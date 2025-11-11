Súlyos figyelmeztetés: rég nem látott nélkülözés köszönthet be a franciáknál

Tovább csapja a szelet Brüsszel Ukrajnának: így kerülnék ki a magyar vétót
Lviv lesz az EU következő csúcstalálkozójának helyszíne, jelezve a világ számára, hogy Brüsszel teljes mellszélességgel támogatja Ukrajna uniós integrációját.
Egyre megfizethetetlenebb a minőségi élelmiszer Franciaországban. Ezzel a társadalmi egyenlőtlenség is folyamatosan nő.
Franciaországban az élelmiszerárak növekedése és a piac kettészakadása miatt a társadalmi egyenlőtlenség is egyre nagyobb az élelmiszerhez való hozzáférés tekintetében. Az emberek választási kényszerbe kerültek: miközben a prémium termékek, amelyek a környezetvédelmi és egészségügyi szempontokra fókuszálnak, egyre kevesebb ember számára érhetők el, az olcsóbb élelmiszerek minősége egyre romlik – derül ki az IDDRI fenntartható fejlődéssel foglalkozó kutatóintézet legfrissebb vizsgálatából.
A kutatásból az is kiderült, hogy 2020 és 2024 között rohamosan emelkedett az élelmiszerinfláció. Míg az 1990-es és 2010-es évek között évente átlagosan 2 százalékos volt az árnövekedés, 2020 és 2024 között ez 6 százalékra emelkedett. Bár a legtöbb európai országban hasonló áremelkedést tapasztaltak,
Franciaországban az európai átlaghoz képest is 10 százalékkal magasabbak voltak az élelmiszerárak.
Az Euractiv által közölt kutatás szerint az élelmiszerár-növekedés hátterében több tényező áll:
Ehhez társul még az élelmiszer-szegénység és az élelmiszer-bizonytalanság növekedése, ami további nyomást és kiadásokat helyez a háztartásokra. A kutatók szerint ezek a trendek veszélyeztetik a Franciaország által vállalt „élelmiszer-paktumot”, azaz azt az elvet, hogy biztonságos és megfizethető élelmiszer mindenki számára elérhető legyen.
A kutatás ugyanakkor kiemeli, hogy több európai ország is hasonló problémákkal küzd, külön kiemelik az Egyesült Királyságot és Ausztriát, ahol az élelmiszerválság hátterében a szupermarketek drasztikusan emelkedő árai és a piaci visszaélések állnak.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP