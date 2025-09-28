Robert Fico olyan dicséretet mondott Orbán Viktorról, ami sokáig visszhangzik majd

Új esztergomi híd építését jelentette be Orbán Viktor – együtt ünnepelt a magyar kormányfő és Robert Fico
A magyar és a szlovák kormányfő Esztergomban ünnepelte a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóját.
A szlovákok átsétáltak a receptért.
Mint arról beszámoltunk, a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulója alkalmából Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák kormányfő tartott ünnepi beszédet Esztergomban, ahol megerősítették, hogy Magyarország veszi át a V4 elnöki pozícióját – ennek szimbolikus megjelenése, hogy ez a híd összeköti a két országot.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar és a szlovák kormányfő Esztergomban ünnepelte a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóját.
A hídon gyalog átsétáló szlovák miniszterelnök szerint sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek, de ők már az első találkozásukkor elkötelezték magukat a szlovák–magyar kapcsolatok mellett. Robert Fico vasárnap azt mondta: úgy szeretné építeni Szlovákiát, ahogy Orbán Viktor Magyarországot.
A szlovák kormányfő kiemelte: a Mária Valéria híd nemcsak egy darab vas, hanem az emberek közötti kapcsolat jelképe. A hidakat pedig, akárcsak az országokat, egyes emberek építeni akarják, míg mások lerombolni.
Robert Fico jelezte: osztja Orbán Viktor nézeteit, miszerint a kívülről jövő támadásokra az egyedüli megoldás a nemzeti szuverenitás, aminek át kell hatnia a nemzetükért tenni akaró politikusok mindennapi tevékenységét.
A szlovák miniszterelnök beszámolt a szlovák alkotmány módosításáról, melynek során bekerült az alkotmányba, hogy a házasság egy férfi és egy nő kapcsolata, „mert ez a normális”. Alkotmányba foglalták, hogy csak két nem, férfi és nő létezik, valamint, hogy a szülőknek joguk van beleszólni abba, hogy mit tanítanak a gyermekeiknek, mert nem akarják, hogy „félbolondok” átmossák a gyermekeik agyát. A legfontosabbnak pedig annak alkotmányba foglalását nevezte, hogy etikai, erkölcsi, nemzeti kérdésékben a saját, nemzeti jog elsőbbséget élvez a nemzetközi joggal szemben.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem akármilyen körülmények között látja viszont egymást a két kormányfő vasárnap.
Robert Fico jelezte: szeretné, ha Magyarország soros V4-elnöksége idején megerősítenék a regionális együttműködést, és együttműködést ajánlott elsősorban a biztonságos energiaszállítás területén. Hangsúlyozta: senki sem diktálhat egy országnak abban, hogy honnan veszi a kőolajat vagy a földgázt.
Azt is mondta: egyetért Orbán Viktorral abban is, hogy az a politikai, ideológiai terv, mely szerint teljes mértékben el kell vágni magunkat az orosz kőolajtól és földgáztól, nemcsak Szlovákiát és Magyarországot, hanem egész Európát károsítani fogja.
Az ukrajnai háborúról szólva úgy fogalmazott: az Európai Unióban csak két olyan miniszterelnök van, aki a békéről beszél és „ezek közül az egyik biztosan Orbán Viktor”.
Robert Fico beszéde végén azt kívánta, hogy a Mária Valéria hidat a jövőben már csak javítsák, de soha többé ne tegyék tönkre, majd ígéretet tett arra, hogy Szlovákia nehéz helyzete ellenére megpróbál pénzügyi forrást teremteni egy, a Mária Valéria híd feletti, új híd építésére.
Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere köszöntőjében úgy fogalmazott: „ez a híd a mi közös múltunk”. A híd, amely 130 évvel ezelőtt a modernizáció és a kapcsolat mélyítésének szimbóluma volt, ma a barátság, a sikeres együttműködés és a közös jövő jelképe. A híd a fizikai kapcsolat és az érzelmi jelentősége mellett a térség gazdasági és kulturális fejlődésének is záloga – mondta a polgármester.
Szabó Eugen, Párkány polgármestere köszöntőjében kiemelte: a 130. évforduló egy különleges fejezet végét is jelenti a híd történetében: eddig a napig ugyanis a híd többet volt lezárva, mint nyitva, holnaptól azonban a nyitott időszak lesz a hosszabb, és napról napra hosszabbodik az az időszak a történetében, amikor összeköti a két várost.
Az esztergomi Prímás-szigetet a szlovákiai Párkány városával összekötő Mária Valéria hidat 1895. szeptember 28-án adták át, nevét I. Ferenc József és Erzsébet királyné legkisebb gyermekéről, Mária Valéria főhercegnőről kapta.
A hidat kétszer is felrobbantották: először 1919. július 22-én csehszlovák légionáriusok a híd párkányi oldalán található nyílást, amelyet később ideiglenes gyalogos híddal pótoltak. Másodszor 1944. december 26-án a visszavonuló német csapatok robbantották fel a híd három középső nyílását.
Ezután a hidat évtizedekig nem állították helyre, ezért a helyiek csak csonka hídnak nevezték. Végül 1999-ben született kormányközi megállapodás a híd újjáépítéséről. Az elkészült hidat 2001. október 11-én adta át Mikuláš Dzurinda szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök, valamint Günter Verheugen akkori EU-bővítési biztos.
A két város a híd 130. születésnapját háromnapos programsorozattal ünnepelte.
(Mandiner/MTI)
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher