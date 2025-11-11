Súlyos vádat vágott a zsidó szervezetek fejéhez a francia politika fenegyereke

Ez téves és botrányos volt. Én ezt már akkor is kimondtam, és ma ezek közül az emberek közül sokan jönnek oda hozzám, és elismerik, hogy igazam volt” – mondta, és hozzátette, a 2023. október 7-i Izrael elleni Hamász mészárlás nyitotta csak fel ezeknek a szervezeteknek a szemét.

Az X-en is megosztott interjúrészletében Zemmour arról beszélt, hogy azoknak, akik meg akarják védeni Franciaországot az iszlamizációtól, össze kell fogniuk.

„Sem a nácizmus, sem a kommunizmus nem tudta elpusztítani a kereszténységet. Ha mindazok, akik azt akarják, hogy Franciaország katolikus ország maradjon, összefognak, megmenthetjük Franciaországot az iszlamizációtól, és megállíthatjuk Franciaország és Európa iszlamizálását.”

Szerinte Franciaország hamarosan „új, hosszú távú megosztottság elé néz: az egyik oldalon azok állnak majd, akik azt akarják, hogy Franciaország francia maradjon, a másik oldalon pedig az úgynevezett idegenek pártjának új változata, az iszlamobaloldal, amelyet Jean-Luc Mélenchon vezet.”