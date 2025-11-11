Rónai Egon egy következő interjúra hívta Orbán Viktort – íme a miniszterelnök egyetlen feltétele
A kormányfő egyértelmű választ adott a kérdésre.
Jó volt hallgatni, jól nézett ki, jót tett neki Trump!
„Megnéztem Orbán Viktor miniszterelnököt Rónai Egon műsorában. Jó volt. Az azért kicsit nyomasztó, hogy Magyarország mindig bajban van, volt.
Matolcsyra korrekten reagált.
A kegyelmi ügynél továbbra se értem, hogy miért kellett olyan drasztikusan lépni, de már úgyis mindegy, úgyhogy elfogadom.
Keményen beleállt Egonba, amikor a kormánypárti sajtó kapcsán számonkérte. Jogos, de lett volna ötletem milyen keresztkérdést kellett volna feltennie Egonnak. (Nem mondom meg!)
Szerintem is persze a Tisza felelőssége, hogy kikerültek az adatok, de a média felelőssége, hogy ezt nem használják. Focinál felcsillant a szeme. Szép vágy, hogy hitelező ország legyünk. Ki tudja? Nem túl bíztató, ahogy a háború befejezéséről beszélt. Az oroszok még egy megyét teljesen el akarnak foglalni…
