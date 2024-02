Ennek a túlzott lazulásnak és liberalizmusnak a mai harmincasok lesznek a vesztesei – Bedő Imre a Mandinernek

Itt szeretnék tehát egy felhívást intézni a kormányzat, és mindazok felé, akiknek fontosak a jövő családjai, a jövő Magyarországa, hogy találjuk ki közösen a már említett megújulás menetét. Véleményem szerint az államot pillanatnyilag csapdába ejtette egy olyan tudóstársaság, melynektagjai kvantitív – számszerűsíthető – eszközökkel szeretnék a demográfiai problémákat megoldani. Amiről beszélünk, azok a kvalitatív, minőségi társadalmi eszközök, amelyekhez sokan nem mernek nyúlni. Ha most nem tesszük, akkor újabb évtizedeket, újabb generációkat veszíthetünk el. Egy társadalmi szintű gépezetre lenne szükség, melynek minden eleme készen áll, csak be kellene indítani.

Miközben a woke ideológia eléri a fiatalokat. Elég csak azokra a hangokra gondolni, amelyek arról szólnak, hogy mennyivel egyszerűbb kutyát tartani, mint egy gyermeket felnevelni.

Évek óta azt hangsúlyozom interjúkban, podcastekben és különböző fórumokon, rövid időn belül

vissza kell vinni a férfiakat a családokba.

Nagyon sok család attól működik, hogy a nők tartják össze amellett, hogy helyt állnak feleségként és alkalmazottként is a mindennapokban. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a következő generáció lányai is inkább a munkahelyi kiteljesedés és a fogyasztás mellett teszik majd le a voksukat a családalapítás helyett. Közben eltelik az élet. De a nőkben még mindig megvan az az ösztön, hogy gyermekük legyen, és nem szeretnék egyedül felnevelni. Az a teóriám, hogy az első gyermeket a nő szüli, de a másodikat vagy a harmadikat már a férfi. Ha az első gyermek születése után a férfi instabillá válik, és követelőzni kezd: miért nem figyel rá a nő, miért nincs szex. Ha a nő mindezek után megneszeli, hogy ennek válás is lehet a vége, akkor nem vállalja be a második gyermeket.