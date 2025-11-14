A VII. kerületi házban, ahol korábban laktam, az alsó szomszéd egy ausztrál fiatalember volt, informatikai cégnél dolgozik Pesten évek óta. Balra egy amerikai házaspár lakik, a felnőtt gyerekeik is Pesten élnek. Az utcában a giroszosnak apja, anyja szír, de ő már itt született, magyarnak érzi magát. Ahogy az afrikai félvér patikus is. Kínai üzletből természetesen több is van, az utcán elég sokféle nyelvet hallani.

Jönnek mindenféle népek, és ez így helyes. Nem csak a modern világ él együtt a vándorlással, mindig is így volt. A migráció ügyében azonban kell lennie egy éles határvonalnak: jogszerűen lehet, jogellenesen nem lehet. Aki betartja a bevándorlásra és a menedéknyújtásra vonatkozó törvényeinket, az jöhet, aki nem, annak itt nem lehet helye.

Ezért elfogadhatatlan az úgynevezett migrációs paktum, hiszen az nem más, mint a nyílt törvénysértésnek, az illegális határátlépésnek eltűrésére kötelezés. Más országok szabad akaratukból dönthetnek úgy, hogy tűrik a saját törvényeik megsértését, de Magyarországot erre kötelezni nem lehet. Még akkor sem, ha ennek napi egymillió eurós büntetés az ára.”