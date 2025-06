„Nem, az igényes turisták nem azt akarják kapni máshol, amit otthon is megkaphatnak, hanem valami eredetit, valami önazonosat, lett légyen az étel, táj, látványosság vagy szolgáltatás. Emil Cioran erdélyi román gondolkodó azt írta a naplójában, hogy »az eredetiség azzal kezdődik, hogy az ember nem akar más lenni, mint önmaga«. A hosszútávon fenntartható közösségek titka az önazonosságban és egy igazi polgári, civil attitűdben rejlik, ami lokálpatriotizmusra épül és azon gondolkodik közösen, hogyan tehetné jobbá, szebbé az épített és az élő környezetét, mert csak az ilyen mentalitásból bontakozhat ki igazi jövőkép.

A vámpír hívása csábító és delejező, de halálos.

Parajdra nem »Drakula«-park kell, hanem önazonosság, mert ennek a hiánya okozta eddig is a mindennapi kis Trianonjainkat, igen, itt Parajdon is – és természetesen a mai Magyarországon belül és mindenhol máshol is, ahol magyarok élnek.

Végtelenül együttérzek a parajdiak helyzetével, ám azt hiszem, hogy a nemzeti vagy közösségi válságainkról csak őszintén érdemes beszélnünk, akkor is, ha fájnak. És azért, hogy itt is igazolódjon Áprily Lajos három sora:

»Az újrakezdés vakmerő reménye

legyőzte itt az ostromló halált,

s daccal vágott a mindig új jövőnek (…)«”