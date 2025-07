Itthon is népszerűek ezek a „fogyasztó csodaszerek”, de nagyon nem arra valók, amire használják

Saxenda, Wegovy, Ozempic, Mounjaro – valószínűleg találkoztak már ezekkel a nevekkel a súlyfelesleggel rendelkezők. Az utóbbi években robbanásszerűen kezdtek terjedni itthon ezek a szerek, több tízezres Facebook-csoportokban beszélik át a használók a tapasztalataikat. A négy, injekció által beadható gyógyszer azért lett fogyókúrás „csodaszer”, mert stabilizálja a vércukrot és csökkenti az étvágyat a használónál. Bár eredetileg a cukorbetegek számára fejlesztették ki a gyógyszereket, mára leginkább a testsúlycsökkentés céljából használják.

Az Egyesült Államokban azután ugrott meg a szerhasználók száma, hogy Oprah Winfrey talkshow-sztár nyíltan bevallotta, hogy a gyógyszer segítségével fogyott le. Sokan sajnos nem tudják, hogy ezek a gyógyszerek bár valóban alkalmasak arra, hogy a használó súlyt veszítsen, azonban durva mellékhatásai lehetnek. Ráadásul a jelenlegi kutatások szerint az injekciók abbahagyása után sok esetben beindul a jojó-effektus, azaz az ember többet hízik vissza, mint amennyit lefogyott.

A Healthline egészségügyi magazin szerint az Ozempichez és más GLP-1 gyógyszerek az állatokon végzett tesztek során pajzsmirigyrákot okozott, egyelőre nem ismert, hogy embereknél van-e ilyen mellékhatása. Egy idén tavasszal publikált kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a GLP-1-es gyógyszerrel való kezelés nem okozott érdemi kockázatnövekedést a pajzsmirigyrák terén a 4 éven át követett páciensek körében.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a Mandiner megkeresésére elárulta, hogy az egyik legnagyobb félelemre okot adó feltételezett mellékhatás, a pajzsmirigydaganat kialakulásának fokozott kockázata nem igazolódott egy klinikai vizsgálat alapján, így ettől nem kell fokozott mértékben tartani.

Mint írták: azt hogy egy gyógyszer milyen javallatokban (indikációkban) alkalmazható a törzskönyvező hatóság dönti el. A forgalomba hozatali engedélyben feltüntetik a legfontosabb figyelmeztetéseket és a várható mellékhatásokat is.

Magyarországon mindkét készítmény törzskönyvezése Európai Uniós eljárás keretében folyt le, ami azt jelenti, hogy az alkalmazás feltételei egységesek az unió területén. Hazánkban az Ozempic és a Mounjaro gyógyszer is vényköteles. Mindkét készítményhez a hozzáférés jelenleg biztosított, elérhetőek a gyógyszertárakban, ugyanakkor alkalmazásuk továbbra is szigorú szabályozás alá esik.

Az Ozempic kizárólag a 2-es típusú diabétesz kezelésére engedélyezett.

Lapunknak elárulták, hogy az alkalmazási előírástól eltérő felhasználása engedély nélküli, indikáción túli gyógyszeralkalmazásnak (off label) minősül, így a fogyókúrás alkalmazása is.. Az NNGYK nem adott engedélyt az Ozempic off label alkalmazására, és – összhangban a szakemberek részére kiküldött, valamint a hivatalos honlapon is elérhető tájékoztató anyaggal (DHPC levél) – nem is tervezi ilyen alkalmazás engedélyezését. 2-es típusú diabéteszben szenvedő betegek szakorvosi javaslat alapján 70 százalékos támogatással is hozzájuthatnak a készítményhez.

Úgy folytatták, hogy a Mounjaro esetében valamivel bővebb az alkalmazási lehetőség: a készítmény, amelyet szintén a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki, bizonyos esetekben testsúlycsökkentési céllal is alkalmazható.

Az alkalmazási előírás szerint azoknál a felnőtteknél engedélyezett a használata testsúlykontroll céljából, akiknek testtömegindexe (BMI) 30-nál nagyobb”

Az NNGYK szerint a 27 és 30 közötti BMI értékkel rendelkező betegeknek esetén, a testsúllyal összefüggő társbetegség – például magas vérnyomás, alvási apnoe vagy szív-érrendszeri betegség – fennállása esetén rendelhető ebben az indikációban. Kiemelték, hogy a 27 alatti BMI érték mellett történő alkalmazás, illetve a kozmetikai célú felhasználás indikáción túli alkalmazásnak minősül, engedély nélküli folytatása jogellenes.

A Mounjaro készítményre semmilyen indikációban nincs támogatás, azt a recept ellenében teljes áron vehetik meg a páciensek.

A megadott indikációban történő alkalmazás mellett lehetséges mellékhatásokról, előfordulási gyakoriságukról a gyógyszer alkalmazási előírása alapján, azzal összhangban készült betegtájékoztató nyújt naprakész és tudományosan megalapozott tájékoztatást. Az alkalmazási előírás, illetve a betegtájékoztató rendszeres frissítését az újonnan beérkező adatok és tapasztalatok alapján végzik el, így biztosítva a betegek számára a megbízható információkat.

A Mandinernek elárulták, hogy a túlsúly kezelését illetően általánosságban elmondható, hogy kiegyensúlyozott, csökkentett kalóriatartalmú étrendre, rendszeres testmozgásra és életmódváltásra van szükség. Amennyiben ezek önmagukban nem vezetnek eredményre, orvosi felügyelet mellett, gyógyszeres támogatás is szóba jöhet – azonban kizárólag a megfelelő indikáció és alkalmazási előírás mentén.

A betegek biztonsága és a gyógyszerek hosszú távú elérhetősége érdekében kiemelten fontos, hogy az orvosok és pácienseik is tudatosan, a szakmai irányelveket és a jogszabályokat betartva járjanak el a testsúlycsökkentő kezelések megválasztásakor”

