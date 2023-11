Itt vannak a CSOK Plusz főbb részletei, az államtitkár arra is kitért: kik járhatnak vele a legjobban

Hornung Ágnes rámutatott: a CSOK pluszt vállalt gyermek esetén lehet igényelni, de a már meglévő gyermekek száma is számít, hiszen a kedvezményes, 3 százalékos hitelt jelentősen befolyásolja, hogy a vállalt gyermekekkel együtt hány gyermekessé válik a család. Emellett az 5 ezernél kevesebb lakosú településeken megmarad – sőt tovább bővül – a falusi csok, amelyet továbbra is igénybe lehet venni újabb gyermek vállalása nélkül is.