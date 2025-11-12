Áttörés: végre azoknak a magyaroknak is születhet gyereke, akik eddig nem is reménykedhettek benne, a baloldali média rögtön neki is esett a programnak

Meddőség: kampánytémává silányítaná a baloldali média a gyermekvállalással küzdők helyzetét

A törvényjavaslat kapcsán a Népszava kedden egy nagyobb lélegzetvételű cikket közölt . Ebben az írásban beszámolnak arról, hogy a KSH-hoz fordultak, hogy megtudják, hány lombikbébi született a meddőségkezelés államosítása előtt és után. „Ám kiderült, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ezeket az adatokat nem gyűjti, vagy ha igen, akkor azok nem nyilvánosak. Ezen az általunk segítségül hívott statisztikusok is meglepődtek, mivel a meddőségkezelési adatok az Unió más államaiban bárki számára hozzáférhetők” – rögzítik a cikkben.

Ennek kapcsán a Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkársága arról tájékoztatta a Mandinert, hogy a Népszava állítása nem tükrözi a valóságot, ugyanis

az unió többi államában sem állnak rendelkezésre teljeskörűen statisztikai adatok a mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatban (in vitro fertilizációval).

Megtudtuk azt is, hogy jelenleg is az adatok harmonizációján dolgozik az Európai Humán Reprodukciós és Embriológiai Társaság (ESHRE). Számos probléma van ugyanis az adatok pontos lekérdezhetősége kapcsán – tájékoztattak, hozzátéve, ezek a problémák „épp a magáncégekre, illetve azok nem megfelelő adatszolgáltatására vezethető vissza”.