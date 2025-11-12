Donald Trump levelet írt: újabb ügyben vállalja magára a főszerepet az amerikai elnök

Netanjahu ártatlannak vallotta magát minden vádpontban, és a pert „boszorkányüldözésnek” nevezte. Az elnöknek írt levelében Trump így fogalmaz: „Ahogy Izrael nagy állama és a csodálatos zsidó nép túllép a elmúlt három év szörnyű nehézségein, ezennel felszólítom Önt Benjamin Netanjahu teljes körű kegyelmezésére, aki hatalmas és határozott háborús miniszterelnök volt, és most Izraelt a béke korszakába vezeti.” Hozzáteszi:

Bár teljes mértékben tiszteletben tartom az izraeli igazságszolgáltatás függetlenségét és annak követelményeit, úgy vélem, hogy ez az ügy Bibi [Netanjahu] ellen – aki hosszú ideje velem együtt harcolt, többek között Izrael kemény ellenfele, Irán ellen – politikai, indokolatlan üldöztetés.”

Izrael alaptörvénye szerint az elnöknek „joga van bűnözők kegyelmezésére, valamint büntetésük csökkentésére vagy átalakítására”. A Legfelsőbb Bíróság azonban korábban kimondta, hogy az elnök kegyelmet adhat valakinek az elítélése előtt is, ha az a közérdeket szolgálja vagy rendkívüli személyes körülmények állnak fenn.

A kegyelmet az érintettnek vagy közeli hozzátartozójának kell kérnie. Erre eddig nem utalt semmi nyilvánosan, bár az izraeli médiában spekulációk vannak arról, hogy ez megtörténhet.