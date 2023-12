Hogy minden vágyott gyermek megszülessen – a problémák gyökerét kezelik a Keresztény Családi Centrum ambulanciáján

„Sokrétű a termékenység és a demográfia kérdése. Akárcsak az, hogy ebbe mi módon tudunk beavatkozni. Hogy a nagy nevettetőt, Hofit idézzem: a kérdés négy vagy öt részből áll” – fogalmaz Bálint Balázs szülész-nőgyógyász a Mandinernek. A szakorvos, aki termékenységi problémákkal küzdő párokkal is foglalkozik a Budai Irgalmasrendi Kórház Keresztény Családi Centrumának nőgyógyászati szakambulanciájának vezetőjeként, az országban azon kevesek közzé tartozik, akik azért is dolgoznak, hogy a családbarát, más néven természetes szülészeti ellátás minél inkább elterjedtté váljon.

A szakember hangsúlyozza, hogy a KCSC a természetes megoldásokban igyekszik segíteni a gyermekre vágyó pároknak. Majd rámutat arra, hogy a magyar kormány sokat tett azért, hogy minél több család minél több gyermeket vállalhasson, elég csak az adókedvezményekre vagy pl. az otthonteremtési támogatásokra gondolni. „Azonban ezek nem elégségesek, ha azt vesszük figyelembe, hogy emberéletekről van szó.

Hiszen gyermeket az ember nem pár évre vállal: szülővé válni egy életre szóló feladat.

A gyermekvállalás kemény munka, hatalmas felelősség” – húzza alá.

Fókuszban a mélyebb testi-lelki kivizsgálás

„A KCSC termékenységi problémákkal foglalkozó szakambulanciák együttműködése. A hozzánk forduló párok küzdhetnek nőgyógyászati, andrológiai, immunológiai vagy akár véralvadási problémákkal is.

A centrumnak nagyon fontos része a párok mentálhigiénés támogatása is.

A pácienseink visszajelzéseiből sokszor kiderül, nagyon hálásak a pszichológusok munkájáért” – hangzik el.

„A velük folytatott beszélgetések olyan mélyben megbúvó, megannyiszor a termékenységet is befolyásoló problémákat hoznak elő, amire nem is gondoltak korábban.

Számos esetben egyik orvosi vizsgálat sem mutat olyan eltérést, ami a várandósságot megakadályozhatná, de tudatalatt megbújhatnak különféle gátló tényezők,

amelyeket a segítő szakemberek fel tudnak oldani. Ilyen többek között egy még fel nem dolgozott bántalmazás, nem megfelelő családi háttér vagy kimondatlan félelmek. Alátámasztják ezt olyan példák, hogy miután egy párnál megtörténik az örökbefogadás, nemsokkal később a feleség várandós lesz” – sorolja.

Bálint Balázs szülész-nőgyógyász, a Keresztény Családi Centrum szakambulanciájának vezetője

„Népbetegségek” is okozhatnak termékenységi problémákat

A szakorvos arra is felhívja a figyelmet, hogy a kivizsgálásaik során több olyan eltérést is látnak, amelyeket lassan népbetegségként kell kezelni. Ilyen a szénhidrátanyagcsere zavara, amely gyakran az életmódunkból fakad. „Miközben egyre kevesebbet mozgunk, egyre több finomított és cukros élelmiszert fogyasztunk, ezzel pedig túlterheljük a szervezetünket, és amennyiben erre csak akkor kezdünk odafigyelni mikor 30-35 éves korunk felett gyermeket szeretnénk, akkor ennek leküzdése nehézségeket okozhat. Az életkor előrehaladtával egyre gyakoribb az endometriózis – mikor a méh belső nyálkahártyája (endometrium) a méh üregén kívül is megjelenik – vagy a mióma – a méh jóindulatú daganata – is. A kismedencei gyulladások is a termékenységet befolyásoló szövődménnyel járhatnak, mert elváltozásokat okozhatnak például a petevezetékben, és nehezebbé tehetik, akár megakadályozhatják a megtermékenyülést”.

Itt hozzáfűzi, hogy sok orvos a fenti problémák némelyikére csupán fogamzásgátló tablettákat ír fel, azonban „ezzel csak látszatmegoldást nyújt. „A tabletta szedésével az endometriózis például szépen kezelhető lehet, de a PCOS – a női szervezet olyan hormonális állapota, amely a férfi nemi hormon túlsúlyával, illetve a szénhidrát anyagcsere zavarával okoz termékenységi problémát – esetén a tabletta szedése olyan, mintha egy rozoga asztalt egy szép terítővel letakarnánk, miközben nem veszünk tudomást arról, hogy mi van alatta. Úgy néz ki, mintha gyönyörű asztal lenne, pedig idővel az asztalt fel kell újítani, hogy erősen, stabilan álljon. Ha valóban a végére akarunk járni a dolgoknak és megoldást keresünk a problémára, akkor a terítő alá kell nézni, azaz az alap eltéréseket kell kezelni.

Ez sokszor egyszerű életmódváltással indul, amely idővel a termékenységi problémát is orvosolhatja.

Sőt megelőzheti egy súlyosabb kór, például cukorbetegség kialakulását is” – mutat rá a nőgyógyász.

„A Centrumunk abban tér el a köztudatban ismertebb meddőségi központoktól, hogy mi nem a meddőségi kérdésekre koncentrálunk. Azokat a problémákat igyekszünk megtalálni és megoldani, melyek a termékenységi problémákat okozzák. Nálunk nincs lombikprogram, sem olyan módszer, ami a művi megtermékenyítéssel kapcsolatos lenne, így arra sincs nálunk lehetőség, hogy saját vagy idegen, megtermékenyített petesejtet ültessünk be. Szigorú protokollok és katolikus elvek szerint dolgozunk.

A célunk, hogy a fogantatás spontán módon történjen meg és ennek érekében műtét elvégzését is javasoljuk, ha szükséges.

Jelenleg aktív nőgyógyászati osztályunk még nincs, hogy ezeket el is végezzünk, de 2024-végére ez megvalósulni látszik, így akkor már ez is megoldható lesz a Keresztény Családi Centrum keretein belül. Ugyanakkor nagyon fontos lenne a szülészeti ellátást is megoldani, mert a páciensek nagyon várják, azonban eddig ez nem sikerült” – mondja el Bálint Balázs.

Várandósság, másállapot, áldott állapot. Hogy nevezzük azt a bizonyos 9 hónapot? Arra a felvetésre, hogy a várandósságra mi is a legtalálóbb, legjobb kifejezés, Bálint Balázs azt válaszolja, hogy a várandósság is igaz, hiszen várunk egy – vagy több – több gyermek érkezésére. A másállapot is helytálló, hiszen más lesz az édesanya teste, lelke. De az áldott állapot is bármikor használható, hiszen a gyermek és az anyaság is áldás. „Használhatjuk a terhesség kifejezést is, hiszen ebből a szempontból, így is nézhetjük kell ezt a 9 hónapot, mivel orvosi szempontból is van plusz teher ezen időszak alatt az anyai szervezeten. A magyar nyelv gyönyörűen írja le ezt az állapotot és mindig abból a szempontból, ahogy éppen nézzük. Én pozitív aspektusból nézek erre az időszakra, így jobban kedvelem, ha várandósságként hivatkozunk rá” – húzza alá a szülész-nőgyógyász.

„Ha az ideális körülményekre várunk, biológiai értelemben sokszor elkésünk”

Ezután arra hívja fel a figyelmet, hogy mintegy 25 évvel ezelőtt, ha valaki 35 év felett vállalt gyermeket, az késői terhességnek számított.

Ezzel szemben manapság, ha valaki 35 éves kora előtt érkezik meg a várandósgondozásra, annak – kis túlzással – már örülünk.

A karrier és az egzisztencia megteremtése egyre többeknél megelőzi a családalapítást. De a biológia nem így működik. Van egy ideális időszaka a gyermekvállalásnak, ez pedig hamarabb zárul le, mint ahogy a legtöbb pár a vágyott egzisztenciáját megteremti. Amíg arra várunk, hogy az ideális körülmények meglegyenek, biológiai szempontból már elkéshetünk” – hangsúlyozza a szülész-nőgyógyász.

Bálint Balázs ennél a pontnál ketté választja a nők esetében a társadalmi és a biológiai funkciót. „Tanuljon, dolgozzon egy nő, bátran érjen el karriert, de tartsa szem előtt, amit Karikó Katalin, Nobel-díjas tudósunk mondott: olyan férjet kell választani, aki segít a gyermekek nevelésében. Azt pedig ki kell mondani, hogy egy nő számára a biológiai csúcs az, mikor anya lesz. Nagyon fontos, hogy az anya mellett az apa is teljes valójában jelen legyen, hiszen egy gyerek egészséges pszichoszexuális fejlődéséhez nélkülözhetetlen a megfelelő apakép”. Itt megjegyzi, hogy azok a folyamatok, amelyeket magunk körül látunk a társadalomban, többek között a nemek eltörlése vagy összekeverése, felveti azt a kérdést, hogy egészséges-e a társadalom pszichoszexuális értelemben.

Az apa férfi, az anya nő. Szülész-nőgyógyászként mást nem is tudnék elképzelni, mert biológiai értelemben semmi más nem értelmezhető”

– szögezi le.