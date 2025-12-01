Ft
ERDŐ PÉTER BÍBOROS ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEK szentmise kálvária Esztergom

Erdő Péter a pápa küldetéséről: „Azt hiszem, hogy csatlakoznunk kell hozzá itt, Európában is, szívvel-lélekkel!”

2025. december 01. 21:56

A magyar katolikus egyházfő felszentelte az esztergomi belvárosi kálváriát.

2025. december 01. 21:56
ERDÕ Péter, Szent István Bazilika

A hagyományokhoz híven aranymisét celebrált Erdő Péter bíboros-érsek, advent első vasárnapja alkalmából az esztergomi bazilikában. A magyar katolikus egyházfő ezután megáldotta és felszentelte az esztergomi belvárosi kálváriát, amelyet a helyi családok adományaiból és közreműködésével újítottak fel.

„Szimbolikus jelentősége is van annak, hogy advent első vasárnapján szenteljük fel ezt a kálváriát, hiszen így is készülünk az Úrral való találkozásra karácsonykor és majd húsvétkor is. A húsvéti készületnek ugyanis a színhelye mindig a kálvária, általában nagyböjti pénteken imádkozva, énekelve járják végig itt a keresztutat a hívek”

nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a szentelési ünnepségen a bíboros. 

Erdő Péter hozzáfűzte: az adventre sokféleképpen készül az egyház, a plébániák szerte az országban. Szokott lenni például közös gyóntatás, egy-egy templomban nyolc-tíz pap is összejön ilyenkor, hogy elvégezhesse a karácsony előtti gyóntatást.

„Az adventi koszorúkat sem csak jelképesen használjuk természetesen, hanem amikor meggyújtjuk rajtuk vasárnaponként a gyertyát, imádkozunk, énekelünk, és ilyenkor szoktunk valamilyen jó feltételt is megfogalmazni” – fejtette ki a bíboros. Van, ahol ez a gyermekekkel közösen zajlik, és ilyenkor kézimunka-foglalkozást is tartunk – tette hozzá. 

Mint elmondta: ezekkel az adventi foglalkozásokkal a gyerekek is lassanként ráérezhetnek arra, hogy 

advent idején olyan valakinek a születésére készülünk, akit nagyon szeretünk, mert ő is nagyon szeret minket. 

Ez a meghittség jellemzi az adventet. 

Az érsek hangsúlyozta: nagyon fontos a belső és a külső béke is, hiszen ennek hirdetője volt Krisztus. A Szentírás szerint az angyalok is békességet hirdettek, dicsőséget a mennyben Istennek és békességet a Földön az embernek. Erre van nagy szükség, különösen most, a mi Európánkban, mert a békétlenség nagyon megviseli az emberek testi és lelki egyensúlyát, a testét és lelkét egyaránt. 

Emlékeztetett arra, hogy XIV. Leó pápa is mindig a békéről tanít, ahogyan tette nemrég a niceai zsinat 1700. évfordulójához kötődő törökországi látogatása alkalmából, de elutazott a háborútól körülvett Libanonba is azért, hogy a béke jele legyen. 

Azt hiszem, hogy csatlakoznunk kell hozzá itt, Európában is, szívvel-lélekkel 

– mondta a bíboros.

Hernádi Ádám esztergomi polgármester és az önkormányzat tájékoztatása szerint az Erdő Péter által tegnap felszentelt kálvária sorsát hosszú idő után 2024 elejére tudta jogilag rendezni Esztergom városa, így a stációépítmények városi tulajdonba kerülhettek.

Az első építtetők szándékának felélesztésével a stációk örökbefogadását hirdette meg Esztergom önkormányzata, és rendkívül hamar összegyűltek az adományok. Családok, városi és egyházi közösségek és magánszemélyek tették lehetővé a felújítást, amelynek összköltsége elérte a harmincmillió forintot.

Nyitókép: Erdő Péter bíboros a budapesti Szent István-bazilika felszentelésének 120 évfordulója alkalmából tartott szentmise kezdetén 2025. november 22-én. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

 

