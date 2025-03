Ukrajna amerikai támogatás nélkül nem tud győzni – Éric Zemmour a Mandinernek

Éric Zemmour 1958-ban született Montreuilben. Újságíró, író és politikus, jobboldali-konzervatív és bevándorlásellenes nézeteiről ismert. Publicistaként és tévés elemzőként lett híres, 2022-ben a Rekonkviszta nevű párt színeiben indult az elnökválasztáson, a negyedik helyen végzett az első fordulóban. 2027-ben ismét tervezi indulását.

Franciaországban a baloldal és a közép egyesült, hogy távol tartsa a hatalomtól a Nemzeti Tömörülést. Miért nem tud hasonlóan egyesülni a jobboldal?

A baloldal által a nyolcvanas években bevezetett cordon sanitaire-t, amelynek lényege, hogy tilos szövetséget kötni a Nemzeti Fronttal, a mai Nemzeti Tömörüléssel, a közép is elfogadta. A lépést a második világháborús kollaborációval és egyéb történelmi példákkal indokolják. A baloldal így mindig összefog – ez régi hagyomány. Amikor újságíró voltam, kifejezetten harcoltam a cordon sanitaire ellen. Úgy gondoltam, igenis együtt lehetne működni akár a Jean-Marie Le Pen, akár a Marine Le Pen vezette Nemzeti Fronttal. Később politikai szerepet vállaltam, jelöltként is indultam, és akkor éppen Marine Le Pennel és a Nemzeti Tömörüléssel kerültem szembe. Továbbra is úgy vélem, hogy nincs legitim oka a cordon sanitaire-nek. Azonban meg kell érteni, hogy nehéz jobboldali egységet létrehozni egy olyan párttal, amely nem tartja magát jobboldalinak. A Nemzeti Tömörülés nem tekinti magát a hagyományos jobboldal részének, Marine Le Pen szerint ugyanis ez a felosztás elavult. Gazdasági és más területeken is meglehetősen szocialista nézeteket vall. Emellett fontos tényező, hogy nem is akar szövetséget kötni. Azonban ne felejtsük el, hogy a francia politikai rendszer a kétfordulós elnökválasztásra épül. Az győz, aki a második körben több embert tud maga mellé állítani. Én az első forduló estéjén végül Marine Le Pen támogatására szólítottam fel, pedig számos vitám és nézeteltérésem volt vele.