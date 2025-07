Nem kell vagyonokat költeni az iskolakezdésre – mutatjuk, hogy lehet okosan megoldani

Szeptemberben kezdődik majd az iskola, de a legtöbb hazai kiskereskedelmi lánc már július végén elkezdte a versenyt a szülők kegyeiért, igyekeznek kedvezményes ajánlatokat tenni a beiskolázási költségek csökkentése érdekében. Ha körültekintően, árérzékenyen szerezzük be a gyermek számára az iskolatáskát, a tanszereket vagy a tornazsákot és egyéb kiegészítőket, akkor nem ró komoly anyagi terhet a szülőkre ez az időszak.

A júliusban 50 százalékkal emelkedett a családi adókedvezmény, illetve a kormány által minden évben már augusztusban kifizetett szeptemberi családi pótlék is komoly segítség a gyermeket nevelő magyar családoknak, de ezzel együtt is érdemes figyelemmel kísérni a kiskereskedelmi láncok akcióit, árversenyét. Az iskolák pontos tanszerigényével általában a boltok is tisztában vannak, így könnyedén, akár egy helyen beszerezhető minden szükséges kiegészítő tanszer.

Mennyibe kerül a beiskolázás gyermekenként?

Az árak a pár száz forintos termékektől a több tízezer forintosig terjednek, a nagy kérdés, érdemes-e akár a háromszorosát is kifizetni egy termékre egyetlen minta vagy logó miatt.

A hazai felmérések szerint a magyar családok 20–55 ezer forintot költenek a tanévkezdésre, amennyiben új iskolatáska vagy sportfelszerelés is szükséges, a végösszeg akár 60–80 ezer forintra is nőhet.

A Magyar Nemzet számításai szerint füzeteket 99–199 forintos darabáron árulnak, tolltartókat 2999–20 000 forint között, iskolatáskákat kaphatunk 6999, de negyvenezer forintért is. Jelentős tehát az árkülönbség, de aki hajlandó böngészni az akciókat, akár több ezer forintot is megtakaríthat.

Fotó: Iris van den Broek/ANP MAG/ANP via AFP