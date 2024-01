Mi újság, szingli magyarok?

Hamarosan a mesterséges intelligencia is segíthet a párkeresésben

„Egy Facebook-statisztika szerint az ünnepek után megugrik a szakítások száma, és ennek a közösségi oldalon is nyoma van. Jellemzően ezek a párok a karácsonyt még együtt töltik – mivel nem szeretnének szomorúságot okozni a másiknak –, annak ellenére, hogy érzik, menthetetlen a kapcsolat. A Randivonalnál pedig az a tapasztalatunk, hogy januárban jelennek meg az új társkeresők. Emögött sokaknál újévi fogadalom is állhat, hiszen sokan határozzák el a két év fordulóján, hogy a következő karácsonyi időszakot már nem szeretnék egyedül tölteni” – mondja a Mandinernek Weiler Péter, a Randivonal társkereső egyik alapítója.

Weiler az online társkeresők kapcsán kijelenti: azt a pluszt nyújtják leginkább, hogy olyan emberekkel is összeakadhat a felhasználó rajtuk, akikkel a mindennapok során, offline nem biztos, hogy találkozna. „Ezen oldalak használata ki tud szakítani abból a burokból, amelyben a napjaink telnek: kollégák, barátok, egy adott város. Azaz elhagyjuk ilyenkor valamennyire a komfortzónánkat. Viszont ez magában hordozza azt a veszélyt is, hogy olyan egyedülálló férfiak vagy nők is szembejöhetnek, akikkel amúgy nem szeretnénk semmilyen kapcsolatba kerülni. Ha egy ilyen személlyel mégis eljutunk a személyes találkozóig, akkor vannak praktikák, amelyekkel könnyen kikerülhetünk a kellemetlen szituációból. Ilyen többek között, hogy időben bekorlátozzuk a randit, illetve olyan helyre szervezzük, ahonnan gyorsan lehet távozni. Egy kávéházban egyszerűbb felállni az asztaltól, mint egy parkból elsétálni. De szerencsére leginkább arra van példa, hogy pozitívan csalódunk, és lehet folytatása az új ismeretségnek” – fejti ki Weiler Péter.

Az alapító szól arról is, hogy az oldalukon elérhető a Randivonal Akadémia is, ahová olyan cikkek és szakértői anyagok kerülnek fel, amelyek segítséget, mankót nyújthatnak a társkeresőknek ebben az érzékeny időszakban. Hiszen ilyenkor ismeretlenek előtt kell magukat kiadniuk. Mindemellett a felhasználók rendelkezésére áll egy ügyfélszolgálat is, ahol jelezni tudják, ha bármilyen probléma felmerül például az applikáció használata során, de akár azt is, ha valakire panasz lenne az oldalon.

Weiler Péter kitér arra is, hogy jelenleg tesztelnek egy olyan mesterséges intelligencia alapú alkalmazást, amely figyeli a Randivonalra regisztráltak keresési szokásait, például azt, hogy kiknek az oldalán időzik el egy felhasználó, milyen fényképeket nyit meg, és ezek alapján dob fel olyan javaslatokat, akikről úgy gondolja matematikai algoritmusok felhasználásával, hogy a társkeresőnek érdemes lenne megismerkednie. „Az AI olyan összefüggésekre is rálát, amikre mi, emberek nem. Az alapfelvetése az, hogy mindenkinek lehet párja. Ezt a modult már a felhasználók egy kisebb csoportja látja, teljes körben a jövő év elején élesítjük majd” – tekint előre a Randivonal alapítója.