„Hatalmas lehetőség áll előttünk” – Írországban nem foglalkoznak a magyarokkal

Nagy érvágás az íreknek: a Puskásban már biztosan nem szerez szabálytalan gólt a szigetországiak sztárja
Ezt mondjuk egyáltalán nem bánjuk...
Marco Rossi együttese Jerevánban kiejtheti az íreket. Ha nyerünk, és az esti meccsen nem szereznek pontot Kelleherék, tét nélküli lesz a zárómérkőzés.
Amíg a magyar labdarúgó-válogatott minden idegszálával az örmények elleni idegenbeli vb-selejtezőre fókuszál, addig az írek ugyanezt teszik a portugálokkal. Vasárnapi ellenfelünk szövetségi edzője, John O'Shea elárulta, hiába rendezik korábban, egyáltalán nem foglalkozik a jereváni történésekkel, csak Ronaldóék legyőzésére koncentrál – írta az nso.
A selejtezősorozat zárófordulójában Magyarország–Írország és Portugália–Örményország mérkőzéseket rendeznek, amelyek a csütörtöki eredmények ismeretében könnyen lehet, hogy már tét nélküliek lesznek.
Ha Szoboszlaiék győznek Örményországban, akkor az íreknek mindenképpen pontot kell szerezniük Portugália ellen, hogy matematikai esélyük maradjon a továbbjutásra. Akárhogy is alakul, Budapesten nem lesz egyszerű dolguk, főleg, hogy egy nagy hiányzóval is számolniuk kell. A vb-selejtezők során három gólt szerző, Dublinban a mieinknek is érdekes körülmények között betaláló Evan Ferguson biztosan nem lehet ott a Puskásban vasárnap. A sérüléssel bajlódó gólzsák el sem utazik Magyarországra.
„Természetesen lesz jelentősége annak, mi történik Jerevánban, de a mi játéktervünket ez nem fogja alapjaiban megváltoztatni. Nagyon támadó szellemű portugál csapattal szemben kell majd fegyelmezettnek és koncentráltnak maradnunk. Az a feladatunk, hogy a saját játékunkra figyeljünk, és megtegyünk mindent a szükséges eredmény eléréséért.
Hatalmas lehetőség áll előttünk, hazai vb-selejtező egy topcsapat ellen. Az ilyen meccsekért érdemes futballozni”
– fogalmazott az ír válogatott másodedzője, majd így folytatta:
„Megvan bennünk az önbizalom és a hit. Csak hinnünk kell abban, hogy meg tudjuk csinálni, és ha sikerül, az egész ország velünk együtt fog ünnepelni – erre vágyunk mindannyian” – hangsúlyozta a Manchester United korábbi ikonikus védője.
A vb-selejtezők F-csoportjának állása 4 forduló után:
Fotó: Ben Stansall/AFP