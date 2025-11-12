Ft
11. 12.
szerda
Magyarország Szerbia Európai Unió

Hosszú várakozás érhet véget: újabb EU-s tagállammal bővülhet Magyarország szomszédsága

2025. november 12. 21:03

Fontos lépés jöhet a Nyugat-Balkán történelmében.

2025. november 12. 21:03
null

Szerbia már technikailag teljesítette az Európai Unióhoz való csatlakozás minden feltételét, a végső döntés azonban a tagállamokon múlik – hangsúlyozta Duro Macut szerb kormányfő a Szerbia Palotában tartott Western Balkans 2030 – A Turning Point for the Region konferencián.

A Magyar Szó tudósítása szerint a miniszterelnök kiemelte: a reformfolyamat felpörgött, a kabinet továbbra is teljes erővel dolgozik rajta, különösen a jogalkotás terén. Macut szerint ugyan léteznek politikai ellentétek a parlamentben, az uniós normák átvétele azonban nem lehet vita tárgya, hiszen nemzeti érdek. A politikus közölte:

eddig a csatlakozási kritériumok 65 százalékát teljesítették, ami kedvezőbb arány, mint több szomszédos ország esetében.

A maradék feltételek – főként a harmadik országokkal szembeni szankciók és politikai kérdések – azonban lassítják a tempót. Macut leszögezte: a kormány határozottan Európa-párti, és kitart a reformok mellett, hogy minél hamarabb elérjék az EU-tagság szintjét.

Szerbia uniós közeledése a 2000-es évek elejére, Slobodan Milošević bukása utáni időszakra nyúlik vissza. Első nagy lépésként 2008-ban aláírták a Stabilizációs és társulási megállapodást, 2012-ben pedig megszerezték a tagjelölti státuszt. A tényleges csatlakozási tárgyalások 2014-ben indultak, az EU 35 fejezetében vizsgálva a szerb jogrend harmonizációját. Bár az Unió eredetileg 2025-öt tűzte ki céldátumnak, a folyamatot politikai akadályok – leginkább a Koszovóval való viszony normalizálása – lassítják.

Nyitókép forrása: Andrej ISAKOVIC /AFP

***

 

Robot.vagyok
2025. november 12. 22:02
Most nem akarnak.
sehobac
2025. november 12. 21:56
Szerbia csatlakozhat. Ukrajna nem. Ez a sorrend. Amíg Szerbia nem lesz tag, addig Ukrajna sem.
Kanmacska
2025. november 12. 21:48
Aki járt mindkét országban, az tapasztalhatta, hogy Szerbia hatalmasat fejlődött az utóbbi években, pl-infrastrukturálisan. Ukrajna sehol sincs fejlettségben Szerbiához képest. Mindenhol lepusztult, haszálaton kívüli, rozsdás szovjet üzemek, erőművek, 50 éve felújítatlan utak, romos házak, primitív budik. Nyomorult ország, sajnos. És ezt gyorsított eljárásban akarják felvenni az EU-ba! Legyen az EU is ilyen, szar, lepukkant!
red-bullshit
2025. november 12. 21:44
Mázlisták.
