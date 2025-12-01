Kaja Kallas kiadta a parancsot: Ukrajna bírja tovább Oroszországnál, az orosz hadsereg legyen kicsi, a belgák meg nyugodjanak le

Hétfő reggel ülésezett az Európai Unió Külügyi Tanácsa Brüsszelben az EU-tagállamok védelmi minisztereinek részvételével. Az ülést Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő elnökölte, s meghívottként részt vett rajta Gyenyisz Smihal ukrán védelmi miniszter (korábbi miniszterelnök), illetve a NATO főtitkár-helyettese, Radmila Sekerinszka.

A miniszterek az ukrán helyzet mellett leginkább a 2030-as védelmi felkészülési útiterv megvalósításáról tanácskoztak.

A találkozót megelőző sajtótájékoztatón Kallas megjegyezte: két fő témájuk az, hogy „hogy támogassák tovább Ukrajnát”, valamint Európa saját védelmi felkészültségének és védelmi képességeinek felépítése. „Világos, hogy Oroszország nem akar békét, ezért Ukrajnát olyan erőssé kell tennünk, amennyire csak lehet, hogy ki tudjanak állni magukért ebben a nagyon nehéz időben” – fogalmazott.