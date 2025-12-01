Erdő Péter a pápa küldetéséről: „Azt hiszem, hogy csatlakoznunk kell hozzá itt, Európában is, szívvel-lélekkel!”

A hagyományokhoz híven aranymisét celebrált Erdő Péter bíboros-érsek, advent első vasárnapja alkalmából az esztergomi bazilikában. A magyar katolikus egyházfő ezután megáldotta és felszentelte az esztergomi belvárosi kálváriát, amelyet a helyi családok adományaiból és közreműködésével újítottak fel.

„Szimbolikus jelentősége is van annak, hogy advent első vasárnapján szenteljük fel ezt a kálváriát, hiszen így is készülünk az Úrral való találkozásra karácsonykor és majd húsvétkor is. A húsvéti készületnek ugyanis a színhelye mindig a kálvária, általában nagyböjti pénteken imádkozva, énekelve járják végig itt a keresztutat a hívek”