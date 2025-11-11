Ft
Magyarország Orbán Viktor miniszterelnök

Megnéztem Orbán Viktor miniszterelnököt Rónai Egon műsorában

2025. november 11. 21:05

Jó volt hallgatni, jól nézett ki, jót tett neki Trump!

2025. november 11. 21:05
null
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
Facebook

„Megnéztem Orbán Viktor miniszterelnököt Rónai Egon műsorában. Jó volt. Az azért kicsit nyomasztó, hogy Magyarország mindig bajban van, volt.
Matolcsyra korrekten reagált.

A kegyelmi ügynél továbbra se értem, hogy miért kellett olyan drasztikusan lépni, de már úgyis mindegy, úgyhogy elfogadom.
Keményen beleállt Egonba, amikor a kormánypárti sajtó kapcsán számonkérte. Jogos, de lett volna ötletem milyen keresztkérdést kellett volna feltennie Egonnak. (Nem mondom meg!)

Szerintem is persze a Tisza felelőssége, hogy kikerültek az adatok, de a média felelőssége, hogy ezt nem használják. Focinál felcsillant a szeme. Szép vágy, hogy hitelező ország legyünk. Ki tudja? Nem túl bíztató, ahogy a háború befejezéséről beszélt. Az oroszok még egy megyét teljesen el akarnak foglalni…
Jó volt hallgatni, jól nézett ki, jót tett neki Trump!”

Nyitókép: Facebook

Nyitókép: Facebook

catalina11
2025. november 11. 22:05
Megnéztem Orbán Viktor miniszterelnököt Rónai Egon műsorában. Jó volt hallgatni, jól nézett ki, jót tett neki Trump! Inkább ő tett jót Trumpnak.
PMike07
2025. november 11. 21:32
Jó ha valakinek tiszta, világos víziója van, szinte látnoki képessége! 😀 De mi kell hozzá? Hatalmas szellemi, intellektuális adottság, tudás, sok évi tapasztalat!! Magyarország és az összmagyarság nagy szerencséje, és kész csoda, hogy nekünk van EGY ilyen emberünk! Minősíthetetlen nímandok, gerinctelen, aljas, gátlástalan, becstelen alakok próbálják elűzni!😠 NEM FOG SIKERÜLNI!! ISTEN TARTSA MEG NEKÜNK SOKÁIG ORBÁN VIKTORT, ERŐBEN, EGÉSZSÉGBEN! 😀
Obsitos Technikus
2025. november 11. 21:25
Jót tett neki Trump????? Aki még egyszer erre az izére azt mondja, hogy naiv.... Ez egy beépített puzsérista aknagránát kisujjnyi aggyal...
pollip
2025. november 11. 21:19
O V Trump nélkül is pont ilyen okos, összeszedett, felkészült.............
