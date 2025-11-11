Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: az uniós szabályok is világosan fogamaznak a felelősségről

Még az uniós szabályok szerint is a Tisza Párt a felelős az adatszivárgási botrányban – hívta fel a figyelmet M. Dobos Marianne. A Hír TV műsorvezetője a közösségi oldalán mutatott rá, hogy miért Magyar Péterék felelőssége az, hogy kiszivárgott 200 ezer követőjük személyes adata.

A műsorvezető kiemelte, hogy az Európai Unió adatvédelmi rendelete (GDPR) világosan kimondja:

az adatkezelő felel azért, hogy a kezelt személyes adatok megfelelő biztonságban legyenek.

Adatszivárgási botrány ukrán szállal

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, soha korábban nem látott adatszivárgás történt a Tisza Pártnál: