Kimondták, amitől mindenki félt: az összeomlás szélén táncol Németország, Franciaország és Anglia

Futótűzként terjed az álhír Orbán Viktorról: már a BBC is beállt a sorba
Pedig korábban Szijjártó Péter világosan elmagyarázta a helyzetet.
Donald Trump volt kampányfőnöke azt is elárulta, mi lehet Magyarország sikerének titka.
Steve Bannon, Donald Trump volt kampányfőnöke és tanácsadója dicsérte Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt, kiemelve, hogy az ország sikeresen ellenállt a tömeges migrációnak, szemben Németországgal, Franciaországgal és Angliával, amelyek szerinte emiatt „összeomlanak” – írja a Hungarian Conservative.
Bannon szerint Orbán Viktor bizonyította: a nemzeti erő a határok védelméből fakad.
Megjegyezte továbbá, hogy Orbán hosszú ideje küzd Soros György befolyása ellen. A véleményvideó jelentős visszhangot váltott ki közösségi médiában.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP