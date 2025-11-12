Kimondták, amitől mindenki félt: az összeomlás szélén táncol Németország, Franciaország és Anglia

Steve Bannon, Donald Trump volt kampányfőnöke és tanácsadója dicsérte Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt, kiemelve, hogy az ország sikeresen ellenállt a tömeges migrációnak, szemben Németországgal, Franciaországgal és Angliával, amelyek szerinte emiatt „összeomlanak” – írja a Hungarian Conservative.

Bannon szerint Orbán Viktor bizonyította: a nemzeti erő a határok védelméből fakad.

Megjegyezte továbbá, hogy Orbán hosszú ideje küzd Soros György befolyása ellen. A véleményvideó jelentős visszhangot váltott ki közösségi médiában.