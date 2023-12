Nemzetünk valóban emelkedő nemzet legyen – új kötet népről és történelemről

Pritz Pál nagyjából húsz éve tanította egyetemen a cikk íróját: előadására jártam, ahol a két világháború közti Magyarországról beszélt egy szemeszteren át. Személyesen nem ismertem, a történelem sem vált szakmámmá, inkább a filozófia, még inkább a szépirodalom vonzott. Nem voltam képben a korszakkal sem teljes egészében, csak részben voltam birtokában az adatoknak, a teóriáknak, de képben voltam a kútmérgezéssel, amivel a magyar társadalom már akkor is küzdött, s ami erősen kapcsolódott a történelemhez, majd az aktuálpolitikában kulminált.

Ami azonnal feltűnt, hogy Pritz Pál a hiteles, nagyívű, nyitott történészek közé tartozik. Azonnal a lényegessel kezdett, aztán erre a lényegesre fűzte föl a kutatási eredményeket, az apróságokat, ebbe a lényegesbe oltotta a szakmaiságot: a sorskérdések foglalkoztatták, a magyar történelem tektonikai alapjaira koncentrált, amely emberi alapállás végső célja a konszenzuskeresés, a nemzeti minimum hangsúlyozása, felkutatása, és ha kell, megteremtése volt. Én legalábbis ezt éreztem húsz éve, és ugyanezek az ismerős érzések szálltak meg, amikor a kutató Történelem és nemzet című, idén megjelent kötetét vettem kézbe.

A kizsákmányolás rendje

Az említett konszenzuskeresés, illetve a szakmaiság védelme fényében érdemes olvasni Pritz Pál erősebb kijelentéseit is, hiszen a legjelentősebb alapvetés mellett a különböző álláspontok valóban csak álláspontok, egy magát igazi baloldaliként meghatározó történész véleménye:

„Eközben ma sem könnyű a historikus dolga, ha arról győzködi olvasóit, hallgatóit, hogy a nemzet bizony mégsem örök valami, hanem «csak» történelmi képződmény. Tehát az ember már régen emberként tette a dolgát, amikor a nemzet, mint olyan még nem is létezett. Hozzáteszi: a modern nemzet bizony a fennlévők világa.”

„A historikusnak már nem a nemzetire, hanem sokkal inkább a történetire kell összpontosítania. Mert megint tarajos hullámokat vet az antikorszakos gondolkodás. E gondolkodáson – más-más összefüggésben még többször mondogatjuk majd – a megelőző rendszer/korszak valóságának a befeketítése, leminősítése értendő. Nem mai és messze nem csupán hazai találmány.

Ezért a historikusnak manapság alapvetően magát az egész múltat kell megvédenie. A ferdítésektől, a már régen rögzült eredmények homályba űzésétől.”

A könyv borítója

Trianon, feszengés és a pártpolitika vaksága

Aztán egy kis ars poetica: „Mert mióta ember él a Földön, a jelen mindig a múltba süllyed. Másként fogalmazva történelemmé válik. Arról, annak eseményeiről, belső összefüggéseiről, esetenként mélyebb értelméről a legszakavatottabban a történész dolga, hogy olvasóját minél hívebben tájékoztassa. Való igaz, hogy az ő elbeszélése sem maga a történelem, hanem csak az egyik történet róla. Ám, ha jól teszi a dolgát, a lehető legnagyobb tudással, a lehető legtöbb tárgyilagossággal, a pártpolitikai elfogultságoktól kellő távolságot tartva alkot, akkor az ő elbeszélése idézi, idézheti meg leghívebben a múltat. Tehát a történelmet.”

Sorjáznak Pritz fájdalmas igazságai, amelyekkel mélységesen egyet tudunk érteni: „E nemzet sok tagja képtelen reálisan a tükörbe nézni. Itt most felesleges a két osztatról beszélni. Nemritkán mindkettő gyermeke a maga világlátása szerint hamisítja meg a múltat. Az egyik mindenben a nemzetit keresi, s nem látja, nem kellően látja a nagyvilág bennünket (is) befolyásoló hatását.

Neki mindenre Trianon ad magyarázatot. A másik ellenben már e szótól is ideges lesz, feszeng.

Úgy figyel a nagyvilágra, hogy közben nem mérlegeli a nemzeti komponens hatalmas súlyát. Amely bizony adott esetben az objektíve mérhetőnél is sokkal nagyobb lehet. Mert a nemzetiben óriási jelentősége van az érzelemnek. Amelynek jegyében híve nem mérlegel, nem lát se istent, se embert. Teszi, amit szíve, lelke parancsol.”

Hangsúlyozza: „A politika túlhangsúlyos volta a társadalom minden szegmensére kártékony hatású. Ám mi maradjunk csak a kaptafánknál. Vagyis beszéljünk „csak” arról, hogy a politika bőrükbe nem férő ágenseinek – legyenek bár kormányon vagy ellenzékben: valójában egykutya –

nem jó a közérzetük, ha a történész helyett nem ők magyarázhatják el a nemzetnek s a népnek, hogy mi is volt a múltja.”

A személyiség szerepe is előkerül a történelemben: „Sokszor még napjainkban is ott tartunk, hogy az egyik szerző az intézmények, a másik pedig a személyiség jelentőségét becsüli túl. Holott e kettő között dialektikus viszony létezik, s a történészeknek «csupán» az lenne a dolguk, hogy a konkrét helyzet konkrét elemzésével feltárják egymáshoz való arányukat a maguk pontosságában. A személyiség szerepével máskülönben is sokat kell foglalkozni. (…) Ám míg a természet törvényei az ott zajló folyamatok szerint működnek, a társadalmi törvények élő, szenvedő, szerető, gyűlölő, kicsi és még kisebb – mert arasznyi létbe zárt – emberek cselekedetein keresztül valósulnak meg.”

Mohácstól Őszödig

A kötetben a szaktudományos tanulmányok vannak többségben, azok közé vegyülnek az alig vagy egyáltalán nem jegyzetelt esszék, amik sokat hozzátesznek az olvasási élményhez és a korszakok átéléséhez, de semmit nem vesznek el a tudományos pontosságból. A könyv fejezetei az újkori, legújabb kori és mai magyarság sorskérdéseit boncolgatják, kulcsszavakat járnak körbe, ezek köré szerveződnek:

a szempontok sokszínűsége, sokfélesége, a személyiségek és elméletek sorjázása, a kötet átfogó jellege, nyitottsága elsőre lenyűgözik az olvasót.

Szó esik itt Kazinczyról és Rákócziról, erőszakról és szocializmusról, Trianonról és a magyarságképről európai tükörben, őszirózsákról és a Horthy-korszak vitatott kérdéseiről, tudomány- és oktatáspolitikáról a szovjet korszakban, a Szovjetunió elleni hadba lépésről és zsidópolitikáról,

néhol olyan fejezetcímekkel tarkítva az amúgy is jólesően tarka képet, amit egy újságíró is megirigyelhetne, mint például a Mohácstól Őszödig.

A személyiség a történelemben című részben feltűnik a teljesség igénye nélkül Bajcsy-Zsilinszky, Áchim András és Féja Géza, Gömbös Gyula és Mussolini, Teleki Pál és Bárdossy László, Károlyi Mihály és Jászi Oszkár, Szekfű Gyula és Ortutay Gyula, Hitler és Napóleon.

Nyitókép: Horthy Miklós, Adolf Hitler és a Hungária jacht. Fotók: Magyar Futár/Wikipedia

Nem ellenség, eszmei ellenfél

Később a Történet-, de nem emlékezetpolitika, illetve A 2011-ben elfogadott Alaptörvény a történész szemével című fejezetekre is felkaphatjuk a fejünket, de nyugalom: a könyv erénye, hogy az aktuálpolitikát csakis nagyívű gondolatok háttereként, vagy előtereként használja, erről való fejtegetéseit nemes célok szolgálatába állítja, először is annak a feltételnek a szolgálatába,

amire a mai Magyarországnak most és azonnal szüksége van, még jobban, mint húsz éve: a konszenzuskeresésről, a sokat hangoztatott nemzeti minimumról van szó,

ami nélkül jelentését veszti a „mi”, a „miénk” pozitív tartalma, felszívódik az összetartozás valósága és eltűnik a jövő ígérete, vagyis mindaz, amiért közösségként létezni érdemes.

Pritz Pál szavaival: „Szerény erejével a szerző az egész könyvvel azért küzd, hogy nemzetünk egyszer valóban emelkedő nemzet legyen. Ez csak akkor sikerülhet, ha a múltat a hozzá forduló nem bunkósbotként forgatja. Tehát másként gondolkodó nemzettársában nem ellenséget, hanem eszmei ellenfelet, versenytársat lát.”