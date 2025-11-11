„Hatalmas lehetőség áll előttünk” – Írországban nem foglalkoznak a magyarokkal

Amíg a magyar labdarúgó-válogatott minden idegszálával az örmények elleni idegenbeli vb-selejtezőre fókuszál, addig az írek ugyanezt teszik a portugálokkal. Vasárnapi ellenfelünk szövetségi edzője, John O'Shea elárulta, hiába rendezik korábban, egyáltalán nem foglalkozik a jereváni történésekkel, csak Ronaldóék legyőzésére koncentrál – írta az nso.

A selejtezősorozat zárófordulójában Magyarország–Írország és Portugália–Örményország mérkőzéseket rendeznek, amelyek a csütörtöki eredmények ismeretében könnyen lehet, hogy már tét nélküliek lesznek.

Ha Szoboszlaiék győznek Örményországban, akkor az íreknek mindenképpen pontot kell szerezniük Portugália ellen, hogy matematikai esélyük maradjon a továbbjutásra. Akárhogy is alakul, Budapesten nem lesz egyszerű dolguk, főleg, hogy egy nagy hiányzóval is számolniuk kell. A vb-selejtezők során három gólt szerző, Dublinban a mieinknek is érdekes körülmények között betaláló Evan Ferguson biztosan nem lehet ott a Puskásban vasárnap. A sérüléssel bajlódó gólzsák el sem utazik Magyarországra.