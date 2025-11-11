Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: az uniós szabályok is világosan fogamaznak a felelősségről

200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra,
olyan személyeké, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak.
A személyes adatok között szerepel
- a felhasználók teljes neve,
- lakcíme,
- az email címe,
- az érintett választókerület,
- a regisztráció időpontja,
- sőt még a felhasználók jogosultságairól is szerepelnek információk a listán.
Mint ismert egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy az applikációból néhány héttel ezelőtt még csak közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra, ez a szám a friss listán már 200 ezer fő. A bejelentkezési adatok alapján látszik, hogy az alkalmazást még szeptember 9-i indulása előtt Ukrajnában és az Egyesült Államokban is tesztelték.