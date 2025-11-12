Nagy bejelentést tett Németország büszkesége: olyan döntést hozott Magyarországon, amit eddig még soha

Szijjártó Péter elárulta: ők akarják, hogy háromszorosára nőjenek az energiaárak Magyarországon
A miniszter azt fejtegette, hogy mi történt volna, ha Orbán Viktor miniszterelnök előző héten nem jut megállapodásra Washingtonban.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legújabb Facebook-bejegyzésében reagált azokra az ellenzéki kritikákra, amelyek szerint „Magyarország csak egy összeszerelő üzem”.
A tárcavezető szerint ez az állítás nemcsak hamis, de egyben a gyárakban dolgozó magyar munkások lenézését is jelenti.
„Ugye mindannyian emlékeztek azon ellenzéki kritikára, hogy: Magyarország egy összeszerelő üzem. Ez túl azon, hogy a gyári munkások lenézése, még csak nem is igaz, és ma itt az újabb bizonyíték” – fogalmazott Szijjártó Péter.
A miniszter közölte, hogy megállapodás született a Mercedesszel:
a vállalat első magyarországi kutatás-fejlesztési központját hozza létre Kecskeméten.
Ez a lépés nemcsak új munkahelyeket teremt, hanem tovább erősíti Magyarország szerepét az autóipari innovációk terén is.
„Magyar mérnökök fogják a Mercedes prototípusok fejlesztését végezni. Milyen összeszerelő üzem?” – tette fel a kérdést Szijjártó Péter, utalva arra, hogy az új beruházás világosan bizonyítja: hazánk nemcsak a termelésben, hanem a fejlesztésben is fontos szereplővé vált.
A hivatalos bejelentést a külügyminiszter tájékoztatása szerint egy órán belül megteszi a német gyártó.
