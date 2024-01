Az okostelefon kitiltása az iskolából nem egyenlő a technológia korlátozásával – családbiztonsági szakértő a Mandinernek

Pöltl Ákos arról is beszélt, hogy a képernyő túlhasználat három területen jól azonosítható. Ezek egyike a már említett videójáték. A szakértő itt megjegyezte, hogy

az erőszakosabb videójátékokat a külföldi hadseregekben arra használták, hogy a katonákat egy háborús környezetre „érzékenyítsék”,

vagyis az erőszak irányába érzéketlenné tegyék őket, ezáltal képesek legyenek a fegyvereket a megfelelő időben elsütni. Ezekben a szituációkban életbe lép „a flight or fight-mechanizmus” is, azaz üss vagy fuss, amikor még a gép előtt is a túlélésért megy a harc. Csak itt az energiát nem lehet úgy levezetni, mint egy normál fizikai környezetben.

„A téma egyik legnagyobb szakértője, Dave Grossman, aki a halálos erő pszichológiáját kutatja, ezeket a játékokat gyilkosság szimulátoroknak nevezi. Grossman úgy véli, hogy ezek a játékok is közrejátszanak abban, hogy az Egyesült Államokban annyi iskolai lövöldözés van. De sajnos már idehaza is látszik, hogy egyre érzéketlenebbek a gyerekek. Míg évekkel, évtizedekkel ezelőtt egy iskolai verekedés akkor ért véget, ha valaki földre került, vagy megjelent az »első vér«, ma már akkor indul be csak igazán. Egyre többet hallani, hogy még akkor is rugdostak az agresszorok valakit, ha már magatehetetlenül hevert a földön” – hozott egy megrendítő példát a hivatásos testőri képesítéssel is rendelkező szakember.

Pöltl Ákos, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutató-szakértője, családbiztonsági szakértő

Beszélni kell a pornófüggőségről is

Ezt követően a közösségi médiát vette górcső alá. „A social media oldalak leginkább a kamaszlányokra jelentenek veszélyt. Hiszen ezekben az években igyekeznek megtalálni a helyüket a világban, a társadalomban, a szűkebb közösségeikben. A közösségi média megjelenésével ezeket a szűk közösségeket felváltotta az online térben elérhető több ezer »ismerős«, követő.

Az önértékelésük, identitásuk fejlődése hatalmas csorbát szenvedhet, hiszen az agyonfilterezett influenszerekkel nem tudják felvenni a versenyt,

bármit tesznek alsóbb rendűnek érezhetik magukat.”

„A harmadik terület pedig, amiről kevesen szeretnek beszéni, az a pornófüggőség. Pár gombnyomás a telefonon, és már egy nyolcéves gyerek is a Pornhub oldalon találhatja magát több ezer gigányi extrém pornográf tartalom között, amelyek sokszor köszönőviszonyban sincsenek a természetes szexualitással. A gyerek pedig a látottakról azt gondolhatja, hogy ez a valóság, ez a normális. Ezt tanulja meg, ez t veszi természetesnek. Míg egy normál szexuális együttlét nagyjából száz százalékkal emeli meg a dopaminszintet, vagyis az örömhormon termelésünket, addig az extrém helyzeteket is ábrázoló pornó ennek a többszörösére, ami még nagyobb örömet okoz. Azaz a normál együttlét unalmassá válik a fiatalok számára, ezáltal romlik a párkapcsolatok minősége” – sorolta.

Témánál maradva két meglepő eredményt is ismertetett. Mint nemrég kiderült egy felmérés során, a 14-18 év közötti fiatalok 58 százaléka idézi fel a pornófilmekben látottakat a partnerükkel való közösülés során, 51 százalékuk pedig arról számolt be, hogy már találkozott olyan tartalmakkal, amelyekben extrém jelenetek is helyet kaptak, mint fojtogatás, erőszakolás vagy fizikai bántalmazás.

„Ha

egy gyereknek a fenti tartalmakkal felborítják a dopaminérzékenységét azt legtöbbször csak detoxikálással lehet helyrehozni,

úgy, hogy elvesszük vagy szigorúan leszabályozzuk a képernyők előtt töltött idejét. Ez a szülő számára is melós lehet, hiszen több energiát igényel, több időt kell a gyermekkel tölteni, jó példát kell mutatni szülői képernyőhasználatban is, de ez meghozza az eredményét. Ezért is kevésbé népszerű a konzervatív narratíva, hiszen ez a nehezebb út” – húzta alá.