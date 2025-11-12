Nagy bejelentést tett Németország büszkesége: olyan döntést hozott Magyarországon, amit eddig még soha

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legújabb Facebook-bejegyzésében reagált azokra az ellenzéki kritikákra, amelyek szerint „Magyarország csak egy összeszerelő üzem”.

A tárcavezető szerint ez az állítás nemcsak hamis, de egyben a gyárakban dolgozó magyar munkások lenézését is jelenti.

„Ugye mindannyian emlékeztek azon ellenzéki kritikára, hogy: Magyarország egy összeszerelő üzem. Ez túl azon, hogy a gyári munkások lenézése, még csak nem is igaz, és ma itt az újabb bizonyíték” – fogalmazott Szijjártó Péter.

A miniszter közölte, hogy megállapodás született a Mercedesszel: