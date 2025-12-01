„Szeretem ezt az országot” – tárt karokkal várták Romániában a Magyarországról érkező játékost

Búcsúzóul beszólt az Újpestnek a távozó légiós: „Az elmúlt húsz nap karrierem legrosszabbja volt”
„Valaki a klubnál elvette tőlem a kemény munkámmal kiérdemelt pozíciómat.”
A korábbi újpesti már alá is írta új szerződését Bukarestben.
Mint arról beszámoltunk, távozott az Újpest FC labdarúgócsapatától André Duarte, akit a vezetőség döntésének értelmében bő egy hónappal ezelőtt, október végén kitettek az első csapat keretéből. A portugál labdarúgó az Instagram-oldalán köszönt el a szurkolóktól, és üzenetében leírta, az elmúlt három hét egyértelműen karrierje legrosszabb időszaka volt.
Hiába hosszabbítottak vele szerződést 2028-ig a Megyeri úton, ősszel megromlott a viszony a klub és a játékos között, így végül elbúcsúzott a lila-fehérektől.
„Ma búcsút veszek az Újpesttől. Attól a klubtól, amely az elmúlt 16 hónapban az otthonom volt. Történtek olyan dolgok is, amelyek nem voltak jók, és egy profi labdarúgónak nem lenne szabad ilyen dolgokon keresztülmennie.
Ezért az elmúlt húsz nap a klubban kétségtelenül a legrosszabb volt egész karrieremben”
– fogalmazott Duarte a közösségi oldalán.
Ezt is ajánljuk a témában
„Valaki a klubnál elvette tőlem a kemény munkámmal kiérdemelt pozíciómat.”
Azóta már meg is van az új csapata, visszatért Romániába, a bukaresti FCSB pedig már be is mutatta a szurkolóinak. Nem vesztegette az idejét a 28 éves portugál középhátvéd, román sajtóhírek szerint december 1-én hajnalban érkezett a román fővárosba, ahol Bogdan Mitrea korábbi válogatott védő, jelenlegi játékosügynök fogadta.
Örülök, hogy visszatértem Romániába. Szeretem ezt az országot.
Mostanában több román bajnoki meccset is láttam. Az FCSB érdeklődése? Boldog vagyok, hogy itt lehetek” – hangsúlyozta a portugál labdarúgó, aki korábban megfordult az országban az FC U Craiova együttesénél, majd az olasz Reggiana és a horvát Eszék érintésével érkezett Újpestre. A mértékadó Transfermarkt adatai szerint Duarte jelenlegi piaci értéke egyébként 1 millió euró.
Fotó: Facebook/FCSB