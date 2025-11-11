Ft
Sebestyén Géza vád élelmiszerár

Ebben is dobogósak vagyunk Európában: ma 12 százalékkal több élelmiszert tudunk vásárolni a pénzünkből, mint öt évvel ezelőtt

2025. november 11. 21:11

„Fake news az, hogy a magyar bérek nem nőttek annyit, mint az élelmiszerárak” – fogalmazott Sebestyén Géza.

2025. november 11. 21:11


Sebestyén Géza közgazdász szerint hamis az az állítás, hogy a magyar bérek nem tartották a lépést az élelmiszerárak emelkedésével. A szakértő a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Eurostat-adatokra hivatkozva cáfolta az ellenzéki narratívát.

Fake news az, hogy a magyar bérek nem nőttek annyit, mint az élelmiszerárak” 

– írta Sebestyén. Hozzátette: az elmúlt öt évben 94 százalékkal nőtt a magyar átlagjövedelem, miközben az élelmiszerárak ennél kisebb mértékben emelkedtek. Ennek eredményeként a magyarok ma 12 százalékkal több élelmiszert tudnak vásárolni a fizetésükből, mint öt évvel ezelőtt.

A közgazdász által bemutatott grafikon szerint Magyarország teljesítménye európai összevetésben is kiemelkedő. Több nyugat-európai országban – például Spanyolországban, Belgiumban, Svédországban, Görögországban, Finnországban vagy Németországban – épp ellenkező folyamat zajlott: ott az élelmiszerárak nőttek jobban, mint a bérek, így a reáljövedelem csökkent. 

Németországban például 7 százalékkal kevesebbet ér a jövedelem, mint öt éve.

Sebestyén szerint az adatok azt mutatják, hogy az Európai Unió és az eurózóna egészében is romlott a fizetések vásárlóereje az élelmiszerárakhoz viszonyítva.

„Ez a grafikon két szempontból is érdekes: egyrészt megmutatja, hogy a bérek itthon nagyobb mértékben nőttek, mint az élelmiszerárak; másrészt azt is, hogy az ellenzék által hangoztatott vádak egy európai trendet kérnek számon a magyar kormányon, holott épp nálunk nem igaz” – fogalmazott Sebestyén Géza.

Nyitókép: Facebook

 

ehun
2025. november 11. 22:07
"csak azt a statisztikát hiszem el amit magam hamisítottam" Churchill
