Súlyos figyelmeztetés: rég nem látott nélkülözés köszönthet be a franciáknál

Franciaországban az élelmiszerárak növekedése és a piac kettészakadása miatt a társadalmi egyenlőtlenség is egyre nagyobb az élelmiszerhez való hozzáférés tekintetében. Az emberek választási kényszerbe kerültek: miközben a prémium termékek, amelyek a környezetvédelmi és egészségügyi szempontokra fókuszálnak, egyre kevesebb ember számára érhetők el, az olcsóbb élelmiszerek minősége egyre romlik – derül ki az IDDRI fenntartható fejlődéssel foglalkozó kutatóintézet legfrissebb vizsgálatából.

A kutatásból az is kiderült, hogy 2020 és 2024 között rohamosan emelkedett az élelmiszerinfláció. Míg az 1990-es és 2010-es évek között évente átlagosan 2 százalékos volt az árnövekedés, 2020 és 2024 között ez 6 százalékra emelkedett. Bár a legtöbb európai országban hasonló áremelkedést tapasztaltak,

Franciaországban az európai átlaghoz képest is 10 százalékkal magasabbak voltak az élelmiszerárak.

Az Euractiv által közölt kutatás szerint az élelmiszerár-növekedés hátterében több tényező áll: