Orbán Viktor: Amíg Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás (VIDEÓ)
Ugyan késik a budapesti békecsúcs, de bizonyosan lesz, szögezte le a kormányfő az ATV-nek adott interjújában.
Tiszta szerencse, hogy nem volt jelen, mikor Magyar Péter öngyilkosnak tettette magát.
„Mérő Vera megijedt. Tiszta szerencse, hogy nem volt jelen, mikor Magyar Péter öngyilkosnak tettette magát. A »rémületet« az váltotta ki benne, hogy a miniszterelnök logikai ívet rajzolgatott egy másfélórás interjú alatt egy papírlapra, miközben beszélt. Hát… tényleg horror!
Ezt is ajánljuk a témában
Ugyan késik a budapesti békecsúcs, de bizonyosan lesz, szögezte le a kormányfő az ATV-nek adott interjújában.
Őszintén szólva engem csak az ijeszt meg, hogy ellenzéki honfitársaim nagy félelmükben egy olyan valaki mögé sorakoznak fel lelkesen, aki egy hasonló szituációban nem firkált egy papírra, hanem mint az őrült, letépte mikroportját, kivágtatott a stúdióból. (A Rónain át – jó, hülye vicc, de nem lehetett kihagyni.)
Egyébként meg minden megrémült ellenzéki vegyen egy mély levegőt és nyugodjon meg, mert ha Orbán Viktor lesz 2026-ban is a miniszterelnök, azzal ők is jól járnak majd, ahogy eddig is. És attól sem kell már tartaniuk, hogy háromszorosára nő a rezsiszámla karácsonyra! Ne féljetek!”
Nyitókép: képernyőfotó / Válasz Online podcast