Súlyos vádat vágott a zsidó szervezetek fejéhez a francia politika fenegyereke

Éric Zemmour szerint a szervezetek a muszlim-arab migrációt támogatják.
Éric Zemmour, a francia Visszahódítás párt alapítója és vezetője éles kritikával illette a franciaországi zsidó szervezeteket, amelyeknek szerinte komoly felelőssége van abban, hogy az elmúlt évtizedben jelentős számú muszlim menekült érkezett az országba.
„Harminc éve harcolok a francia zsidó intézmények ellen, amelyek túlnyomórészt baloldaliak, és támogatták a muszlim bevándorlást. Bűntudatot keltettek azokban a franciákban, akik ellenezték a bevándorlást, nácinak nevezve őket. Csak október 7-e után nyílt fel a szemük” – írta az X közösségi oldalán.
Később a Le Figarónak adott interjúban részletesebben kifejtette ezzel kapcsolatos álláspontját. Elmondta, sok francia zsidó intézmény, például a Francia Zsidó Intézmények Képviseleti Tanácsa (CRIF) és a Zsidó Ifjúság Szövetsége (Union de la Jeunesses Juives) egyaránt baloldali beállítottságú, és már az 1980-as években támogatták az arab–muszlim bevándorlást.
„Ez nagyon súlyos tévedés volt részükről, mert bűntudatot keltettek a franciákban azzal, hogy azt mondták nekik: ha visszakülditek a muszlimokat, ugyanazt teszitek, mint amit a zsidókkal tettetek 1942-ben.
Ez téves és botrányos volt. Én ezt már akkor is kimondtam, és ma ezek közül az emberek közül sokan jönnek oda hozzám, és elismerik, hogy igazam volt” – mondta, és hozzátette, a 2023. október 7-i Izrael elleni Hamász mészárlás nyitotta csak fel ezeknek a szervezeteknek a szemét.
Az X-en is megosztott interjúrészletében Zemmour arról beszélt, hogy azoknak, akik meg akarják védeni Franciaországot az iszlamizációtól, össze kell fogniuk.
„Sem a nácizmus, sem a kommunizmus nem tudta elpusztítani a kereszténységet. Ha mindazok, akik azt akarják, hogy Franciaország katolikus ország maradjon, összefognak, megmenthetjük Franciaországot az iszlamizációtól, és megállíthatjuk Franciaország és Európa iszlamizálását.”
Szerinte Franciaország hamarosan „új, hosszú távú megosztottság elé néz: az egyik oldalon azok állnak majd, akik azt akarják, hogy Franciaország francia maradjon, a másik oldalon pedig az úgynevezett idegenek pártjának új változata, az iszlamobaloldal, amelyet Jean-Luc Mélenchon vezet.”
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád