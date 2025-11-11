Szijjártó Péter elárulta: ők akarják, hogy háromszorosára nőjenek az energiaárak Magyarországon

Minden kiderült az amerikai védőpajzsról: Orbán Viktor elárulta, mikor léphet életbe
A konstrukció célja kizárólag a devizalikviditás erősítése és a pénzügyi stabilitás védelme.
A miniszter azt fejtegette, hogy mi történt volna, ha Orbán Viktor miniszterelnök előző héten nem jut megállapodásra Washingtonban.
Háromszorosára nőttek volna az energiaárak, ha Orbán Viktor miniszterelnök előző héten nem jut megállapodásra Washingtonban, azonban Brüsszel, Ukrajna és a Tisza Párt épp ezt akarná – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a csepeli lakossági fórumát megelőző sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az előző heti washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozónak óriási tétje volt, az, hogy sikerül-e megvédeni Magyarország energiaellátásának biztonságát és a rezsicsökkentés eredményeit.
„Mit értünk el Washingtonban? Elértük, hogy Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van és elértük, hogy meg tudjuk védeni a rezsicsökkentés eredményeit, vagyis sikerült olyan megállapodást kötnünk, amelynek értelmében továbbra is a magyar emberek fizetik Európában a legalacsonyabb energiaárakat” – mondta.
„Ez volt a magyar emberek érdeke. Mondhatnám azt is, hogy ezért küldtek minket Washingtonba, hogy ezt elérjük, és ezt elértük” – tette hozzá.
Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy „múlt péntek óta előbújtak szépen lassan egyesével azok is, akik szégyentelenül, nyíltan, világosan rosszat akarnak a magyar embereknek”.
„És kik vannak a magyar emberek érdekével szemben? Kibújt a szög a zsákból, előbújtak szépen lassan mindannyian, Brüsszel, Ukrajna és a Tisza Párt. Ők azok, akik vagy lesajnálják, vagy alá akarják ásni, vagy hevesen kritizálják, vagy ki akarják vizsgálni Donald Trump és Orbán Viktor személyes megállapodását” – sorolta.
„Az a helyzet, hogy Donald Trump és Orbán Viktor személyesen megállapodtak egymással. Amíg Donald Trump az elnök az Egyesült Államokban, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök Magyarországon, addig ezeket a szankciókat, amelyeket az amerikaiak korábban bejelentettek,
nem fogják alkalmazni Magyarországgal, Magyarország energiabeszerzésével szemben”
– húzta alá.
Magyarázatot adott a skiccekre a kormányfő.
„Viszont azt is látjuk, hogy az a magyarországi párt, amely Ukrajnával szövetséges, Brüsszelt pedig kiszolgálja, az mit tenne, ha kormányra kerülne. Az bizony elengedné az energiaárakat, hiszen mindazok, akik kritizálják ezt a megállapodást, azok azt akarják, hogy Magyarországon háromszorosára növekedjenek az energiaárak. És kik akarják? Brüsszel, Ukrajna és a Tisza Párt. Én azt javaslom a magyar embereknek, hogy ne kockáztassunk” – fűzte hozzá.
A miniszter részletesebben is kifejtette, hogy milyen súlyos következményekkel járt volna, ha nem sikerül megegyezésre jutni Washingtonban.
„A helyzet az, hogy a hazánk földgázellátásának nagy részét garantáló Török Áramlat vezetéket üzemeltető vállalat gyakorlatilag az esztendő vége előtt be kellett volna, hogy fejezze a működését a szankciók miatt. A Barátság kőolajvezetéken pedig november 21. után nem jöhetett volna kőolajszállítmány Magyarországra a bejelentett amerikai szankciók okán” – mutatott rá.
„Ennek a következménye az lett volna, hogy karácsonyra Magyarországon az energiaárak minimum a háromszorosára növekedtek volna. Miért? Azért, mert a földgáz és a kőolaj tekintetében is egyes szállítókat, vállalatokat, országokat monopolhelyzetbe állítottak volna velünk szemben” – figyelmeztetett.
Majd arra is emlékeztetett, hogy a horvátországi kőolajszállítás tranzitdíja az ukrajnai háború kezdete óta az európai átlag ötszörösére növekedett.
Képzeljék el, mi lenne, ha monopolhelyzetben lennének velünk szemben”
– mondta.
Ezt a kérdést lehet, hogy jobban át kellett volna gondolni.
