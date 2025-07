Határozott döntést hozott a köztársasági elnök: több embertől is elvette a magyar állampolgárságot

Megjelentek a Magyar Közlönyben a köztársasági elnök újabb határozatai: Sulyok Tamás egyrészt megállapította, hogy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen Koós Pál rektori megbízása megszűnt, másrészt az államfő a héten immár másodszor döntött „állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről” – írja a 24.hu Az államfő határozatainál az érintettek nevét, születési helyét, idejét tüntetik fel, illetve a magyar állampolgárságról szóló törvénynek azt a paragrafusát idézik, amely szerint

az állampolgárság visszavonható attól, aki azt valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával a hatóságot félrevezetve szerezte meg.

A nevek alapján valószínűsíthető, hogy Sulyok Tamás döntése most családokat is érinthetett. Van oly elnöki határozat, amelyben két név is szerepel, így ezúttal tizenhárman bukták magyar állampolgárságukat.

A köztársasági elnök Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztései alapján döntött úgy, hogy az érintettek a jogszabályok megszegésével szerezték meg magyar állampolgárságukat. Ezúttal is azok játszották ki a szabályokat, akik még a Szovjetunióban, vagy Jugoszláviában születtek, bár ezúttal egy német férfi elbukta magyar állampolgárságát – írja a portál. Bár Sulyok Tamás a magyar állampolgárság visszavonásáról szóló határozatait már korábban aláírta, azok csak azt követően léptek hatályba, hogy a Magyar Közlönyben közzétették.