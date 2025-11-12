Ft
mérnök prototípus Mercedes Németország Kecskemét Szijjártó Péter

Nagy bejelentést tett Németország büszkesége: olyan döntést hozott Magyarországon, amit eddig még soha

2025. november 12. 15:41

Szijjártó Péter szerint ezzel a beruházással Magyarország már a fejlesztésben is fontos szereplővé vált.

2025. november 12. 15:41
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legújabb Facebook-bejegyzésében reagált azokra az ellenzéki kritikákra, amelyek szerint „Magyarország csak egy összeszerelő üzem”.

A tárcavezető szerint ez az állítás nemcsak hamis, de egyben a gyárakban dolgozó magyar munkások lenézését is jelenti.

„Ugye mindannyian emlékeztek azon ellenzéki kritikára, hogy: Magyarország egy összeszerelő üzem. Ez túl azon, hogy a gyári munkások lenézése, még csak nem is igaz, és ma itt az újabb bizonyíték” – fogalmazott Szijjártó Péter.

A miniszter közölte, hogy megállapodás született a Mercedesszel:

 a vállalat első magyarországi kutatás-fejlesztési központját hozza létre Kecskeméten.

Ez a lépés nemcsak új munkahelyeket teremt, hanem tovább erősíti Magyarország szerepét az autóipari innovációk terén is.

„Magyar mérnökök fogják a Mercedes prototípusok fejlesztését végezni. Milyen összeszerelő üzem?” – tette fel a kérdést Szijjártó Péter, utalva arra, hogy az új beruházás világosan bizonyítja: hazánk nemcsak a termelésben, hanem a fejlesztésben is fontos szereplővé vált.

A hivatalos bejelentést a külügyminiszter tájékoztatása szerint egy órán belül megteszi a német gyártó.

Nyitókép: KKM / MTI

***

elégia
2025. november 12. 16:38
A kecskeméti például egy olyan összeszerelő üzem, amely idén ötödször lett a legjobb a Mercedes gyárak között, megelőzve a német/!/ gyárakat. Mérnökként tudom, hogy a magyar szürke állomány a műszaki életben is a legjobbak között van Európában. Debrecen hasonló sikereket fog elérni a BMW-vel. Arrafelé hemzsegnek a tehetségek! A cívis polgár nemcsak büszke, de okos is. Van benne fantázia.
rasdi1
2025. november 12. 16:27
Igaz, maga az "összeszerelő üzem" kifejezés közvetlenül az "utolsó munkafázis" elvégzését jelenti. De nem csak az a probléma, hogy mennyire szakképzett a foglalkoztatott dolgozó, hanem az is, sőt szerintem főleg az, hogy ki rendelkezik az adott munka eredményével. Igaz, fejenként nagyobb a kifizetett bér egy fejlesztő részlegnél, de a fejlesztés eredménye a cégé, jelen esetben a Mercedes ANYAVÁLLALATÉ. Ott hasznosítja, ahol akarja, az esetleges szabadalom az ő tulajdona, és szabad döntése szerint hasznosítja Brazíliában vagy "Kokíkínában", vagy süllyeszti el a fiókba.
kbexxx
2025. november 12. 15:52 Szerkesztve
Az előrelátásaink lassan meghozzák gyümölcseit. A ZalaRing megèpitése egyik ilyen! Ahol teszt pálya helyi adottságai megteremti a fejlesztés feltételeit idehaza, a szürke àllomàny pedig adott!
