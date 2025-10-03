Premier plán: Orbán Viktor és Robert Fico az Esztergomot Párkánnyal összekötő Mária Valéria hídon

Orbán Viktor és Robert Fico az Esztergomot Párkánnyal összekötő Mária Valéria hídon az átadásának 130. évfordulóján rendezett ünnepségen szeptember 28-án. A szlovák kormányfő beszédében méltatta hazánkat, amikor úgy fogalmazott: le a kalappal Magyarország előtt, ahogy segített Európának a migránshelyzet kezelésében. „A migránskvótákat a magyarokkal együtt elutasítottuk, az egyik legfontosabb célunk, hogy megakadályozzuk, hogy szuverén országként külföldről diktálják, mit tegyünk” – hívta fel a figyelmet. Hozzátette, az EU-ban legfeljebb két miniszterelnök van, aki a békéről beszél, az egyik biztosan Orbán Viktor. A magyar kormányfő gratulált a friss szlovák alkotmánymódosításhoz, amely a házasságot férfi és nő szövetségeként határozza meg, és csak két nemet ismer el. Szerinte olyan időket élünk, amikor józanságra és higgadtságra van szükség. „Továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Aki tanul a múltból, az megvédi a jövőt” – fogalmazott Orbán Viktor.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher