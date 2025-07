Többet eszünk, mint amennyire szükségünk lenne, és ezt nemcsak az egészségünk, hanem a gazdaság is megsínyli

„Ahogyan a világ számos más országában, úgy Magyarországon is – az Egyesült Államokhoz képest talán némi késéssel – a ’90-es évektől kezdve egyre gyakoribbá vált az elhízás és a túlsúly. Ebben nagy szerepe volt az életmódbeli változásoknak” – mondta Simonyi Gábor, a DBC Szent Imre Egyetemi Oktatókórház anyagcsere-központjának osztályvezető főorvosa a Mandiner azon felvetésére, hogy a ’70-es és ’80-as évek strandfotóin alig lehetett túlsúlyos vagy elhízott nőket vagy férfiakat látni.

Hozzátette:

leegyszerűsítve a jelenség lényege az, hogy sajnos többet eszünk, mint amennyire szükségünk lenne.

A főorvos arra is kitért, hogy az ember genetikai állománya az elmúlt száz évben nem változott, így a súlyproblémákért egyértelműen a környezeti tényezők felelősek. „A magyarok mindig is szeretettek enni, a hazai konyha pedig nem éppen a könnyű, diétás ételeiről híres. A mezőgazdaság jó alapokat adott, és már a múlt század második felében, a »gulyáskommunizmus« idején is megfigyelhető volt, hogy sokan az evéssel próbálták pótolni a hiányzó szabadságot” – fogalmazott.

Szerinte a rendszerváltás utáni korszak, különösen a gyorséttermek megjelenése, tovább súlyosbította a helyzetet.

Sokan felmentik magukat a felelősség alól

A beszélgetés során szóba került egy, a mai társadalomban egyre látványosabb jelenség: sok kamasz és fiatal felnőtt jelentős túlsúlyt cipel. Simonyi Gábor ezzel kapcsolatban elmondta: valóban szembetűnő a változás, hiszen 50–60 évvel ezelőtt egy átlagos, 30 fős iskolai osztályban legfeljebb egy-két „kövér gyerek” volt, ma viszont ez a szám legalább háromszorosára nőtt.

Arra a kérdésre, hogy a háttérben mennyire állhatnak hormonális problémák vagy olyan betegségek, mint például az inzulinrezisztencia, a szakorvos határozott választ adott:

az elmúlt évtizedekben nem lett több hormonális eredetű betegség.

„A rendeléseken is azt tapasztaljuk, hogy a túlsúlyos páciensek gyakran valamilyen külső okot keresnek az elhízásukra – leginkább hormonális eredetű problémákat. Sokan nehezen ismerik be, hogy rossz étkezési szokásaik és a mozgásszegény életmódjuk áll a háttérben. Ha valaki külső tényezőket okol, azzal lényegében felmenti magát a felelősség alól” – fogalmazott.

Simonyi hozzátette: valóban léteznek hormonális betegségek, amelyek elhízást okozhatnak, de ezek nagyon ritkák. A pajzsmirigy-alulműködés például viszonylag gyakori, de megfelelő kezeléssel és a hormonális egyensúly helyreállításával ez kordában tartható. „Ezért nem lehet azt állítani, hogy a hormonrendszer zavara áll a túlsúly és elhízás rohamos terjedése mögött – különösen nem gyermekkorban” – jelentette ki a főorvos.