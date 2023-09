Szakértő: nagyon veszélyes lehet az órákig tartó, öntudatlan kattintgatás – érdemes kiszabadulni a digitális függőség hálójából

Mióta már nemcsak kémia szerekre (pl. ital, kábítószer, dohányzás) függhetünk rá (hiszen a metaverzum is számos veszélyt hordoz magában) a 21. század a függőségek évszázada. A szakértők szerint ugyanis igen könnyű belegabalyodnunk a világháló nyújtotta olyan „élvezetekbe”, mint a közösségi média, a videójátékok vagy akár pornográf tartalmak túlzott fogyasztása.

Idősebbeknél demenciához is vezethet az internetfüggőség

A téma aktualitását az is mutatja, hogy időről időre terítékre kerül a különböző hazai médiaorgánumoknál is. Nemrég a Kossuth rádió Napközben című műsora foglalkozott az idősebb korosztály internetfüggőségével. A műsorban többek között elhangzott az is, hogy kutatások szerint az internetfüggőség már nemcsak a gyerekeket, de az időseket is veszélyezteti.

Jászberényi József gerontológus, a Milton Friedman Egyetem felnőttképzési igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy kétféle internethasználatot különböztetünk meg. Az egyik, ha van konkrét célunk, amiért felmegyünk az internetre. Ezt termékeny, pozitív internethasználatnak nevezzük. Viszont

nagyon veszélyes lehet az öntudatlan szörfözés, amikor órákon keresztül csak lépegetünk oldalról oldalra. Ez azért is különösen veszélyes, mert a rövid távú memóriánkat bombázzuk szét. Igaz ez a mobiltelefonok túlzásba vitt használatára is”

– húzta alá Jászberényi József.

Nyugaton több iskolából száműznék az okostelefonokat

Nem meglepő tehát az sem, hogy mint arról nemrég Mandiner is beszámolt: egyre több nyugat-európai országban szigorítják, sőt, egyenesen kitiltják az okostelefonokat az iskolai órákról. A pár hónapja hatalomra került finn jobboldali kormány például úgy véli, hogy az iskolákban a gyermekek koncentrációjára káros hatással van a mobiltelefon használat. Szerintük ez ráadásul megmutatkozik a különböző képességfelmérő tesztek eredményeiben is.

Hollandiában, a hágai kormánykörökből olyan hírek érkeztek, amelyek szerint egy év múlva Hágában is tilos lehet a mobilok használata az iskolai termekben, ugyanis az országban ugyancsak azt a következtetést vonták le a mobilozásból, hogy a tanulók kevésbé tudnak koncentrálni az adott feladatokra, ami miatt romlik a teljesítményük.

Szakértők szerint ugyanis a mobiltelefon-függőség antiszociális viselkedést okoz, ami miatt a felhasználók érdektelenné válhatnak a valós világ dolgaival szemben,

ez pedig sokkal több konfliktust szül az iskolai és az otthoni környezetben is. Az új holland jogszabályokról egyébként októberig zajlik az egyeztetés a tanárok, szülők és diákok között. Ennek eredményeként a mobilokat valószínűleg már januárban el kell távolítani az osztálytermekből.

Magyarországon jelenleg leginkább egy-egy iskola házirendje szabályozza a mobilhasználati feltételeket. A Belügyminisztérium lapunk megkeresésére azt a választ adta, hogy nincs kilátásban központi szabályozási terv a mobilhasználatra vonatkozóan.

A függőségről A függőségi állapot – tudományos nevén dependencia – lényege, hogy elvész a szer- vagy eszközhasználat (közösségi média, videójátékok stb.) feletti kontroll képessége, a napi életvitelt egyre inkább a szer vagy tárgy megszerzésének és fogyasztásának szándéka motiválja. Ezt az állapotot régebbi, de kifejező szóhasználattal kényszeres fogyasztásnak is nevezik.

Cél a kényszeresség kezelése

A Guardian nemrég részletesen ismertette azt a 12 lépéses programot, amit az Anonim Internet- és Technológiafüggők is követhetnek. A lépések sokban megegyeznek az Anonim Alkoholisták leszokást segítő programjával, a programot azonban most új irányba terelték a szakemberek: a telefonjainkra és az internetre szabva azt. Mint az az összeállításból kiderült, az Anonim Internet- és Technológiafüggők (ITAA) köreit 2017-ben hívták életre az Egyesült Államokban.

A csoportok száma gyorsan nőtt: mára több ezer tagot számlálnak világszerte, és rendszeresen tartanak online és személyes találkozókat, hét különböző nyelven. Ráadásul mint a lap tájékoztat: az Anonim Alkoholisták 1935-ös alapítása óta a 12 lépést más függőségek és kényszeres viselkedésformák, például a túlevés, a túlköltekezésre és a szerencsejátékokra is adaptálták. Mint írják:

a folyamat segítséget nyújt a kényszeres internet- és okoseszköz használat kezelésében is.

Azok az ITAA-résztvevők, akik úgy érzik, hogy a technológiahasználatuk jócskán átlépte az egészséges szintet, sőt, mi több függőséggé vált, a találkozókon megoszthatják tapasztalataikat, és támogatják egymást az egészséges határok felállításában. A legtöbbjük számára a cél nem az absztinencia – az önmegtartóztatás –, hanem a kényszeresség kezelése.

A Guradian összeállításában Aubrey (az ITAA egyik tagja) elmondta, hogy amikor kilenc hónappal ezelőtt részt vett az első találkozón, naponta több mint 12 órát töltött a különböző közösségi média alkalmazásokon:

kényszeresen posztolt, és ellenőrizte, hogy ki lájkolta, illetve ki foglalkozott a tartalmaival. Az online szokásai kihatottak a kapcsolataira és és megnehezítették a munkáját is.

„Olyan érzés volt, mint egy szerencsejáték-függőség, mert állandóan újra és újra frissítettem az oldalaimat – nem tudtam megállni” – mondta. „Minden egyes nap azt mondtam magamnak: »Oké, holnap abbahagyom. De nem tudtam. Ez szabályosan kicsinált engem»” – olvasható Aubrey vallomása a Guardian cikkében.

Az Anonim Alkoholisták 12 lépése:

1. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben – hogy életünk irányíthatatlanná vált.

2. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb Erő helyreállíthatja lelki egészségünket.

3. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket a saját felfogásunk szerinti Isten gondviselésére bízzuk.

4. Félelem nélkül mélyreható erkölcsi leltárt készítettünk magunkról.

5. Beismertük Istennek, magunknak és egy embertársunknak hibáink valódi természetét.

6. Teljességgel készen álltunk arra, hogy Isten megszabadítson bennünket mindezektől a jellemhibáktól.

7. Alázatosan kértük őt hiányosságaink felszámolására.

8. Listát készítettünk mindazokról, akiknek valaha kárára voltunk, és hajlandóvá váltunk mindnyájuknak jóvátételt nyújtani.

9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk nekik, ahol lehetséges volt, kivéve, ha ez sérelmes lett volna rájuk, vagy másokra nézve.

10. Folytattuk a személyes leltár készítését, és haladéktalanul beismertük, amikor hibáztunk.

11.Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat a saját felfogásunk szerinti Istennel, csak azért imádkoztunk, hogy felismerjük velünk kapcsolatos akaratát, és hogy legyen erőnk a teljesítéséhez.

12. E lépések eredményeként spirituális ébredést éltünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet alkoholistákhoz eljuttatni, és ezeket az elveket életünk minden dolgában érvényre juttatni.

Meg kell húzni a határokat

Bár az internet- és technológiafüggőséget nem sorolja a Mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyve a mentális zavarok közzé, a kutatások egyre inkább azt mutatják: számos hasonlóságot mutat a szélesebb körben elismert függőségekkel, így például az alkoholizmussal. A Guardian ennek kapcsán ismertette egy 2012-es, mobiltelefon-függőségben szenvedő egyetemi hallgatókon végzett vizsgálat eredményét, amely során az agy szerkezeti változásait követték nyomon.

Vezető addiktológia szakértők szerint a közösségi médiahasználat által beindított dopaminciklus a kábítószer-használóknál megfigyelt ciklus tükörképe.

Egy 2016-os tanulmány ugyancsak erre erősített rá, amelyben a játékfüggőségben szenvedő embereknél állapították meg, hogy a játékokra adott neurológiai reakcióik tükrözik azt a fizikai sóvárgást, ami a drogfüggőknél is fennáll. Ráadásul az online függőség kapcsán a kutatók, és az internetfüggőségben érintettek is a kábítószer-függőséghez hasonló élményekről számoltak be.

A közösségi támogatás a felépülés fontos része

A legtöbb addiktológus egyetért abban, hogy a közösségi támogatás a függőségből való felépülés szerves része. Az Anonim Alkoholisták és más 12 lépéses programok mellett egyre népszerűbbek az alternatív csoportok is.

Ezek a programok struktúrát biztosítanak, részletesen bemutatják a tartós felépüléshez vezető utat.

Küzdenek a szégyen és a megbélyegzés ellen, és kapcsolatokat kínálnak másokkal, akik ugyanúgy szeretnének felhagyni egy adott addiktív viselkedéssel” – fejtette ki a Guardian cikkében Amanda Lee Giordano, a Georgia Egyetem függőségi tanácsadással foglalkozó professzora. Hozzátette: „gyakran az egyéni vagy csoportos tanácsadással kombinált kortárssegítő programok optimális megközelítést jelentenek a viselkedési függőségek kezelésére.”

