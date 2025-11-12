Házkutatást tartott a rendőrség ByeAlexnél – drogügyben gyanúsítják az énekest
A rendőri intézkedések eredményeként önként előadott saját fogyasztásra vásárolt kokain került elő és három előállítás történt.
Igen, ez az az előadás, ahol Schmidt Mária alakmását, Schanda Verát az Átrium színpadán bottal agyonverik, s egy tulipános ládába süllyesztik.
„Spoiler: végül aztán csúnyán eltájolva érezhetjük magunkat. De ez legyen azok baja, akik jól elvannak ezeken az eltájolt tájakon, és színes tinták helyett Kosztolányival inkább kokainról álmodnának, s bottal a kézben Hetvenmezőn hetvenkedni a nagy sógun ellen indulnának. Ahogy azt Móricka elképzeli: a NER nagyasszonya összekever két szót. Amúgy nem a Hatvanpusztára célzó képzeletbeli Hetvenmező szerepeltetése a csúnya eltájolás darabban. Ez egy átlagos szójáték, van, akinek tetszhet is.
A szekunder szégyen érzetét kiváltó igazi borzalom nem ez. Hanem a szabadszállási tájház nevét alkotó szóösszetétel egyik elemének, a »táj« szónak a felfoghatatlanul ostoba félreértése, amit a darabot író és rendező Pintér Béla Schanda Vera »professzor asszonynak« és a mögötte álló főnöknek, a »nagy sógunnak« próbál tulajdonítani. Nos: most leírom ezt a teljes komolysággal előadott, s a nézőkkel végig elhitetni próbált félreértést, ami Pintér Béla darabjában szinte minden cselekményszálat mozgatni hivatott. Nem lesz benne köszönet. De legalább szóltam előre.
A Kabuki című előadás cselekménye arra épül, hogy adva van egy Szabadszálláson élő, költői ambíciókkal is megáldott, Csányi Miklós nevű lelkes lokálpatrióta, aki saját pénzéből tájházat rendez be a településen, de az előkészületek közben összekülönbözik a várost vezető kormánypárti polgármesterrel, aki egy Miklóstól ajándékba kapott miskakancsó láttán úgy véli: őt most bizony NER-es köcsögnek tekintik. A tájház avatására a konfliktust elsimítandó Szabadszállásra érkezik a NER legendás professzor asszonya, akit a darabban Jankovics Péter jelenít meg, hogy politikai ajánlattal találja meg Miklóst.
Az útja előtt előzetesen is tájékozódik, s azt a visszajelzést kapja, hogy Miklós nyitott lesz az ajánlatra. Mielőtt az ajánlatát megtenné, előhúzza azt a kedves kis szuvenírt, amit Bangkokban, Thaiföld fővárosában vásárolt Miklós tájháza számára. Ezt nem más, mint egy japán színházi álarc, ami a kabuki nevű japán színházi műfajt idézi az avatottaknak – akik közé persze a síkhülyének ábrázolt professzor asszonyt egyáltalán nem lehet besorolni. Ő ugyanis a Thaiföldön vásárolt, általa a thai kultúra részének tekintett álarcot azzal ajándékozza a szabadszállási tájháznak, hogy elismerje Miklós szerinte kiváló politikai érzékenységét, aki nyilván a kínaiak által Magyarországra költöztetett akkumulátorgyárban már hamarosan ott dolgozó thai vendégmunkások előtt kíván tisztelegni a »thai házzal«, ami a kormányzat keleti nyitást célzó politikájának is a derekas elismerése. ”
