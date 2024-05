„A meddőség népbetegség, mégsem beszélünk róla eleget” – specialista a Mandinernek

Miként viszonyul a társadalom a lombikprogramhoz?

Nagyon hiányosak a magyarok ismeretei a segítséggel történő gyermekvállalás területén is. Nemzetközi vizsgálatok is kimutatták ezt, és a jelenség leginkább a gyermekvállalással kapcsolatos edukáció hiányára vezethető vissza. Ezért is lenne nagyon fontos az iskolai tananyagba is bevezetni a reproduktív egészség oktatását, ahogy azt sikerrel tették Nagy-Britanniában vagy Dániában.

A Humánreprodukciós Igazgatóság azon dolgozik, hogy létrehozzon egy széles körű tájékoztató platformot. Épp ezért valósítottuk meg április végén a Termékenységtudatosság hetét- , mely során országon több helyszínen tartottunk beszélgetéseket, előadásokat kifejezetten a Z generáció számára, hogy

a termékenységről tabuk nélkül tudjunk velük beszélgetni,

erősítsük a termékenységtudatosságukat és teret engedjünk annak, hogy a fiatalok is feltehessék kérdéseiket.

Vesztergom Dóra, az Országos Kórházi Főigazgatóság Humán Reprodukciós Igazgatóságának igazgatója. Fotó: Humán Reprodukciós Igazgatóság

Mi történik pontosan egy meddőségi szakambulancián? Miben másabb, mint egy meddőségi centrum?

Felmértük, hogy az országban hol milyen távolságban érhetők el meddőségi központok, mivel tisztában vagyunk azzal, hogy az ellátáshoz való hozzáférés nagyban befolyásolja azt, hogy az érintettek eljutnak-e a megfelelő kezelésre, illetve benne maradnak-e abban.

Tanulmány támasztja alá, hogy, ha az ellátás 60 kilométeren belül elérhető, akkor nagyobb arányban veszik azt igénybe. A páciensek érdeke tehát a területi egyenlőtlenségek csökkentése, így a vármegyei meddőségi szakambulanciák létrehozása.

A cél, hogy három éven belül minden vármegyében elérhető legyen meddőségi szakambulancia,

ahol az érintettek –akár nők, akár férfiak – gyakorlatilag meddőségi alapellátásként azonnali segítséget, kivizsgálást kapnak. Amennyiben a probléma nem oldható meg ezen a szinten, a szakambulancia tovább utalja a pácienseket meddőségi centrumba. A helyszínek kijelölésén és a szükséges háttér megteremtésén jelenleg is dolgozunk, de az első körben kijelölt szakambulanciák a tervek szerint idén elindulnak.

Az egyházak miként fogadták a meddőségi ellátórendszer átalakítását?

Általánosan elismert, hogy az élet a fogantatással kezdődik, tehát védendő, melyet kiemeltek szem előtt tartottunk az ellátórendszer átalakítása során.

Valláserkölcsi szempontból változatos a lombikkal történő meddőségkezelés megítélése, továbbá

a keresztény egyházakon belül sem egységes a lombikkezelés elfogadása.

Mutatkozik egyfajta konfliktus a kereszténységen belül a fel nem használt embriók sorsával kapcsolatosan. Az új szabályozások során figyelmet fordítottunk az embriók sorsára is. Jogszabályban rögzítettük például, hogy új stimuláció addig nem indítható, amíg a fagyasztva tárolt embriókat nem használták fel.

Mint ismert, a katolikus egyház ellenzi a lombikprogramot, de a híveik között is felfedezhető egyfajta disszonancia, hiszen sokan a katolikus erkölcsi iránymutatások ellenére is élnek a kezelés adta lehetőséggel.

A protestáns egyházak nem direktívát, hanem tanácsadói segédanyagot fogalmaztak meg, amelyben óva intik a lelkészeket attól, hogy szigorúan ítéljék meg azokat a házaspárokat, akik fontolgatják, hogy igénybe veszik a mesterséges megtermékenyítés lehetőségét.

A zsidó vallásban ugyanakkor egyértelmű valláserkölcsi parancsot nem fogalmaznak meg a meddőség kezelésével kapcsolatban, viszont kifejezetten nem tekintik bűnnek, ha egy érintett pár szakorvos segítségét kéri.

Az ellátórendszer feladata, hogy minden páciens számára a meggyőződésével egyező megoldást kínálja, ismertetve annak előnyeit, hátrányait és várható eredményességét.

Lombik, inszemináció? Mi a különbség? A köznyelvben lombikként emlegetett eljárás az IVF, azaz in vitro fertilizáció, amelynek legfőbb jellemzője, hogy a termékenyülés és az embriófejlődés nem az anya testében, hanem „in vitro” módon, azon kívül, az embriológiai laboratóriumban történik.

Az eljárás első szakaszában a pár mindkét tagját megvizsgálják, majd az eredmények alapján – szükség esetén – elkezdik a megfelelő kezelést. Amennyiben lombik program válik szükségessé, a pár az alábbi lépéseken megy keresztül: elsőként megtörténik ez a petefészek stimulációja. Ez egy személyre szabott injekciós kezelést jelent, amely során azokat a hormonokat juttatják a szervezetbe, amik természetes körülmények között is irányítják a petefészek működését. Ezután következik a petesejtek leszívása, műtéti körülmények között. Az ilyen módon nyert petesejtek megtermékenyítésére embriológiai laboratóriumban kerül sor. A megtermékenyítés után már csak megfigyeljük az embriók fejlődését, azaz ettől fogva a természetre bízzuk a sorsukat. Amenyiben a kezelés végére több embrió életképes, általában egyet ültetünk vissza, a többit lefagyasztják, majd fagyasztva tárolják egy későbbi beültetésig.

Van-e elég szakember? Milyen speciális képzésre van szükség ahhoz, hogy valaki ebben az ellátórendszerben dolgozhasson?

Szükség van az utánpótlásra. A meddőségi ellátásban részt vevő szakemberek számára specializált képzés eddig nem volt elérhető Magyarországon. A szakemberek az ellátáshoz szükséges tudást hosszú idő alatt a gyakorlatban sajátították el. Az ellátás folyamatossága és magas színvonalon tartása, illetve a megfelelő számú szakember gárda biztosítása érdekében

új képzések kidolgozását és bevezetését készítette elő az Igazgatóság.

A képzési programokat több körben egyeztettük az illetékes szakmai tagozatokkal, grémiumokkal. A képzések várhatóan a tavaszi törvényalkotási ciklusban kerülnek elfogadásra, melyet követően indulhatnak el a befogadó egyetemeken.

Ennek keretében új ráépített szakorvos képzés indul szülész-nőgyógyász szakorvosoknak, andrológiai licenc képzés, embriológus képzés, illetve a pszichés támogatás érősítése céljából reproduktív pszichológiai licenc képzés.