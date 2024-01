Szexuális célú kizsákmányolásból húzott hasznot a Pornhub

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium szerint a Pornhub egy szövetségi bíróságon beismerte, hogy szexuális célú kizsákmányolásból generált profitot és egy halasztott vádalku részeként 1,8 millió dolláros bírság kifizetésébe és egy hároméves megfigyelésbe egyezett bele. A Pornhub anyavállalata, az Aylo Holdings S.A.R.L (korábbi nevén MindGeek) ellen pedig szexuális célú kizsákmányolásból származó bevételt tartalmazó törvénytelen pénzügyi tranzakciók lebonyolításáért emeltek vádat – írta meg az Axióma a Daily Signal nyomán.

Az említett anyavállalat a Pornhub-on keresztül teret adott egy „Girls Do Porn” nevű cég videóinak, melyeket reklámozott is. Nagy hasznot sikerült húzniuk belőle, ráadásul egy külön csatornát is indított a cég videóinak.

A Girls Do Porn működtetői és tulajdonosai ellen 2019-ben szexuális célú kizsákmányolásért emeltek vádat, majd néhányukat el is ítélték.

– írta meg a lap.

Az ügy részletei szerint a cég kamera előtti szexuális aktusok végrehajtására csábított vagy kényszerített nőket, majd a felvételeket profitszerzés céljából az interneten közzé tette a nők tudta vagy beleegyezése nélkül. A bírósági dokumentumokból kiderült, hogy az Aylo-nak erről tudomása volt, vagy lehetősége volt erről tudomást szerezni.

Ami súlyosbítja a helyzetet az az, hogy a Pornhub anyavállalata nem ellenőrizte a felvételeken szereplő nők beleegyezésének érvényességét és nem távolította el az összes problémásnak jelölt videót. Ezeket 2019-ben végül eltávolították, viszont bizonyos nem hivatalos tartalmakat és a Girls Do Porn egyes csatornáit csak egy évvel később törölték.

Nyitókép: Romain Longieras / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP