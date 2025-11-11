Ft
11. 11.
kedd
magyar válogatott írország John O'Shea

„Hatalmas lehetőség áll előttünk” – Írországban nem foglalkoznak a magyarokkal

2025. november 11. 20:19

Marco Rossi együttese Jerevánban kiejtheti az íreket. Ha nyerünk, és az esti meccsen nem szereznek pontot Kelleherék, tét nélküli lesz a zárómérkőzés.

2025. november 11. 20:19
null

Amíg a magyar labdarúgó-válogatott minden idegszálával az örmények elleni idegenbeli vb-selejtezőre fókuszál, addig az írek ugyanezt teszik a portugálokkal. Vasárnapi ellenfelünk szövetségi edzője, John O'Shea elárulta, hiába rendezik korábban, egyáltalán nem foglalkozik a jereváni történésekkel, csak Ronaldóék legyőzésére koncentrál – írta az nso.

A selejtezősorozat zárófordulójában Magyarország–Írország és Portugália–Örményország mérkőzéseket rendeznek, amelyek a csütörtöki eredmények ismeretében könnyen lehet, hogy már tét nélküliek lesznek.

Ha Szoboszlaiék győznek Örményországban, akkor az íreknek mindenképpen pontot kell szerezniük Portugália ellen, hogy matematikai esélyük maradjon a továbbjutásra. Akárhogy is alakul, Budapesten nem lesz egyszerű dolguk, főleg, hogy egy nagy hiányzóval is számolniuk kell. A vb-selejtezők során három gólt szerző, Dublinban a mieinknek is érdekes körülmények között betaláló Evan Ferguson biztosan nem lehet ott a Puskásban vasárnap. A sérüléssel bajlódó gólzsák el sem utazik Magyarországra.

„Természetesen lesz jelentősége annak, mi történik Jerevánban, de a mi játéktervünket ez nem fogja alapjaiban megváltoztatni. Nagyon támadó szellemű portugál csapattal szemben kell majd fegyelmezettnek és koncentráltnak maradnunk. Az a feladatunk, hogy a saját játékunkra figyeljünk, és megtegyünk mindent a szükséges eredmény eléréséért.

Hatalmas lehetőség áll előttünk, hazai vb-selejtező egy topcsapat ellen. Az ilyen meccsekért érdemes futballozni”

– fogalmazott az ír válogatott másodedzője, majd így folytatta:

„Megvan bennünk az önbizalom és a hit. Csak hinnünk kell abban, hogy meg tudjuk csinálni, és ha sikerül, az egész ország velünk együtt fog ünnepelni – erre vágyunk mindannyian” – hangsúlyozta a Manchester United korábbi ikonikus védője.

A vb-selejtezők F-csoportjának állása 4 forduló után:

  1. Portugália 10 pont
  2. Magyarország 5 pont
  3. Írország 4 pont
  4. Örményország 3 pont

Fotó: Ben Stansall/AFP

Takagi
2025. november 11. 21:02
Hajrá Fiúk! Hajrá Magyarok!
vakiki
2025. november 11. 20:35
Az a baj,hogy az újságokban előre eldöntik,hogy mi fog történni a meccseken. Nem lehetne csak simán jószívvel drukkolni a válogatottnak?
