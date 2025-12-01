„Szeretem ezt az országot” – tárt karokkal várták Romániában a Magyarországról érkező játékost

Mint arról beszámoltunk, távozott az Újpest FC labdarúgócsapatától André Duarte, akit a vezetőség döntésének értelmében bő egy hónappal ezelőtt, október végén kitettek az első csapat keretéből. A portugál labdarúgó az Instagram-oldalán köszönt el a szurkolóktól, és üzenetében leírta, az elmúlt három hét egyértelműen karrierje legrosszabb időszaka volt.

Hiába hosszabbítottak vele szerződést 2028-ig a Megyeri úton, ősszel megromlott a viszony a klub és a játékos között, így végül elbúcsúzott a lila-fehérektől.