11. 11.
kedd
Európa piac élelmiszerválság Franciaország élelmiszerár

Súlyos figyelmeztetés: rég nem látott nélkülözés köszönthet be a franciáknál

2025. november 11. 20:02

Egyre megfizethetetlenebb a minőségi élelmiszer Franciaországban. Ezzel a társadalmi egyenlőtlenség is folyamatosan nő.

2025. november 11. 20:02
null

Franciaországban az élelmiszerárak növekedése és a piac kettészakadása miatt a társadalmi egyenlőtlenség is egyre nagyobb az élelmiszerhez való hozzáférés tekintetében. Az emberek választási kényszerbe kerültek: miközben a prémium termékek, amelyek a környezetvédelmi és egészségügyi szempontokra fókuszálnak, egyre kevesebb ember számára érhetők el, az olcsóbb élelmiszerek minősége egyre romlik – derül ki az IDDRI fenntartható fejlődéssel foglalkozó kutatóintézet legfrissebb vizsgálatából.

A kutatásból az is kiderült, hogy 2020 és 2024 között rohamosan emelkedett az élelmiszerinfláció. Míg az 1990-es és 2010-es évek között évente átlagosan 2 százalékos volt az árnövekedés, 2020 és 2024 között ez 6 százalékra emelkedett. Bár a legtöbb európai országban hasonló áremelkedést tapasztaltak, 

Franciaországban az európai átlaghoz képest is 10 százalékkal magasabbak voltak az élelmiszerárak.

Az Euractiv által közölt kutatás szerint az élelmiszerár-növekedés hátterében több tényező áll:

  • a klímaváltozás okozta terméshiány,
  • állatbetegségek és más járványok,
  • az energiaárak tartós emelkedése.

Ehhez társul még az élelmiszer-szegénység és az élelmiszer-bizonytalanság növekedése, ami további nyomást és kiadásokat helyez a háztartásokra. A kutatók szerint ezek a trendek veszélyeztetik a Franciaország által vállalt „élelmiszer-paktumot”, azaz azt az elvet, hogy biztonságos és megfizethető élelmiszer mindenki számára elérhető legyen.

A kutatás ugyanakkor kiemeli, hogy több európai ország is hasonló problémákkal küzd, külön kiemelik az Egyesült Királyságot és Ausztriát, ahol az élelmiszerválság hátterében a szupermarketek drasztikusan emelkedő árai és a piaci visszaélések állnak.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

csulak
2025. november 11. 20:24
majd esztek ukran GMO-s agyonvegyszerezet kajat
Szerintem
2025. november 11. 20:19
"...ezek a trendek veszélyeztetik a Franciaország által vállalt „élelmiszer-paktumot", azaz azt az elvet, hogy biztonságos és megfizethető élelmiszer mindenki számára elérhető legyen" Azzal meg különösen veszélyeztetik az egészséges, biztonságos élelmiszer meglétét, hogy támogatják a mérgezett ukrán szarok dömpingjét.
vakiki
2025. november 11. 20:18
Akkor Franciaországba kell vinni az ukrán mezőgazdasági szart,majd olcsón megvehetik. Oszt hullhat a férgese.
