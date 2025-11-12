Ft
Kimondták, amitől mindenki félt: az összeomlás szélén táncol Németország, Franciaország és Anglia

2025. november 12. 11:47

Donald Trump volt kampányfőnöke azt is elárulta, mi lehet Magyarország sikerének titka.

2025. november 12. 11:47
Steve Bannon, Donald Trump volt kampányfőnöke és tanácsadója dicsérte Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt, kiemelve, hogy az ország sikeresen ellenállt a tömeges migrációnak, szemben Németországgal, Franciaországgal és Angliával, amelyek szerinte emiatt „összeomlanak” – írja a Hungarian Conservative.

Bannon szerint Orbán Viktor bizonyította: a nemzeti erő a határok védelméből fakad.

Megjegyezte továbbá, hogy Orbán hosszú ideje küzd Soros György befolyása ellen. A véleményvideó jelentős visszhangot váltott ki közösségi médiában.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

nuevoreynuevaley
2025. november 12. 13:57
Csak Magyarorszag viragzik, a nemetek, angolok, franciak koztudottan nyomorognak, mar aki nem fagyott ehen meg tavaly telen xDDDD kurva jok a cimek igy tovabb Mandi
nempolitizalok-0
2025. november 12. 13:37
szantofer 2025. november 12. 13:23 "Megjegyezte továbbá, hogy Orbán hosszú ideje küzd Soros György befolyása ellen." Azt miért nem jegyezte meg hogy Soros ösztöndíjas volt?" Mert akkor még ellenetek fizette Soros az ösztöndíját elvtárs. Te direkt vagy tudatlan????
szantofer
2025. november 12. 13:23
"Megjegyezte továbbá, hogy Orbán hosszú ideje küzd Soros György befolyása ellen." Azt miért nem jegyezte meg hogy Soros ösztöndíjas volt?
szantofer
2025. november 12. 13:21
Na addig álljatok vívóállásban amíg ez a három ország össze nem omlik!
