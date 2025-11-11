Őszintén szólva engem csak az ijeszt meg, hogy ellenzéki honfitársaim nagy félelmükben egy olyan valaki mögé sorakoznak fel lelkesen, aki egy hasonló szituációban nem firkált egy papírra, hanem mint az őrült, letépte mikroportját, kivágtatott a stúdióból. (A Rónain át – jó, hülye vicc, de nem lehetett kihagyni.)

Egyébként meg minden megrémült ellenzéki vegyen egy mély levegőt és nyugodjon meg, mert ha Orbán Viktor lesz 2026-ban is a miniszterelnök, azzal ők is jól járnak majd, ahogy eddig is. És attól sem kell már tartaniuk, hogy háromszorosára nő a rezsiszámla karácsonyra! Ne féljetek!”