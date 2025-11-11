Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt uniós szabály regisztráció botrány adatok Magyar Péter adatszivárgás térkép személy

Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: az uniós szabályok is világosan fogamaznak a felelősségről

2025. november 11. 19:50

Az Unió adatvédelmi rendelete világosan kimondja: az adatkezelő felel azért, hogy a kezelt személyes adatok megfelelő biztonságban legyenek.

2025. november 11. 19:50
null

Még az uniós szabályok szerint is a Tisza Párt a felelős az adatszivárgási botrányban – hívta fel a figyelmet M. Dobos Marianne. A Hír TV műsorvezetője a közösségi oldalán mutatott rá, hogy miért Magyar Péterék felelőssége az, hogy kiszivárgott 200 ezer követőjük személyes adata.

A műsorvezető kiemelte, hogy az Európai Unió adatvédelmi rendelete (GDPR) világosan kimondja:

az adatkezelő felel azért, hogy a kezelt személyes adatok megfelelő biztonságban legyenek.

Adatszivárgási botrány ukrán szállal

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, soha korábban nem látott adatszivárgás történt a Tisza Pártnál:

200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra,

olyan személyeké, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak.

A személyes adatok között szerepel 

  • a felhasználók teljes neve,
  • lakcíme,
  • az email címe,
  • az érintett választókerület,
  • a regisztráció időpontja,
  • sőt még a felhasználók jogosultságairól is szerepelnek információk a listán. 

Mint ismert egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy az applikációból néhány héttel ezelőtt még csak közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra, ez a szám a friss listán már 200 ezer fő. A bejelentkezési adatok alapján látszik, hogy az alkalmazást még szeptember 9-i indulása előtt Ukrajnában és az Egyesült Államokban is tesztelték.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. november 11. 19:56
Kretén ostoba szarok. Még az ostoba fajtatársak adataira sem képesek vigyázni...
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 11. 19:52
amig bruszel vedi addig csak agyonverni lehet a Poloskat, de a buntetessel varni kell mig Bruszel kiadja, akkor a tolvaj es a bennfentes kereskedo a bortonbe kerul
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!