserébe.

Donald Trump szerint politikai üldözés folyik

Netanjahu ártatlannak vallotta magát minden vádpontban, és a pert „boszorkányüldözésnek” nevezte. Az elnöknek írt levelében Trump így fogalmaz: „Ahogy Izrael nagy állama és a csodálatos zsidó nép túllép a elmúlt három év szörnyű nehézségein, ezennel felszólítom Önt Benjamin Netanjahu teljes körű kegyelmezésére, aki hatalmas és határozott háborús miniszterelnök volt, és most Izraelt a béke korszakába vezeti.” Hozzáteszi: 

Bár teljes mértékben tiszteletben tartom az izraeli igazságszolgáltatás függetlenségét és annak követelményeit, úgy vélem, hogy ez az ügy Bibi [Netanjahu] ellen – aki hosszú ideje velem együtt harcolt, többek között Izrael kemény ellenfele, Irán ellen – politikai, indokolatlan üldöztetés.”

Izrael alaptörvénye szerint az elnöknek „joga van bűnözők kegyelmezésére, valamint büntetésük csökkentésére vagy átalakítására”. A Legfelsőbb Bíróság azonban korábban kimondta, hogy az elnök kegyelmet adhat valakinek az elítélése előtt is, ha az a közérdeket szolgálja vagy rendkívüli személyes körülmények állnak fenn.

A kegyelmet az érintettnek vagy közeli hozzátartozójának kell kérnie. Erre eddig nem utalt semmi nyilvánosan, bár az izraeli médiában spekulációk vannak arról, hogy ez megtörténhet.

Izrael jobboldali nemzetbiztonsági minisztere, Itamar Ben-Gvir arra szólította fel Herzogot, hogy „hallgasson Donald Trump elnökre”.

Ugyanakkor az ellenzék vezetője és volt miniszterelnök, Yair Lapid az X-en így írt: „Emlékeztető: az izraeli törvény szerint a kegyelem első feltétele a bűnösség elismerése és a megbánás kifejezése.” Később az izraeli parlamentben azt mondta: „Eljön a pillanat, amikor az embereknek azt kell mondaniuk maguknak… nekünk is nemet kell mondanunk egy amerikai elnöknek. Szuverén ország vagyunk; a beavatkozásnak van határa.”

Netanjahu jobboldali Likud pártja és támogatói számára a kegyelem régóta cél a per kezdete óta. Az izraeli baloldal szerint azonban, ha Netanjahu kegyelmet kap, akkor Izrael „tovább fog távolodni a demokráciától és a jogállamtól”.

Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP

***

 

