„Ez a fajta tudatosság, az egyik legnagyobb szülői kihívás"– Vizit Kőnig dokival, a gyermekkori egészségre nevelésről

Kőnig doktor továbbra sem udvariaskodik. Ahogyan a szülő éli az életét, olyan mintát mutat a gyermekének. Ide tartozik az étkezés, a testmozgás, vagy éppen a tudatos életmódra való törekvés. Hogyan hat a szülői minta a gyerekek táplálkozására és mozgására? Kőnig doki nagyon érthetően fogalmaz.

A gyermekeknek a legfontosabb viszonyítási alap, amit otthon lát.

Ahogy a közvetlen környezet éli ez életét, a gyermek azt tartja normálisnak. Ezért, a tudatos példamutatás hatalmas szülői felelősség.

– fogalmazott Kőnig Róbert.

Ahogy a felnőttek esetében, úgy a gyerekeknél sem a "csalós napok" jelentik a problémát. A gond ott kezdődik, ha az életmódunk - és ezáltal gyermekeink életmódja is - a gyors és könnyen elkészíthető ételek és a mozgásszegény életmódra épül.

Szóba kerül a stresszevés és az örömevés is, amely nem kizárólag fizikai, hanem mentális problémát is okozhat a gyermekek szervezetében.

A beszélgetésből az is kiderül: arra kell koncentrálni, hogy az étkezésen felül a testmozgás is legyen a gyermekek életének része. A testileg és lelkileg is egészséges gyermek minden szülő vágya. Kőnig doki segít pedig abban, hogy ezt el tudjuk elérni.