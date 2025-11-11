Bérgyilkosokkal vadásztatta volna le Merkelt és Scholzot, lefülelték

Botrány: az osztrák politikus szerint Ausztria vérdíjat fizet az oroszoknak
A német férfi nem aprózta el a célpontokat, bőven voltak még a listáján. A politikusokat kiiktató bérgyilkosoknak kriptovalutában akart fizetni.
A német különleges rendőrség letartóztatott egy 49 éves, Martin S. néven azonosított férfit, aki a dark weben egy bérgyilkos-platformot üzemeltetett, és többek között Angela Merkel, valamint Olaf Scholz egykori kancellárok ellen tervezett merényletet. A férfi ellen terrorizmus vádjával indul eljárás – számolt be az Euronews.
A rendőrök hétfő este Dortmundban kapták el a férfit, aki a platformon szereplő politikusok fejére vérdíjat tűzött ki, és kriptovalutában fizetett volna a merénylőknek, derült ki az ügyészség közleményéből. Az „Assassination Politics” (magyarul: Politikai merényletek rendszere) nevű felület legkésőbb június óta üzemelt, és összesen 20 célpontot tüntettek fel rajta, köztük a két korábbi kancellárt. Martin S. nemcsak vérdíjat ígért az elkövetőknek, hanem „segítette is a munkájukat”, azzal, hogy videókat osztott meg a felületen arról, hogyan kell bombát gyártani.
A gyanúsított német–lengyel kettős állampolgár, és már 2020 óta hatósági megfigyelés alatt állt, mert több tüntetés aktív résztvevője volt a koronavírus-járvány idején.
Az internetes platform neve Jim Bell, amerikai kormányellenes aktivista 1990-es években írt esszéjére utal, amelyben egy anonim piacteret vázolt fel politikai merényletek finanszírozására.
A férfi letartóztatásához szükséges információkat a német belföldi hírszerzés, vagyis az Alkotmányvédelmi Hivatal szolgáltatta, közölték a nyomozóhatóságok.
A gyanúsított szerdán áll vizsgálóbíró elé.
Nyitókép: JOHN MACDOUGALL / POOL / AFP