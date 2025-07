Népszerűek, de nem veszélytelenek a súlycsökkentő gyógyszerek

A szerző a Makronóm elemzője.

A súlycsökkentő gyógyszerek szinte berobbantak a 2020-as években. Az úgynevezett GLP-1 agonisták (például az Ozempic, a Wegovy és a Mounjaro) elsődleges feladata, hogy segítsenek a cukorbetegeknek a vércukorszint szabályozásában, emellett van egy pozitív mellékhatásuk is: hozzájárulhatnak a súlyvesztéshez is.

Ennek köszönhetően gyorsan népszerűvé váltak, többek között a hírességek körében is elterjedtek, sőt az elmúlt öt évben hiánycikknek számítottak. Az MIT Technology Review szakértője szerint sokan recept nélkül, online próbálják beszerezni őket. Egy 2024-es felmérés szerint

az amerikai felnőttek körülbelül nyolcada bevallotta, hogy használt már ilyen szert.

A gyakoribb alkalmazásuk miatt azonban egyre több információ derül ki arról, hogy milyen hatással vannak a szervezetünkre. Az eddig is tudott volt, hogy csökkentik az étvágyat, mérséklik a vércukorszintet és látványos fogyást eredményeznek. Az is ismert, hogy olyan mellékhatásokkal járhatnak, mint például a hányinger, a hasmenés vagy a hányás, ám folyamatosan napvilágra kerülnek az újabb kellemetlen következményeik is.

Csodaszernek tűnnek

Ezek a látszólag csodaszerek más módokon is javíthatják az egészséget: csökkenthetik a szívelégtelenség, a vesebetegség és potenciálisan a függőségek, a neurodegeneratív betegségek, sőt a daganatok kockázatát is. Egy 2024-ben végzett kutatás szerint a szemaglutid (az Ozempic és a Wegovy hatóanyaga) mérsékelte az említett szívelégtelenséget azoknál, akik túlsúlyosak vagy elhízottak voltak, emellett szív- és érrendszeri betegséggel küzdöttek. Ugyanabban az évben az Egyesült Államok engedélyezte a Wegovy alkalmazását a szívhalál, a szívroham és a stroke kockázatának csökkentésére szívbeteg és túlsúlyos felnőttek esetében. Az idén pedig az Ozempic is jóváhagyást kapott a vesebetegség kockázatának csökkentésére.

A felhasználók számos meglepő, pozitív mellékhatásról is beszámoltak: nemcsak az étvágyuk csökkent, hanem az alkohol, a dohány, az opioidok és más addiktív szerek iránti vágyuk is mérséklődött. Kutatások szerint védelmet nyújthatnak a prosztatarákkal szemben, segíthetnek az oszteoartritisz kezelésében, és egyes tudósok szerint fájdalomcsillapításra, migrén kezelésére is alkalmasak lehetnek. Laboratóriumi vizsgálatokban pedig az idegsejteket is védeni látszanak, ezért az Alzheimer- és a Parkinson-kór lehetséges gyógyszereiként is vizsgálják őket, noha erre vonatkozóan még nincs klinikai bizonyíték.

Kockázatok és aggályok

Ezek a készítmények valóban sokrétűek, de mint minden gyógyszer, ezek sem mentesek a veszélyektől. A gyakori mellékhatásaik közé tartozhat – mint azt említettük – a hányinger, a hányás, a hasmenés, de a hasnyálmirigy-gyulladás kockázatát is növelhetik. Emellett fokozzák az epehólyag-betegségek kockázatát is.

Más aggályok is felmerültek: noha ezek a szerek hatékonyan csökkentik a testzsírt, a leadott testsúly kb. 10 százalékát az izomtömeg adhatja. Ez az izomvesztés pedig különösen idősebb korban jelenthet problémát, hiszen rontja az erőt és a mozgásképességet, valamint növeli az elesések kockázatát, ami a WHO szerint a világon a második leggyakoribb baleseti halálok.

További bizonytalanság, hogy nem teljesen ismert, hogyan hatnak ezek a készítmények a terhesség alatt vagy előtt. Bár a szedésüket nem ajánlják a terhesség alatt, az egészségügyi hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy megzavarhatják a fogamzásgátlók hatását, így növelve a nem tervezett terhességek számát. A magzat fejlődésére gyakorolt hatásuk sem világos: egy januárban közzétett tanulmány szerint azoknál, akik a terhesség előtt vagy közben szedték a szereket, nem nőtt a születési rendellenességek kockázata. Ugyanakkor más, friss kutatások szerint gyakoribbak lehetnek a szövődmények, például a preeclampsia, azaz a terhesség második felében kialakuló, magas vérnyomással és fehérjevizeléssel járó állapot, amely súlyos esetben mind az anya, mind a magzat életét veszélyeztetheti.

Összességében tehát ezek a szerek sokak számára életminőség-javulást hozhatnak, de nem valók mindenkinek. Bár divatos a karcsúság, az nem mindig jelent egészséget, és nincs olyan gyógyszer, amely mentes lenne a kockázatoktól.

