Szijjártó Péter elárulta: ők akarják, hogy háromszorosára nőjenek az energiaárak Magyarországon

„Viszont azt is látjuk, hogy az a magyarországi párt, amely Ukrajnával szövetséges, Brüsszelt pedig kiszolgálja, az mit tenne, ha kormányra kerülne. Az bizony elengedné az energiaárakat, hiszen mindazok, akik kritizálják ezt a megállapodást, azok azt akarják, hogy Magyarországon háromszorosára növekedjenek az energiaárak. És kik akarják? Brüsszel, Ukrajna és a Tisza Párt. Én azt javaslom a magyar embereknek, hogy ne kockáztassunk” – fűzte hozzá.

A miniszter részletesebben is kifejtette, hogy milyen súlyos következményekkel járt volna, ha nem sikerül megegyezésre jutni Washingtonban.

„A helyzet az, hogy a hazánk földgázellátásának nagy részét garantáló Török Áramlat vezetéket üzemeltető vállalat gyakorlatilag az esztendő vége előtt be kellett volna, hogy fejezze a működését a szankciók miatt. A Barátság kőolajvezetéken pedig november 21. után nem jöhetett volna kőolajszállítmány Magyarországra a bejelentett amerikai szankciók okán” – mutatott rá.

„Ennek a következménye az lett volna, hogy karácsonyra Magyarországon az energiaárak minimum a háromszorosára növekedtek volna. Miért? Azért, mert a földgáz és a kőolaj tekintetében is egyes szállítókat, vállalatokat, országokat monopolhelyzetbe állítottak volna velünk szemben” – figyelmeztetett.