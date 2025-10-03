Ft
10. 04.
szombat
Mária Valéria híd Robert Fico Magyarország migránskvóta Orbán Viktor Esztergom Párkány

Premier plán: Orbán Viktor és Robert Fico az Esztergomot Párkánnyal összekötő Mária Valéria hídon

2025. október 03. 23:20

A szlovák kormányfő beszédében méltatta hazánkat, amikor úgy fogalmazott: le a kalappal Magyarország előtt, ahogy segített Európának a migránshelyzet kezelésében.

2025. október 03. 23:20
Orbán Viktor és Robert Fico az Esztergomot Párkánnyal összekötő Mária Valéria hídon az átadásának 130. évfordulóján rendezett ünnepségen szeptember 28-án. A szlovák kormányfő beszédében méltatta hazánkat, amikor úgy fogalmazott: le a kalappal Magyarország előtt, ahogy segített Európának a migránshelyzet kezelésében. „A migránskvótákat a magyarokkal együtt elutasítottuk, az egyik legfontosabb célunk, hogy megakadályozzuk, hogy szuverén országként külföldről diktálják, mit tegyünk” – hívta fel a figyelmet. Hozzátette, az EU-ban legfeljebb két miniszterelnök van, aki a békéről beszél, az egyik biztosan Orbán Viktor. A magyar kormányfő gratulált a friss szlovák alkotmánymódosításhoz, amely a házasságot férfi és nő szövetségeként határozza meg, és csak két nemet ismer el. Szerinte olyan időket élünk, amikor józanságra és higgadtságra van szükség. „Továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Aki tanul a múltból, az megvédi a jövőt” – fogalmazott Orbán Viktor.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

