Bérgyilkosokkal vadásztatta volna le Merkelt és Scholzot, lefülelték

A német különleges rendőrség letartóztatott egy 49 éves, Martin S. néven azonosított férfit, aki a dark weben egy bérgyilkos-platformot üzemeltetett, és többek között Angela Merkel, valamint Olaf Scholz egykori kancellárok ellen tervezett merényletet. A férfi ellen terrorizmus vádjával indul eljárás – számolt be az Euronews.

A rendőrök hétfő este Dortmundban kapták el a férfit, aki a platformon szereplő politikusok fejére vérdíjat tűzött ki, és kriptovalutában fizetett volna a merénylőknek, derült ki az ügyészség közleményéből. Az „Assassination Politics” (magyarul: Politikai merényletek rendszere) nevű felület legkésőbb június óta üzemelt, és összesen 20 célpontot tüntettek fel rajta, köztük a két korábbi kancellárt. Martin S. nemcsak vérdíjat ígért az elkövetőknek, hanem „segítette is a munkájukat”, azzal, hogy videókat osztott meg a felületen arról, hogyan kell bombát gyártani.

A bérgyilkos-platform ötletét egy amerikai kormányellenes aktivista ihlette

A gyanúsított német–lengyel kettős állampolgár, és már 2020 óta hatósági megfigyelés alatt állt, mert több tüntetés aktív résztvevője volt a koronavírus-járvány idején.